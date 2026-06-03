Gustavo Bolívar lanzó fuerte advertencia de cara a la segunda vuelta presidencial: “Eso quiere decir matar”

Gustavo Bolívar: “Las amenazas son reales, el futuro de Colombia está en juego” - crédito @GustavoBolivar/X

El escritor y exsenador Gustavo Bolívar alertó en un mensaje difundido a través de la red social X sobre “una amenaza directa a la democracia, la vida y la libertad en Colombia”, de no ganar el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Sus declaraciones surgen en el contexto de la campaña electoral, en la que, según su perspectiva, el futuro político del país y la integridad de sus líderes, incluido el presidente Gustavo Petro, estarían en riesgo ante propuestas de sectores opositores.

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De acuerdo con Bolívar, la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio entre los aspirantes Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda representa mucho más que una simple disputa electoral. “Nos jugamos la democracia, la vida y la libertad de muchas personas, incluida la del presidente Petro, porque ya este bárbaro (Abelardo de la Espriella) anunció que lo iba a extraditar”, afirmó Bolívar.

El escritor señaló que, a su juicio, existe un intento de atribuirse funciones propias del sistema judicial: “Cuando un presidente dice: ‘Voy a extraditar a alguien’, es porque se abroga el derecho de ser la justicia. Eso se llama dictadura, eso se llama autocracia”.

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Gustavo Bolívar apuntó contra propuestas opositoras y convocó a la ciudadanía - crédito @GustavoBolivar/X

El exsenador recordó episodios de violencia política en la historia reciente del país y advirtió sobre el riesgo de repetir ese ciclo.

“Este hombre (Abelardo de la Espriella) ha anunciado que va a destripar a la izquierda y esa amenaza hay que tenerla en cuenta en un país donde ya destriparon a todo un partido, 5.733 miembros de la UPI fueron destripados por el fascismo y es lo que nos espera, una nueva era de violencia”, señaló Bolívar.

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El escritor hizo un llamado a la memoria colectiva al referirse a la desaparición de miles de integrantes de la Unión Patriótica (UP) en décadas pasadas.

El exsenador advirtió que, ante la posibilidad de una escalada en las agresiones, la ciudadanía no permanecerá quieta: “La gente no se va a quedar de brazos cruzados esperando que el señor venga a destriparlos”. Para Bolívar, el actual proceso electoral podría marcar el inicio de una etapa conflictiva, por lo que insistió en la importancia de la participación ciudadana para evitar escenarios de violencia y autoritarismo.

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Gustavo Bolívar cuestionó amenazas de autocracia y violencia en la antesala de la segunda vuelta - crédito Colprensa

En su mensaje, Bolívar enfatizó la necesidad de fortalecer la movilización para la segunda vuelta electoral.

“Esto que pasó en primera vuelta no puede volver a suceder. Yo sé que tenemos los votos para ganar. Mucha gente se relajó, tal vez por exceso de entusiasmo, tal vez porque no tuvieron para movilizarse el día de las elecciones, pero hay que hacer el esfuerzo”, expresó. Subrayó que la responsabilidad de acudir a las urnas y buscar nuevos apoyos recae en toda la ciudadanía comprometida con la paz y la democracia.

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El escritor también abordó la posibilidad de que se reviertan políticas impulsadas por el actual gobierno, en particular la adjudicación de tierras a comunidades campesinas. “A los campesinos les van a quitar sus tierras. Todas estas tierras que les ha entregado el presidente Petro, se las van a quitar”, advirtió.

Bolívar instó a no subestimar las amenazas provenientes de sectores políticos adversos. “No es mentira las amenazas de este señor y de todo el círculo que los rodea, de venir a encarcelar, a extraditar, a golpear, a destripar a la gente. Eso quiere decir matar”, afirmó. Resaltó que, en su opinión, existe el riesgo de un retroceso en las garantías de derechos fundamentales y libertades públicas.

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Sin mencionarlo, Gustavo Bolívar lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriellalawyers/Instagram/Colprensa

El exsenador insistió en que la única vía para evitar ese escenario es la acción colectiva: “Hay que movilizarse. Tengan responsabilidad con el futuro de Colombia y de ustedes mismos”.

Según lo expresado por Bolívar, la campaña electoral transcurre bajo una sensación de urgencia y preocupación entre sectores afines al actual gobierno.

Por último, pidió transmitir un ánimo positivo y mantener la esperanza, apelando a un sentido de responsabilidad histórica: “Quiero que pasen este mensaje de positivismo, que la gente que no salió, salga, que consigamos otro voto y que ganemos en segunda vuelta. Es una responsabilidad con el país, con la paz, con la democracia, con la libertad, que están seriamente amenazadas”.

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