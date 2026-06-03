La selección Colombia integra un listado exclusivo en el Mundial 2026: no tiene jugadores nacionalizados en su plantel

Colombia acude al Mundial 2026 como una de las ocho selecciones sin futbolistas nacionalizados-crédito Lina Gasca/Colprensa

Este 17 de junio de 2026 será el regreso oficial de la selección Colombia a una Copa del Mundo tras 8 años de ausencia.

Todos los preparativos están llevándose a cabo para los juegos de la fase de grupos y, mientras ello ocurre, los datos estadísticos, la preparación en la logística, entre otros, siguen apareciendo entre los amantes del fútbol.

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Una curiosidad estadística se conoció el 2 de junio de 2026 por el analista de fútbol Jaime Macías, que compartió un listado de jugadores nacionalizados que representan a sus selecciones. En esa información, Colombia aparece como una de las ocho que no cuentan con futbolistas nacidos en otros países.

Colombia junto a Arabia Saudita, Austria, Brasil, República Checa, Panamá, Sudáfrica y Suecia, se ubican como los países que no cuentan con futbolistas nacionalizados, en un torneo con 1.248 futbolistas y 289 que juegan por otro país-crédito @Jaimefmacias/X

La Selección Colombia llegará al Mundial 2026 sin futbolistas nacionalizados, una condición que solo comparten ocho de las 48 selecciones clasificadas y que la ubica dentro del 16% de los equipos que competirán únicamente con jugadores nacidos en el país que representan.

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A menos de 10 días del inicio de la Copa del Mundo y tras la entrega de las listas oficiales por parte de la FIFA, el torneo reunirá a 1.248 futbolistas, de los cuales 289 defenderán una selección distinta al país en el que nacieron, según datos publicados por @Jaimefmacias en su cuenta de X.

Ese dato dimensiona el lugar de Colombia en esta edición: de las 48 selecciones participantes, 40 tienen al menos un jugador nacido fuera de su territorio. Solo Colombia, Arabia Saudita, Austria, Brasil, República Checa, Panamá, Sudáfrica y Suecia acudirán con planteles compuestos exclusivamente por futbolistas nacidos en sus respectivos países.

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La respuesta a la pregunta central es directa: Colombia sí es una rareza estadística en el Mundial 2026. La selección dirigida por Néstor Lorenzo integra un grupo reducido de ocho equipos sin nacionalizados y mantiene una línea que también se sostuvo en sus seis participaciones anteriores.

A continuación, esta es la lista de países que no tienen jugadores nacionalizados:

Arabia Saudita

Austria

Brasil

República Checa

Panamá

Sudáfrica

Suecia

Colombia mantiene una tendencia que no cambió en su séptimo Mundial

Colombia quiere mantener a sus jugadores sin nacionalizar-crédito Lina Gasca/Colprensa

Esta será la séptima participación de Colombia en una Copa del Mundo y en ninguna de las anteriores llevó jugadores con una nacionalidad distinta a la colombiana. La continuidad se mantuvo para esta convocatoria.

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Esa característica no se ha extendido a los entrenadores. La selección sí ha tenido técnicos extranjeros, en particular argentinos: Adolfo Pedernera, José Pékerman y el actual seleccionador Lorenzo.

Entre los casos vinculados con Colombia en otras selecciones aparece Julián Quiñones, el único colombiano que disputará este Mundial como nacionalizado en otro equipo, en su caso México.

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También se menciona el caso de Michael Olise, nacido en Hammersmith, Inglaterra, con padre nigeriano y madre franco-argelina. Podía optar por Inglaterra, Argelia o Nigeria, pero siempre manifestó su conexión con Francia.

Antioquia aporta seis jugadores y es el departamento con más convocados

Antioquia es el departamento que más aporta a la convocatoria de la selección Colombia-crédito Lina Gasca/Colprensa

Dentro de la lista de 26 convocados de Colombia, Antioquia es el departamento con mayor presencia, con seis futbolistas: Santiago Arias, David Ospina, Daniel Muñoz, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Richard Ríos.

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Valle del Cauca ocupa el segundo lugar con cinco jugadores: Johan Mojica, Jhon Lucumí, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla. Chocó completa los tres primeros puestos con cuatro: Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba y Deiver Machado.

La convocatoria también incluye a Yerry Mina y Davinson Sánchez por Cauca; Luis Javier Suárez y Álvaro Montero por Magdalena; James Rodríguez por Norte de Santander; Jaminton Campaz por Nariño; Jorge Carrascal por Bolívar; Juan Camilo Hernández por Risaralda; Luis Díaz por La Guajira; Camilo Vargas por Cundinamarca; y Willer Ditta por Cesar.

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En cuanto a los clubes de procedencia, la liga argentina es la que más jugadores aporta a la selección colombiana con cinco convocados. Luego aparecen Brasil con cuatro, España con tres, Inglaterra con dos, México con dos, Italia con dos y Portugal con dos, mientras Alemania, Turquía, Rusia, Estados Unidos, Colombia y Francia aportan uno cada uno.

El panorama general del Mundial refuerza el carácter singular de ese dato colombiano. La selección con más nacionalizados es Curazao, con 25 de sus 26 jugadores nacidos fuera del país; el único nacido en territorio curazoleño es el delantero Tahith Jose Girigorio Djorkaef Chong.

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