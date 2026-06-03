Cómo pedir el reembolso de un vuelo que ya no va a tomar y recuperar el dinero de la compra: una creadora de contenido lo explicó

Una influenciadora explica cómo pedir la devolución de un tiquete aéreo tras un error de compra - crédito @angiesitacastillo/tiktok

Una creadora de contenido se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir una experiencia que podría resultar útil para miles de viajeros en Colombia: la posibilidad de solicitar la devolución del dinero de un tiquete aéreo cuando se comete un error en la compra y se actúa dentro de los tiempos establecidos por la ley.

A través de un video, la influenciadora Angiesita Castillo explicó que descubrió esta alternativa después de equivocarse al adquirir unos vuelos nacionales. Según relató, compró los pasajes con fechas incorrectas y, antes de asumir el costo de una modificación o dar por perdido el dinero, decidió contactar a la aerolínea para conocer las opciones disponibles.

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“¿Sabías que si algún día la cagas comprando un vuelo, te pueden devolver tu dinero sin ningún problema? Y esto es con cualquier aerolínea y no es fake”, afirmó al inicio de su publicación, despertando la curiosidad de cientos de usuarios que desconocían la existencia de este derecho.

De acuerdo con su relato, los tiquetes habían sido adquiridos en una tarifa básica, una de las más económicas y que generalmente ofrece menos posibilidades de cambios o modificaciones. Por ello, inicialmente se comunicó con el servicio de atención al cliente de la aerolínea a través de WhatsApp para consultar si podía corregir las fechas del viaje.

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El video sobre vuelos que desató reacciones en redes por una devolución que pocos sabían pedir - crédito @AerocivilCol / X

La creadora explicó que una asesora le informó que sí era posible realizar el cambio, aunque debía asumir un costo adicional.

“Yo simplemente le dije que me gustaría hacer un cambio en mi tiquete de fecha. Ella súper amable me contestó y me dijo que podía hacer el cambio solo de fecha más no de destino, pero que me costaba treinta dólares, lo cual no es mucho”, contó.

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Aunque reconoció que la tarifa no era excesiva, decidió buscar una alternativa que le permitiera evitar ese gasto adicional y fue entonces cuando recordó el derecho de retracto contemplado para ciertas compras realizadas por medios electrónicos o a distancia.

“Cuando ella me dijo eso, yo le dije: ‘Listo, gracias, pero quiero ejercer mi derecho al retracto de compra’. Ella inmediatamente me dijo: ‘Listo, si lo pagaste solo con dinero, tu dinero será desembolsado dentro de los próximos ocho días. Y si pagaste con millas, las millas se devuelven a tu cuenta inmediatamente’”, relató.

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La ley permite recuperar el dinero de un vuelo si el pasajero se retracta a tiempo, según una creadora de contenido - crédito @AerocivilCol / X

Según la influenciadora, esta opción no había sido mencionada inicialmente por la asesora, pero una vez solicitó ejercer el derecho correspondiente, el trámite avanzó sin inconvenientes. Tras autorizar la cancelación del vuelo, recibió la confirmación de la devolución y posteriormente procedió a comprar nuevamente los tiquetes, esta vez con las fechas correctas.

“Ella no me había ofrecido esta opción, pero en el momento en que yo se la planteé, ella solamente me la aceptó porque no me la pueden negar. Me pidió autorización para la cancelación del vuelo, me devolvieron la plata, me devolvieron las millas y ya. Derechito por mi cuenta y los volví a comprar, pero esta vez bien”, explicó Castillo.

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La experiencia generó numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales, muchos de los cuales aseguraron desconocer que podían solicitar el retracto de una compra de este tipo. Otros compartieron situaciones similares en las que terminaron pagando penalidades o perdiendo dinero por errores cometidos al momento de reservar.

La creadora aprovechó su publicación para invitar a los viajeros a informarse sobre sus derechos como consumidores y evitar actuar con desesperación cuando surgen equivocaciones durante una compra en línea.

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La influenciadora que se hizo viral al contar cómo recuperó el dinero de un tiquete comprado con error - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Así que ahí tienen información para que cuando la caguen, no entren en pánico, simplemente ejerzan su derecho a la retracción de compra o algo así”, concluyó entre risas.

Su testimonio abrió la conversación sobre la importancia de conocer las herramientas legales que tienen los consumidores en Colombia, especialmente en sectores como el transporte aéreo, donde los cambios de itinerario suelen representar costos adicionales para los pasajeros.

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