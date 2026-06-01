Abelardo De La Espriella respondió al llamado de Roy Barreras de unir votos de Fajardo y López a favor de Iván Cepeda

El debate público se intensificó después del cierre de la primera ronda electoral, mientras los principales contendientes y figuras políticas articulan estrategias para atraer apoyos decisivos de cara a la votación final - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras una jornada electoral histórica en la que más de 23,9 millones de colombianos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, el país se prepara para una segunda vuelta entre Abelardo De La Espriella (43,74%, más de 10,3 millones de votos) y Iván Cepeda (40,90%, más de 9,6 millones de votos).

Con el panorama definido para la segunda vuelta que se celebrará el 31 de mayo, los candidatos que no lograron avanzar comenzaron a pronunciarse y a orientar a sus seguidores sobre el rumbo a tomar para la nueva contienda, como es el caso de Roy Barreras.

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Aunque Barreras obtuvo un resultado marginal en la primera vuelta —finalizó la jornada con solo 14.107 votos, equivalentes al 0,05% según el 99,97% de las mesas informadas—, su voz sigue teniendo eco en sectores del progresismo y el centro político, dada su trayectoria en el escenario nacional.

Barreras destacó la importancia de captar el 12% del electorado de centro y alternativos, estimado en cerca de tres millones de votos - crédito Roy Barreras/X

A través de su cuenta de X, Roy Barreras envió un mensaje a los sectores progresistas, enfatizando la importancia de buscar alianzas más allá de las fronteras tradicionales. “Progresistas: se puede ganar, hay que ir por el centro, si la campaña de @IvanCepedaCast toma esa decisión, hay que ir por ellos, son 3 millones de votos, no son de extrema derecha, nunca se irán con Abelardo, hay que generarles confianza y tranquilidad para que el progresismo tenga la oportunidad de unir a Colombia”, sostuvo.

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En su análisis, Barreras destacó que la mayoría del 7% que quedó con Paloma Valencia tras su eliminación es de centro, no de extrema derecha, y que sumados al 5% de Sergio Fajardo, Claudia López y otros sectores alternativos, constituyen un bloque de al menos 12% del electorado, es decir, cerca de tres millones de votos. “Claro que sí! Todo el uribismo abandonó a Paloma y ya se fue con De La Espriella, la mayoría del 7% que se quedó con Paloma es centro, más el 5% de Fajardo, Claudia y todos los demás suma 12% y eso son 3 millones! Y hay que ir por más”, agregó.

Roy Barreras llama a la unidad del progresismo e insta a buscar alianzas con el centro para sumar tres millones de votos a favor de Iván Cepeda - crédito Prensa Roy Barreras

Barreras también felicitó a los ganadores y reconoció la eficacia del sistema electoral, llamando a la responsabilidad y a la unidad: “La primera declaración responsable es reconocer el resultado electoral. Todas las campañas, de manera responsable, tenemos que felicitar a los dos ganadores y reconocer que el sistema electoral funcionó en tiempo récord”.

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El excandidato insistió en que el progresismo tiene con qué ganar la segunda vuelta si logra corregir errores de campaña y abrirse hacia el centro. “Si vamos por él, ganamos. Si no, tendremos un hecho insólito: el señor De La Espriella será presidente”, advirtió.

De a Espriella respondió a Barreras

Luego de las declaraciones del excandidato presidencial Roy Barreras, que invitó a la campaña de Iván Cepeda a buscar alianzas con los sectores de centro y centroizquierda para sumar cerca de tres millones de votos y ganar la segunda vuelta, Abelardo De La Espriella respondió de manera contundente y sin rodeos.

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A través de sus redes sociales, De La Espriella desestimó la relevancia de Barreras en la actual coyuntura electoral y cuestionó la narrativa que busca posicionar la idea de que el centro político no apoyará su candidatura. “Nunca olvidemos quién es Roy Barreras, y que hoy, con quemaduras de tercer grado, pretende instaurar una narrativa falsa desde el día 0 con el cuento de que el ‘centro no se va con Abelardo’”, afirmó el candidato.

El aspirante presidencial fue más allá al referirse al pasado político de Barreras. “No vayan a hacer ‘una vaca por Roy’ porque no le alcanzará ni para reposición de votos, este tipo lleva robándose a Colombia durante más de 20 años, que resuelva como pueda”, sentenció De La Espriella, dejando clara su postura frente a quienes han sido parte de la clase política tradicional.

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Abelardo De La Espriella rechazó la influencia de Roy Barreras y reiteró que su campaña no se basa en divisiones políticas tradicionales - crédito Abelardo De La Espriella/X

En cuanto a la estrategia de su campaña, De La Espriella enfatizó que su proyecto no se basa en la clásica división entre derecha, centro o izquierda, sino en propuestas concretas para todos los colombianos. “La campaña de Abelardo nunca se concentró en el debate de espectros políticos, sino a proponerle a TODO COLOMBIA, las soluciones a los problemas que llevan años y que ni Petro ni los de siempre les han cumplido”, resaltó.

El candidato aprovechó la oportunidad para reiterar su mensaje de unidad nacional y su apuesta por lo que denomina la “Patria Milagro”, un proyecto que, según él, hará sentir orgullosos a todos los colombianos, sin distinción de sectores o ideologías. “Llegó la hora de la Patria Milagro que hará sentir orgullosos a todos los Colombianos. ¡FIRME POR LA PATRIA!”, concluyó De La Espriella, marcando así la distancia frente a los discursos tradicionales y convocando a una base ciudadana más amplia de cara a la segunda vuelta presidencial.

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