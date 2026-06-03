Falcao eligió a sus tres favoritos para ganar el Mundial 2026 y explicó por qué no incluyó a Colombia: “No nos pongamos techo”

Radamel Falcao García es el máximo anotador de la selección Colombia y en el mejor momento de su carrera fue catalogado como el centrodelantero más eficaz del fútbol mundial. Esto lo convierte en una voz autorizada para analizar a las selecciones que estarán disputando a partir del 11 de junio la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

El delantero, que para esta temporada de fútbol se convertirá en comentarista deportivo para los partidos de la Tricolor en Espn, dio a conocer sus tres selecciones favoritas para ganar la Copa Mundial de la de FIFA, dejando por fuera a la Tricolor, pero incluyendo a la actual campeona del mundo, Argentina.

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“Por los momentos Francia, España también llega muy bien, a ver Argentina, es Argentina, saben competir muchos, son expertos en competiciones, así no estén en un buen momento, así que no hay que descartarlos”, dijo el goleador en diálogo con Espn.

Radamel Falcao y James Rodríguez han sido dos de los futbolistas colombianos con mejor paso por el fútbol europeo - crédito FCF

Andrés Marocco le pregunto por la selección Colombia, a lo que el ídolo de la selección prefirió no añadir presión a los jugadores y no limitar la participación de la Amarilla a alcanzar una fase del campeonato: “Dejalos favoritos a los demás, que ellos tengan la presión. No nos pongamos techo, porque tu haces una buena fase de grupos, encuentras un camino donde es bueno, benévolo y de pronto te encuentras en un lugar que no te lo esperas”.

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En paralelo a la visita, Falcao estará en el Mundial 2026 en otro rol: será comentarista en las transmisiones de ESPN y Disney+ Premium durante los partidos de Colombia en la fase de grupos, de acuerdo con lo informado por ESPN. Según ese medio, compartirá pantalla con Fernando Palomo y Carlos Valdés.

“Especial sobre todo de cubrir el evento deportivo más importante del mundo. Como dices tú, hablar de lo que he hecho toda mi vida, el fútbol, así que va a ser algo natural”, dijo Falcao en declaraciones recogidas por ESPN. Sobre su enfoque, añadió: “Desde una perspectiva quizá analizando más el juego que la crítica y demás. Creo que es algo que me emociona, lo trataré de disfrutar al máximo y de expresarle de la manera más fácil a la gente para que pueda entender un poco de lo que hablan los jugadores también”.

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Falcao visitó la concentración de la selección Colombia en Bogotá antes de viajar a la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Radamel Falcao dio consejos a Luis Díaz de cara a su primera Copa Mundial de la FIFA con la selección Colombia - crédito FCF

Radamel Falcao visitó este martes la concentración de la selección Colombia en Bogotá antes del viaje del plantel a la Copa Mundial de la FIFA 2026, según informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). El encuentro se realizó en el hotel donde el equipo ajusta detalles logísticos y deportivos previos al traslado al campamento de preparación.

La FCF difundió imágenes del delantero junto a James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba, y publicó en redes: “¡Una visita que nos llenó de orgullo colombiano! Siempre será un placer recibir a Falcao y a su familia”.

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Falcao jugó por última vez con la selección Colombia el 28 de marzo de 2023 ante Japón -crédito Colprensa

El recorrido de Falcao con la camiseta nacional incluye 105 partidos entre 2007 y 2023 y 36 goles, números que lo ubican como el máximo anotador histórico del seleccionado. También integra el listado de los jugadores con más presencias con Colombia, en el quinto lugar.

La selección Colombia entrenará por última vez en la mañana del miércoles 3 de junio en el estadio Metropolitano de Techo y volverá al hotel para las últimas actividades en el país. El jueves 4 de junio está programado el viaje a Estados Unidos para enfrentar el 7 de junio a la selección de Jordania, también clasificada al Mundial 2026, en el que será el último duelo de preparación de cara al debut contra Uzbekistán, el 17 de junio en la Ciudad de México.

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