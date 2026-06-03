Colombia

Cómo pedir el reembolso de un vuelo que ya no va a tomar y recuperar el dinero de la compra: una creadora de contenido lo explicó

La publicación abrió un intercambio entre usuarios que contaron que perdieron dinero por errores similares. La autora recomendó revisar las reglas del consumidor antes de pagar penalidades que se pueden evitar

Guardar
Google icon

Una influenciadora explica cómo pedir la devolución de un tiquete aéreo tras un error de compra - crédito @angiesitacastillo/tiktok

Una creadora de contenido se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir una experiencia que podría resultar útil para miles de viajeros en Colombia: la posibilidad de solicitar la devolución del dinero de un tiquete aéreo cuando se comete un error en la compra y se actúa dentro de los tiempos establecidos por la ley.

A través de un video, la influenciadora Angiesita Castillo explicó que descubrió esta alternativa después de equivocarse al adquirir unos vuelos nacionales. Según relató, compró los pasajes con fechas incorrectas y, antes de asumir el costo de una modificación o dar por perdido el dinero, decidió contactar a la aerolínea para conocer las opciones disponibles.

PUBLICIDAD

¿Sabías que si algún día la cagas comprando un vuelo, te pueden devolver tu dinero sin ningún problema? Y esto es con cualquier aerolínea y no es fake”, afirmó al inicio de su publicación, despertando la curiosidad de cientos de usuarios que desconocían la existencia de este derecho.

De acuerdo con su relato, los tiquetes habían sido adquiridos en una tarifa básica, una de las más económicas y que generalmente ofrece menos posibilidades de cambios o modificaciones. Por ello, inicialmente se comunicó con el servicio de atención al cliente de la aerolínea a través de WhatsApp para consultar si podía corregir las fechas del viaje.

PUBLICIDAD

El video sobre vuelos que desató reacciones en redes por una devolución que pocos sabían pedir - crédito @AerocivilCol / X
El video sobre vuelos que desató reacciones en redes por una devolución que pocos sabían pedir - crédito @AerocivilCol / X

La creadora explicó que una asesora le informó que sí era posible realizar el cambio, aunque debía asumir un costo adicional.

“Yo simplemente le dije que me gustaría hacer un cambio en mi tiquete de fecha. Ella súper amable me contestó y me dijo que podía hacer el cambio solo de fecha más no de destino, pero que me costaba treinta dólares, lo cual no es mucho”, contó.

Aunque reconoció que la tarifa no era excesiva, decidió buscar una alternativa que le permitiera evitar ese gasto adicional y fue entonces cuando recordó el derecho de retracto contemplado para ciertas compras realizadas por medios electrónicos o a distancia.

“Cuando ella me dijo eso, yo le dije: ‘Listo, gracias, pero quiero ejercer mi derecho al retracto de compra’. Ella inmediatamente me dijo: ‘Listo, si lo pagaste solo con dinero, tu dinero será desembolsado dentro de los próximos ocho días. Y si pagaste con millas, las millas se devuelven a tu cuenta inmediatamente’”, relató.

La ley permite recuperar el dinero de un vuelo si el pasajero se retracta a tiempo, según una creadora de contenido - crédito @AerocivilCol / X
La ley permite recuperar el dinero de un vuelo si el pasajero se retracta a tiempo, según una creadora de contenido - crédito @AerocivilCol / X

Según la influenciadora, esta opción no había sido mencionada inicialmente por la asesora, pero una vez solicitó ejercer el derecho correspondiente, el trámite avanzó sin inconvenientes. Tras autorizar la cancelación del vuelo, recibió la confirmación de la devolución y posteriormente procedió a comprar nuevamente los tiquetes, esta vez con las fechas correctas.

“Ella no me había ofrecido esta opción, pero en el momento en que yo se la planteé, ella solamente me la aceptó porque no me la pueden negar. Me pidió autorización para la cancelación del vuelo, me devolvieron la plata, me devolvieron las millas y ya. Derechito por mi cuenta y los volví a comprar, pero esta vez bien”, explicó Castillo.

La experiencia generó numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales, muchos de los cuales aseguraron desconocer que podían solicitar el retracto de una compra de este tipo. Otros compartieron situaciones similares en las que terminaron pagando penalidades o perdiendo dinero por errores cometidos al momento de reservar.

La creadora aprovechó su publicación para invitar a los viajeros a informarse sobre sus derechos como consumidores y evitar actuar con desesperación cuando surgen equivocaciones durante una compra en línea.

Aeropuerto El Dorado en Bogotá al atardecer, con aviones estacionados en la plataforma mojada, torre de control y terminal iluminados, y montañas al fondo.
La influenciadora que se hizo viral al contar cómo recuperó el dinero de un tiquete comprado con error - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así que ahí tienen información para que cuando la caguen, no entren en pánico, simplemente ejerzan su derecho a la retracción de compra o algo así”, concluyó entre risas.

Su testimonio abrió la conversación sobre la importancia de conocer las herramientas legales que tienen los consumidores en Colombia, especialmente en sectores como el transporte aéreo, donde los cambios de itinerario suelen representar costos adicionales para los pasajeros.

Temas Relacionados

Angiesita CastilloDevolución de dinero vuelosDerecho de retractoVuelos en ColombiaPenalidades vuelos ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Autoridades del Atlántico publicaron un nuevo cartel de los más buscados por homicidios y hurtos agravados

Se conoció la lista para ubicar a presuntos responsables de delitos en Santo Tomás, Galapa y Polonuevo, mientras avanzan las investigaciones y los procesos de judicialización por hechos de alto impacto

Autoridades del Atlántico publicaron un nuevo cartel de los más buscados por homicidios y hurtos agravados

Se mantiene cerrada la vía alterna al Llano por deslizamiento de tierra que destruyó 80 metros de la carretera

Las afectaciones a la movilidad y las pérdidas económicas golpean a comunidades entre Boyacá y los Llanos Orientales, mientras equipos de emergencia luchan por restablecer la conexión bajo intensas lluvias

Se mantiene cerrada la vía alterna al Llano por deslizamiento de tierra que destruyó 80 metros de la carretera

La Asociación Distrital de Educadores convocó a un plantón por la educación inclusiva en Bogotá

Cientos de personas se congregaron en la plaza de Bolívar para exigir garantías a estudiantes con discapacidad ante la ausencia de una respuesta institucional inmediata

La Asociación Distrital de Educadores convocó a un plantón por la educación inclusiva en Bogotá

Qué dice la ley sobre hacer una ‘polla’ del Mundial en la oficina: podría ser un delito

La práctica de esta actividad está prohibida en el Código Sustantivo del Trabajo y puede derivar en sanciones legales

Qué dice la ley sobre hacer una ‘polla’ del Mundial en la oficina: podría ser un delito

Abogada penalista habló sobre la muerte de un joven en el embalse de Guatapé durante una fiesta y señaló a los dueños de la embarcación: “Lo mataron”

El caso de Alexánder Avendaño, de 22 años, se presentó el domingo 24 de mayo de 2026, en medio de versiones que circularon en redes sociales por parte de algunos de los asistentes a una fiesta realizada en un reconocido sector turístico del departamento de Antioquia

Abogada penalista habló sobre la muerte de un joven en el embalse de Guatapé durante una fiesta y señaló a los dueños de la embarcación: “Lo mataron”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Rubén Blades regresa a Colombia y encabeza el Viva la Salsa Tour 2026: conozca los precios, ciudades y fechas

Rubén Blades regresa a Colombia y encabeza el Viva la Salsa Tour 2026: conozca los precios, ciudades y fechas

Shakira recordó cómo fue escribir sus canciones en inglés en sus inicios y los retos de la música latina en Estados Unidos

Juanda Caribe reveló cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia Mariana Zapata y si tendrán un futuro juntos: “No sé si yo le guste”

Manuela QM expresó su vulnerabilidad y preocupó a sus fans en medio de su embarazo mientras Blessd promociona un nuevo proyecto con Aida Victoria

Luisa Chimá confesó que se hizo una cirugía estética en una ‘clínica de garaje’ y habló de las presiones sociales: “Cansadas de sentir que no somos suficientes”

Deportes

República Democrática del Congo afronta un nuevo lío para el amistoso ante Chile previo al Mundial 2026 por alerta de ébola

República Democrática del Congo afronta un nuevo lío para el amistoso ante Chile previo al Mundial 2026 por alerta de ébola

La selección Colombia integra un listado exclusivo en el Mundial 2026: no tiene jugadores nacionalizados en su plantel

Estos serán los uniformes que usará la selección Portugal para los partidos de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026: jugará con su camiseta principal

Tim Payne, la figura viral de Nueva Zelanda, fue sustituido, su selección perdió 4-0 ante Haití y las redes ‘estallaron’: “No Payne, no party”

Falcao eligió a sus tres favoritos para ganar el Mundial 2026 y explicó por qué no incluyó a Colombia: “No nos pongamos techo”