Heimmy Ruiz entró en la pelea entre Katy Cardona y su hermano Deiby y denunció amenazas: “No quedó en la calle”

La mujer se involucró en el conflicto de su hermano, además, denunció amenazas en contra de su familia - crédito @rechismes/IG

La disputa pública entre Katy Cardona, conocida como La Blanquita y exparticipante de La Mansión VIP, y el creador de contenido Deiby Ruiz involucró una nueva figura en el conflicto. Se trata de Heimmy Ruiz, hermana del influenciador vallecaucano, que mezcla diferentes temas como la casa donde vivían, la manutención de su sobrino y la exposición del menor en redes sociales.

Heimmy negó las acusaciones de Cardona contra su familia, dijo que tiene pruebas y responsabilizó a Lily Katherine Patiño Cardona -nombre de pila de La Blanquita- y a Valentina Ruiz Mosquera si algo le ocurre a alguno de sus parientes.

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Dónde empieza el conflicto de Katy Cardona y Deiby Ruiz

En el comunicado compartido por Cardona, destaca uno de los puntos más concretos y que quedó atado al dinero destinado al menor.

La influencer había rechazado públicamente el monto ofrecido por el padre de su hijo y lo vinculó con la participación del niño en contenidos y publicidad:

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“Si tanto le duele darle dinero a su propio hijo [...] entonces que no los dé... Pero eso sí: a mi hijo no lo vuelven a sacar en ningún trabajo ni en ninguna publicidad. Porque si según ellos mi hijo no merece $6.000.000, entonces tampoco van a ganar ni un peso más a costa de él”, dijo Cardona en un comunicado difundido en sus redes.

Comunicado de Katy Cardona sobre la solicitud que hizo de no incluir a su hijo en publicidad con su expareja - crédito @rechismes/IG

Sobre este punto, Heimmy respondió que hay una contradicción entre los dichos previos y posteriores de la influencer. En una intervención sobre la controversia, aseguró que Cardona primero cuestionó al padre por una manutención de $4.000.000 y por su vínculo con el niño, y semanas más tarde pasó a definirlo como un padre presente y un buen padre.

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La hermana de Deiby Ruiz intervino, según explicó, porque su hermano no hablaría públicamente. “Mi hermano, como es una persona respetuosa y caballerosa, él no va a salir a hablar, pero yo sí lo voy a hacer. Todo lo que voy a decir a continuación es totalmente cierto y con evidencias”, dijo Heimmy Ruiz.

La disputa por la vivienda y la manutención

El eje principal de la defensa de Ruiz fue la vivienda que ocupaba la expareja de su hermano. Según su versión, en redes se instaló la idea de que Deiby Ruiz sacó de la casa a Cardona y al hijo de ambos, pero ella lo negó y aseguró que existen mensajes que muestran que le pidió quedarse allí mientras él pasaba a otro inmueble.

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“En las redes se hizo creer que mi hermano echó a esta persona, mi sobrino, de la casa y eso es totalmente falso. Tengo evidencias donde mi hermano le dice a ella que se quede en la casa y él se queda en el apartamento donde ella está en estos momentos”, dijo Heimmy Ruiz.

Pruebas de la hermana de Deiby Ruiz que mostraban que en ningún momento el creador de contenido sacó de su casa a la madre de su hijo - crédito @rechismes/IG

También afirmó que Cardona “no quedó en la calle”, porque está en uno de los apartamentos adquiridos junto a su hermano y “no está pagando arriendo”.

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Sobre el origen de la propiedad, Ruiz sostuvo que la casa fue comprada más de cinco años atrás, mostrando una captura de las escrituras donde especificaba que se compró en 2021, antes del nacimiento del niño, que hoy tiene dos años.

Añadió que en ese momento la pareja no estaba casada y negó que Cardona hubiera aportado dinero para la compra, la remodelación o el acondicionamiento del inmueble.

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La hermana de Deiby Ruiz también rechazó la versión de que la influencer hubiera descubierto solo al final de la relación que la casa estaba a nombre de la madre de él. “Eso es totalmente falso. Ella siempre supo que la casa estaba a nombre de mi mamá. De hecho, ella estuvo presente en la firma de las escrituras”.

La discusión sobre la casa y el proyecto en redes

En su descargo, Ruiz vinculó la compra de la casa con el esfuerzo previo de su familia y con el papel de su hermano en la actividad en redes sociales. Señaló que su madre atravesó dificultades económicas y que, a su juicio, merecía tener una vivienda a su nombre.

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El mensaje del creador de contenido para su hijo con motivo de la separación con La Blanquita - crédito @letengoelchisme/IG

“Mamá con nosotros pasó dificultades, humillaciones, malos tratos. Vivimos en una casa que se inundaba, que prácticamente perdimos muchas cosas. No teníamos baños para hacer nuestras necesidades. ¿Ustedes creen que mi mamá no merece una casa?”, dijo Heimmy Ruiz. En ese mismo tramo, agregó que si pudiera le daría “cinco casas”.

Ruiz también afirmó que Deiby fue quien comenzó a hacer videos con Creepy y Cholo y que ya tenía reconocimiento cuando introdujo en las redes sociales a su madre, a ella y a su entonces pareja. Según relató, él aportaba en el apartamento de su madre y evitaba gastos personales porque su objetivo era ahorrar para comprar una casa.

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La convivencia con las familias y las disculpas privadas

Otra parte del conflicto se concentró en la convivencia con las familias de ambos. Heimmy Ruiz negó que su madre hubiera sido una mala suegra o que su familia hubiera intervenido para provocar la separación.

Según su relato, después de una transmisión en vivo que desató críticas contra su entorno, Cardona les escribió a varios familiares para pedir disculpas e incluso llamó a la abuela.

“Si mi familia te trataba mal, ¿por qué después que hiciste el live y viste toda la bola de hate que se vino a mi familia, decidiste escribirle a cada uno pidiendo disculpas y llamaste a mi abuela para pedirle disculpas”, dijo Heimmy Ruiz.

El altercado familiar y el acuerdo de confidencialidad

Deiby Ruiz y La Blanquita dieron por terminada su relación de más de 10 años en medio de polémicas por su cuota alimentaria - crédito @deibyruiz/IG

Ruiz negó también que el episodio previo a la salida de la casa hubiera sido un altercado entre Cardona y su hermano. Según explicó, la discusión fue entre la influencer y su propia madre por un asunto relacionado con el niño, y dijo que ella y su madre intervinieron porque les dolió lo que había ocurrido con el menor.

“Esta persona dijo que antes de irse de la casa tuvo un altercado con mi hermano. Eso no fue así. El altercado que ella tuvo fue con su mamá, por un tema relacionado con mi sobrino”, dijo Heimmy Ruiz. Añadió que no debieron involucrarse porque se trataba de un problema entre madre e hija, pero que lo hicieron al escuchar lo ocurrido con Layan.

Ruiz incorporó otro elemento al conflicto al mencionar un supuesto contrato de confidencialidad firmado por los padres de Cardona. “Si esta persona dice tener la verdad absoluta, ¿por qué hacer firmar un contrato de confidencialidad a los padres? Los coloco en contexto. Los papás son testigos de Jehová, van a la iglesia, deben decir todo lo que pasa con su vida y no pueden mentir”, dijo Heimmy Ruiz.

El tramo final de su intervención estuvo centrado en los efectos del enfrentamiento en redes. Heimmy Ruiz dijo que circulan comentarios falsos atribuidos a su familia y pidió no creer en publicaciones que no provengan directamente de ellos.

La acusación más grave llegó al final de su mensaje. “Voy a hacer una denuncia pública. Hemos recibido muchas amenazas por lo que ocasionaron estas personas. Si les llega a pasar algo a mamá, a papá, primos, tío o a cualquier integrante de la familia, hago responsable a Lily Katherine Patiño Cardona y a Valentina Ruiz Mosquera por este video”, concluyó Heimmy, hermana de Deiby Ruiz.