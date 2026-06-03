Uribe advirtió que Petro podría desconocer los resultados electorales y apeló a las Fuerzas Armadas: “Las tenemos para garantizar los resultados”

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010); Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Juan David Duque/REUTERS/@gustavopetrourrego/IG/

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los resultados electorales de la primera vuelta presidencial, celebrada el 31 de mayo de 2026, que dio como ganador al abogado Abelardo de la Espriella y ubicó en segundo lugar al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El presidente Petro no aceptó los resultados preliminares de la contienda electoral y luego presentó “pruebas” sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales.

Por eso, en entrevista con La FM de RCN Radio, el líder natural del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, advirtió sobre un posible desconocimiento de los resultados por parte del jefe de Estado y afirmó que Colombia tiene “instituciones, las cortes y las Fuerzas Armadas para garantizar los resultados”.

PUBLICIDAD

Álvaro Uribe afirmó que Colombia tiene “instituciones, las cortes y las Fuerzas Armadas para garantizar los resultados” - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según Uribe Vélez, la posición de Gustavo Petro, el Gobierno nacional y el candidato Iván Cepeda forma parte de una supuesta doctrina, recordando conversaciones con el fallecido Hugo Chávez, principal figura del chavismo en Venezuela.

“Eso no es extraño en ellos, es parte de su doctrina. Castro le decía a Chávez —yo conversé mucho con Chávez y discutimos en privado y en público—: ‘Tómate el poder por la vía democrática y no lo sueltes. No hagas elecciones sino cuando tú las controles’“, indicó el exmandatario.

PUBLICIDAD

El líder natural del Centro Democrático señaló en la entrevista con La FM de RCN Radio que Gustavo Petro supuestamente pensó que controlaría los comicios durante la jornada electoral y lo acusó de hacer campaña política por todo el país con dinero del Estado.

“Petro pensó que controlaría estas elecciones violando la Constitución y la ley. Es una vergüenza. Petro estuvo haciendo campaña por todo el país y gastando dinero cuyo origen debe ser explicado, para llevar manifestantes a sus reuniones, pagando buses, entre otros gastos. Además, ya estamos obteniendo resultados de municipios donde los grupos armados impusieron la votación a favor de Cepeda”, aseveró.

PUBLICIDAD

Álvaro Uribe aseguró que ahora quieren apelar al estallido social, por lo que hizo un llamado a todos los colombianos a no participar en él, calificándolo como una “incitación a destruir el país”.

Gustavo Petro aseguró que Gustavo Petro supuestamente pensó que controlaría los comicios durante la jornada electoral y lo acusó de hacer campaña política por todo el país con dinero del Estado - crédito Colprensa - @IvanCepedaCast/X

“Le digo a los colombianos: cero estallido social. Si el gobierno es de Petro, hay que pedir a todos los colombianos y a las Fuerzas Armadas que cumplan su deber y no permitan esta incitación a destruir el país. Y si hay un nuevo gobierno, como ha dicho Abelardo de la Espriella, que haya autoridad y orden, hay que apoyar eso”, puntualizó Uribe Vélez a La FM de RCN Radio.

PUBLICIDAD

El expresidente colombiano insistió en que no se puede permitir en el país la destrucción que, según él, plantean Gustavo Petro e Iván Cepeda, y precisó que Colombia debe mantener firmeza en ese aspecto.

“Aquí no se puede permitir la destrucción con la que amenazan Petro y Cepeda a través de un estallido social. Cero. Hay que tener firmeza y llamo a la ciudadanía a eso”, aseveró.

PUBLICIDAD

Recientemente, Álvaro Uribe señaló en su cuenta de X que tanto el presidente como el senador Iván Cepeda, aspirante por el Pacto Histórico, pueden generar desconfianza en el sistema electoral colombiano. Esto ocurrió después de que Gustavo Petro denunciara modificaciones en el software electoral, cambios que según él habrían alterado el censo, los puestos y las mesas de votación antes de la elección en la que resultó vencedor Abelardo de la Espriella.

Petro, en esa misma red social, detalló que el censo electoral para la primera vuelta, reportado por la Registraduría en 41.421.973 colombianos, se incrementó el 26 de mayo de 2026 a 42.307.373, una diferencia de 885.409 cédulas.

PUBLICIDAD

Álvaro Uribe señaló en su cuenta de X que tanto el presidente Petro como el senador Iván Cepeda, aspirante por el Pacto Histórico, pueden generar desconfianza en el sistema electoral colombiano - crédito @alvarouribevel/X

Uribe, al responder, trasladó el debate al plano político y expresó: “Petro como Cepeda tiene toda la capacidad de fabricar pruebas falsas. Nuestra democracia necesita que las autoridades electorales se anticipen a explicarle a la opinión esta denuncia de Petro sobre fraude. El gran fraude es la imposición terrorista de votar por Cepeda”.

Petro, por su parte, manifestó estar dispuesto a entregar pruebas a las autoridades y relacionó su denuncia con el software utilizado, señalando a la empresa Thomas Greg & Sons, responsable del sistema de preconteo y del material electoral.

PUBLICIDAD