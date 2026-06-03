Colombia

Tebi Bernal sorprendió al confesar cuál es la gran deuda por la que quería ganar el millonario premio en ‘La casa de los famosos’

El finalista del ‘reality’ explicó que llevaba varios meses enfrentando una deuda considerable, pero negó que estuviera relacionada con negocios irregulares o los llamados ‘gota a gota’

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Tebi Bernal aclara el origen de su deuda por la que quería ganar el programa - crédito cortesía Canal RCN
Tebi Bernal aclara el origen de su deuda por la que quería ganar el programa - crédito cortesía Canal RCN

El modelo y creador de contenido Tebi Bernal compartió recientemente detalles sobre la difícil situación financiera que enfrentaba antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

En una entrevista para La Mega, Bernal explicó a sus seguidores el motivo detrás de su insistencia en obtener el premio económico del reality, un tema que mencionó repetidas veces durante su participación.

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“Necesitaba ganarme el dinero porque tenía una deudita que me tenía... y para estabilizarme financieramente”, confesó el influenciador, quien recibió numerosas preguntas acerca de la naturaleza de esa deuda.

Ante la curiosidad del público sobre si sus problemas económicos se debían a negocios indebidos, Bernal aclaró que el origen estuvo en una serie de fotomultas acumuladas por circular durante varios meses con un SOAT falso adquirido por internet sin saberlo.

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Tebi Bernal terminó en la cuarta ubicación en la gran final de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN
Tebi Bernal reconoció que su motivación principal en La casa de los famosos Colombia fue resolver una deuda acumulada por fotomultas tras circular con un SOAT falso - crédito Canal RCN

“Me vendieron un SOAT falso por internet y anduve 4 meses, entonces imagínate la cantidad de fotomultas que me llegaron. Hasta ahora estoy saliendo de ese chicharrón, gracias a Dios salí de ahí”, explicó.

El exconcursante enfatizó que ya está resolviendo estos problemas legales y económicos, y agradeció el apoyo de su familia y amigos en este proceso de readaptación tras el encierro.

“Sigo retomando mi regreso a la realidad guiado por psicólogos y con la compañía de mi familia y amigos”, expresó Bernal, quien también confirmó que está trabajando en nuevos proyectos para sus redes sociales y espera que sus seguidores lo acompañen en esta etapa.

Uno de los temas más consultados por su audiencia ha sido el vínculo con Alexa Torrex, con quien compartió un breve romance durante la competencia. Bernal aclaró que actualmente no existe una relación sentimental entre ambos y que están conociéndose fuera del programa. “No somos novios y por ahora no tenemos nada, pues estamos a la expectativa de poder conocernos en nuestra realidad”, aseguró para La Mega. Sin embargo, el distanciamiento se hizo más evidente cuando Torrex decidió dejar de seguirlo en redes sociales, lo que muchos interpretaron como el fin de cualquier posibilidad de relación, y redujeron el shippeo a una estrategia dentro del reality.

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El modelo agradeció el apoyo de su familia y amigos en el proceso de readaptación después del reality, mientras trabaja en nuevos proyectos digitales - crédito Canal RCN Prensa

Tras su salida del programa, Bernal planea fortalecer su presencia en redes y explorar nuevas oportunidades creativas, convencido de que la etapa que vivió en La casa de los famosos le brindó herramientas para afrontar los desafíos de la vida fuera de la televisión.

Tras la final de La casa de los famosos Colombia, la relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex continúa generando expectativas entre los seguidores del reality. A pesar de que ninguno de los dos logró ubicarse entre los tres primeros puestos, su vínculo dentro del programa fue uno de los temas más comentados y sigue dando de qué hablar fuera de cámaras.

En una reciente entrevista con La Mega de RCN Radio, Tebi Bernal abordó la naturaleza de su relación con Alexa, manteniendo la ambigüedad y prefiriendo no definirla públicamente. “Yo le dije que tenía que hablar muy bien con ella absolutamente todo porque uno cómo puede decir de manera deliberada si uno no conoce a la persona y la persona no lo conoce a uno, pero sí hemos compartido bastante todos estos días. Ayer comimos salchipapas”, explicó el modelo y creador de contenido, dejando entrever que ambos han mantenido encuentros informales tras el reality.

La cena de Alexa Torrex y Tebi Bernal reavivó la polémica y las expectativas entre los seguidores del 'reality' - crédito cortesía Canal RCN
Bernal aclaró que su relación con Alexa Torrex sigue siendo indefinida y que ambos se están conociendo fuera del entorno televisivo - crédito cortesía Canal RCN

Bernal fue insistente en no dar una respuesta oficial sobre el futuro de la relación, argumentando que prefiere tomarse el tiempo necesario para conocer mejor a Alexa fuera del entorno televisivo. “En el fondo, muy en el fondo, muy en el fondo, yo necesito datearme de todo. Ella y yo sí hemos conversado afuera, pero son cosas que han quedado hasta ahí, no se puede decir nada”, añadió, y de esta manera alimentó la incertidumbre entre sus seguidores.

Por su parte, Alexa Torrex también se refirió a lo vivido en el programa y afirmó que la conexión fue auténtica. “Tengo una persona que gusta de mí duela a quien le duela porque así lo sentí y eso es difícil de explicar”, expresó, subrayando que sus emociones dentro del reality fueron reales y no parte de una estrategia.

Bernal, por otro lado, reconoció que la cercanía con Alexa comenzó como un acuerdo para observar la reacción del público, aunque admitió que posteriormente surgieron sentimientos auténticos. “Más allá de falso todo comenzó como un acuerdo donde queríamos ver cómo reaccionaba la gente y una cosa lleva a la otra, yo no puedo negar que sí se sienten cosas, se sintieron y dejo hasta ahí”, confesó en la misma entrevista.

Alexa confesó su gusto por Tebi e incluso confesó haber tenido sueños húmedos con el participante - crédito cortesía Canal RCN
Tebi Bernal admitió que la conexión con Alexa comenzó como un acuerdo para observar la reacción del público, pero con el tiempo surgieron sentimientos genuinos.- crédito cortesía Canal RCN

La dinámica entre ambos, sumada a la separación de Alexa de su exprometido durante la emisión del programa, evidenció el impacto que tuvo la competencia en sus vidas personales. Por ahora, la relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex permanece sin definirse oficialmente, y ambos han dejado claro que cualquier decisión sobre su futuro será tomada en privado, lejos del foco mediático.

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