Iván Cepeda no aceptó el debate con Abelardo de la Espriella para el 9 de junio: esta fue la razón

El candidato del Pacto Histórico había invitado a De la Espriella a un debate con sus condiciones - crédito Charlie Cordero/REUTERS

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, finalmente desistió de participar en un debate público con su rival Abelardo de la Espriella, pese a que inicialmente el progresista había extendido su invitación al vencedor de la primera vuelta presidencial en Colombia.

La discusión estaba fijada para el martes 9 de junio a las 7:00 p. m. en la revista Semana. Sin embargo, el candidato oficialista enfatizó en la necesidad de que se dejen claras las reglas para su enfrentamiento, ya que consideró que el abogado y empresario no frecuenta estos escenarios políticos y aún mantiene dudas sobre los resultados expuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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“Nunca hemos negado la posibilidad de debatir. Lo único que hemos planteado es que debe haber reglas claras para el debate. Un candidato que amenaza a otros candidatos o al candidato de hacerle daño físico y destriparlo, pues sí, hay que pedirle reglas, por supuesto, para debatir”, indicó Cepeda en una rueda de prensa.

Así mismo, reafirmó sus cuestionamientos contra la figura del candidato de la derecha colombiana. “Él está acostumbrado a jugar y actuar sin reglas. Lo dije ayer (31 de mayo), es una persona contra el cual hay acusaciones de ser estafador de estafadores y de narcotraficantes. Entonces, por supuesto, que a una persona así se le pidan reglas es elemental”, agregó.

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Otro punto por el que Cepeda no aceptó el debate público fue la imposición del medio de comunicación, criticando que la revista mencionada tendría marcada una tendencia a favor de De la Espriella.

“Reglas claras quiere decir, por ejemplo, que no va el señor de la Espriella a imponernos la casa periodística a la cual él le ha otorgado prácticamente la conducción mediática de su campaña. No estoy diciendo nada, pues, que sorprenda o alarme. La revista Semana es una revista que está claramente comprometida, editorialmente comprometida y no lo niega”, complementó.

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Igualmente, Cepeda catalogó la propuesta de Abelardo de la Espriella como “un acto de elemental honestidad” el hecho de aceptar los debates con él, pero insistió en que solo acudirá a estos espacios bajo sus condiciones.

“Lo reconozco y lo valoro que el señor De la Espriella nos diga ahora que es con ellos, en las condiciones que él pone unilateralmente, que vamos a debatir. No, aquí vamos a pactar reglas”, sugirió.

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Finalmente, Iván Cepeda anunció al representante Gabriel Becerra y a la asesora Gabriela Parra como sus representantes de su campaña que serán los encargados de coordinar el encuentro definitivo con el equipo de Abelardo de la Espriella.

“Eso no tiene, digamos, tampoco mucha ciencia. Se trata de decir en qué casa o casas vamos a realizar esto, mínimamente cuál va a ser el desarrollo y el contenido. Y en tercer lugar, que esto sea con respeto”, concluyó.

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