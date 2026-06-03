Shakira recordó cómo fue escribir sus canciones en inglés en sus inicios y los retos de la música latina en Estados Unidos

Fue una de las canciones que le abrió las puertas a nivel internacional y para muchos, de los primeros temas de género urbano de la barranquillera - crédito Shakira/YouTube

Shakira contó a People que el lanzamiento de Hips Don’t Lie llevó folclore colombiano a la radio de Estados Unidos en un período en que la industria limitaba esos sonidos. También recordó que, a comienzos de los 2000, compuso en inglés con diccionarios y estudió letras de Bob Dylan.

La cantante señaló que su paso al inglés no respondió solo a una búsqueda artística, sino también a las condiciones del mercado estadounidense. Según contó en la entrevista, esa etapa de producción todavía no dominaba el idioma: “Había muchos guardianes en la industria que dijeron que no pondrían esa canción en la radio”, relató la artista a People sobre el himno que la catapultó a nivel mundial.

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Shakira y Alejandro Sanz no grababan una canción juntos desde "La Tortura", en 2005 - crédito @alejandrosanz/Instagram

Al repasar su trayectoria, remarcó que la recepción de La Tortura funcionó como antecedente: la canción se ubicó entre las primeras en español en acceder a la rotación en radios de Estados Unidos. Para la barranquillera, ese estreno representó el ingreso de una generación de cantantes latinos a circuitos hasta entonces limitados a intérpretes en inglés, en un contexto de escepticismo hacia el crossover.

Cómo describió Shakira el crossover latino en Estados Unidos

Asimismo, la artista a People que la consolidación de artistas latinos en el mercado estadounidense no dependió solo del impacto de las canciones, sino también de las barreras internas de la industria.

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Describió esa etapa así: “En ese momento, tenía tanto que demostrar. Quería mostrar de qué estaba hecha, de qué estábamos hechos los latinos”.

En Estados Unidos, México y Canadá 2026, la barranquillera sumará una nueva actuación oficial, superando la regularidad de selecciones nacionales tradicionales en la historia del principal certamen futbolístico mundial - crédito Shakira/YouTube

La cantante también señaló que, al comienzo de su internacionalización, enfrentó retos de composición en inglés. Para conseguir presencia en el mercado angloparlante, intervino en los procesos de escritura y recurrió a materiales de apoyo.

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Ese proceso derivó en una metodología de trabajo basada en la traducción y en la adaptación conceptual de su propuesta musical.

La resistencia inicial de la industria

El caso de Hips don’t lie muestra, según el relato de Shakira, uno de los primeros quiebres en la lógica de programación radial en Estados Unidos.

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Pese a las objeciones iniciales, con figuras de la industria que rechazaban incluir el tema, la canción logró rotación y consolidó a la cantante como una referencia del crossover. El proceso, de acuerdo con su relato, avanzó al combinar elementos de la cultura colombiana con una estructura pop extendida en el país.

Shakira y su éxito internacional 'Hips don't lie' con más de 1.817.576.336 de visualizaciones - crédito Shakira/YouTube

A la vez, el desempeño de La Tortura mostró cambios en la aceptación de repertorio íntegramente en español. La cantante recordó en la charla con el medio de comunicación que la apertura para los latinos representó “una época completamente diferente, un momento distinto”, en contraste con el escenario que enfrentó en su primera incursión internacional.

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La nueva versión con Ed Sheeran

La nueva versión de Hips Don’t Lie reúne a Shakira con Ed Sheeran y Beéle, en un proyecto especial de Spotify que celebra los aniversarios más importantes de la carrera de la colombiana. El adelanto oficial muestra a ambos artistas interpretando el tema a dúo, mientras que la participación de Beéle se mantiene en reserva para el estreno completo.

La colaboración surgió en el contexto de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, que llevó a la colombiana por varios países de América del Sur entre octubre y diciembre de 2025, con dos fechas adicionales en Florida.

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El británico se sumó a la colombiana para interpretar la nueva versión de "Hips Don't Lie" en la que también participa Beéle - crédito Spotify

Además, la artista conmemora los 30 años de su álbum Pies Descalzos y los 20 años de Oral Fixation, seleccionando cinco canciones emblemáticas para reinterpretar en formato en vivo.

El proyecto Spotify Anniversaries incluye una sesión y una entrevista donde la cantante reflexiona sobre su trayectoria y el impacto de sus mayores éxitos, entre ellos “Hips Don’t Lie”, canción que originalmente fue una adaptación de “Dance Like This” de Wyclef Jean.

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