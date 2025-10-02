Colombia

Abren inscripciones para el Concurso Nacional de Escritura con enfoque en la paz: quiénes pueden participar

La iniciativa premiará 40 obras destacadas, publicará los textos ganadores y reunirá a los autores en un evento nacional, fomentando la reconciliación y el diálogo desde la literatura y la educación

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Del 1 al 24 de octubre, Colombia vivirá una nueva edición del Concurso Nacional de Escritura (CNE): Historias de paz, una iniciativa que abre sus puertas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, docentes, familias y comunidades en todo el país. El certamen, desarrollado por el sector educativo, busca darle voz a quienes desean narrar y transformar realidades a través de la palabra, invitando a reflexionar sobre cómo se imagina, se vive o se construye la paz en entornos cotidianos.

El concurso propone la creación de cuentos o ensayos de hasta 1.000 palabras, donde la paz puede interpretarse y narrarse desde distintas perspectivas: en una amistad, un recuerdo, un gesto de reconciliación, o incluso en una historia fantástica. Lo esencial es que cada persona participante identifique su propia manera de contar la paz en su entorno familiar, escolar, barrial o comunitario.

Según explicó Maritza Molina, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, “queremos contar nuestras vivencias en el territorio y cómo soñamos la construcción de la paz, tan necesaria para que el país avance hacia la reconciliación. Qué valioso hacerlo a través de estos escritos, que llevan un mensaje desde las aulas y las comunidades para toda Colombia”.

El Concurso Nacional de Escritura: Historias de paz establece modalidades y categorías inclusivas que facilitan la participación de toda la comunidad educativa. En la modalidad de cuento, la convocatoria se estructura en tres categorías: infantil (entre 6 y 13 años), juvenil (14 a 23 años), y adultos (a partir de 24 años). La modalidad de ensayo se dirige a las categorías juvenil y adultos, proporcionando un espacio para el análisis crítico y la reflexión sobre el papel de la paz en la sociedad actual.

El ensayo, de acuerdo con las bases del concurso, ofrece la posibilidad para que los participantes de categorías juvenil y adulto, formulen argumentos, exploren ideas profundas y se permitan pensar en voz alta sobre la vida cotidiana, la historia y los desafíos del presente. Escribir un ensayo, señala la convocatoria, “es aprender a dar forma al pensamiento, con palabras que no solo expresan, sino que cuestionan, abren caminos y siembran esperanza”.

En la modalidad de cuento, los participantes juegan el rol de artistas de la imaginación capaces de crear personajes y ambientaciones donde la paz se viva en incontables formas. La convocatoria subraya que “cada palabra puede encender un universo, cada historia puede transformar lo íntimo en lo colectivo... la escritura se propone como un acto de libertad creativa donde lo real y lo fantástico se encuentran”.

El Concurso Nacional de Escritura Historias de paz es parte de una apuesta institucional por la formación integral y el fortalecimiento de intereses y competencias en lectura, escritura y oralidad. El propósito central es inspirar a la niñez, la juventud, los docentes y a la comunidad en general a compartir sus miradas, descubrir en el lenguaje una herramienta de reconciliación y sumar voces en la construcción de una Colombia más justa, creativa y pacífica.

El certamen premiará 40 escritos, cuyos autores verán sus obras publicadas en el libro digital Historias de paz 2025. Además, se otorgará un reconocimiento especial y se hará una invitación a los ganadores para asistir al evento nacional de premiación en Bogotá, donde se celebrará la diversidad de voces y la creatividad de los participantes.

Pueden participar niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas que tengan vínculo con alguna institución educativa o universitaria. Para facilitar la participación, las inscripciones y las bases del concurso, así como los requisitos detallados, están disponibles en el portal oficial: concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co/drupal.

La convocatoria extiende su invitación no solo a estudiantes y maestros, sino también a familias y comunidades, en la idea de que la paz se construye colectivamente y que encontrar su relato en las historias cotidianas y la imaginación de cada colombiano puede convertirse en base de reconciliación y esperanza.

Para mantenerse informado sobre esta y otras iniciativas del sector educativo, los interesados pueden seguir al Ministerio de Educación Nacional en sus redes sociales oficiales, donde se compartirán novedades, recomendaciones y experiencias de participantes a lo largo del país.

