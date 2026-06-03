La fórmula vicepresidencial de Claudia López anunció sus respaldo a Abelardo de la Espriella, pese a las críticas de la exalcaldesa

Leonardo Huerta anunció respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella- crédito @LeonardoHuertaG/X

A menos de 20 días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan sumar apoyos en distintos sectores para ganar la elección y asumir como nuevo inquilino de la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.

Ante ello, el líder del movimiento Defensores de la Patria, que se impuso en la primera vuelta con más de 10 millones de votos, logró sumar un nuevo respaldo hacia su proyecto político.

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Se trata de Leonardo Huerta, excandidato a la vicepresidencia y fórmula de Claudia López, al sostener que, aunque no ha tenido encuentros con el aspirante a la Presidencia, considera que es la mejor opción para la democracia colombiana.

- crédito @LeonardoHuertaG/X

“La Nueva Historia (su movimiento político) y Leonardo Huerta hemos decidido para la segunda vuelta apoyar a Abelardo de la Espriella en su carrera presidencial. Y queremos dejar en claro algo: esto no es un cheque en blanco”, mencionó el dirigente en atención a los medios de comunicación.

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De igual manera, sostuvo que su llegada obedece a la presencia de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y hoy fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

“En los foros, en los debates y en los conversatorios coincidí con José Manuel Restrepo y evidencié que es una persona humana, decente, que respeta las instituciones y que además tiene conocimiento profundo de los temas de Estado, que tiene muchas coincidencias con los anhelos de La Nueva Historia”, añadió.

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José Manuel Restrepo y Leonardo Huerta - crédito @LeonardoHuertaG/X

Así mismo, lanzó cuestionamientos al Gobierno de Gustavo Petro, al que lo consideró como una administración marcada por la corrupción, la confrontación social y la desconfianza hacia la meritocracia, el emprendimiento y la educación.

“Un gobierno que ha dedicado demasiada energía a la confrontación permanente, a dividir a los colombianos entre amigos y enemigos, a señalar a quienes piensan diferente y a generar incertidumbre frente a sectores productivos fundamentales para el empleo y el crecimiento económico”, remarcó.

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En comparación con De la Espriella, Huertas señaló: “Vemos la oportunidad de abrir una nueva historia para Colombia, una etapa basada en el respeto a la constitución y a la ley, en el fortalecimiento de las instituciones, en la seguridad jurídica, en la educación, el mérito y en la capacidad de construir acuerdos para avanzar como nación. Por estas razones, y después de escuchar a nuestra gente en todo el país, hemos decidido acompañar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella”.

Huerta también respondió a quienes cuestionan la figura del abogado por su defensa a personas cuestionadas. “Los abogados garantizamos derechos fundamentales y protegemos el debido proceso, uno de los pilares esenciales del estado social de derecho. Pretender que un abogado sea responsable por la conducta de quienes defienden es desconocer principios fundamentales de la democracia. Sería volver a épocas oscuras donde reo y abogado eran condenados juntos a la cicuta”, complementó.

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Por último, explicó que, aunque hoy acompañará a De la Espriella, su movimiento se mantendrá en independencia. “Seguiremos defendiendo los derechos humanos, la diversidad, la salud como derecho fundamental y la educación como motor de transformación. Aquí no vendemos la independencia. Y además, esto no es el resultado de un proceso, ni de diálogos burocráticos, ni de conocimiento personal”, puntualizó.

Oficialmente, la candidata presidencial Claudia López, junto a su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huertas - crédito Claudia López / X

Respuesta de Claudia López

La decisión de Huerta contrasta con la postura de su excompañera presidencial. Inicialmente, en diálogo con la prensa nacional, tras aceptar la derrota en las urnas, Claudia López hizo un llamado a quienes no participaron en las elecciones presidenciales, al considerar que la eventual llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño representa un riesgo para la democracia.

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“Abelardo de la Espriella es un peligro para Colombia, es un defensor de la mafia, es un hombre sin escrúpulos, es una propuesta excluyente”, afirmó la excandidata presidencial a los medios de comunicación en la noche del domingo 31 de mayo.

Posteriormente, y tras las declaraciones de Huerta, la propia excandidata salió en sus redes sociales a responder por su decisión política. Aunque primeramente le agradeció por acompañar su candidatura, aseguró que no comparte su inclinación hacia el abogado y empresario cordobés.

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“A Leonardo Huerta, su familia y movimiento inscriptor mi gratitud y aprecio. Acordamos que quedábamos en amistad y gratitud mutua, pero también en libertad de tomar una decisión de cara a la segunda vuelta. Leonardo y el país saben que respeto esa decisión, pero no la comparto”, comentó López en su cuenta de X.

- crédito @ClaudiaLopez/X