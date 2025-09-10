Colombia

Perrito que se subió a un bus del Sitp en Bogotá para pedir ayuda al conductor conmovió las redes: “Saluden a Bruno”

El canino de raza pitbull se quedó dentro de un vehículo de transporte público en la capital, mientras localizaba a su dueño

Él es Rocky, el perrito
Él es Rocky, el perrito que se subió a un bus del Sitp en Bogotá para pedir ayuda a un conductor - crédito Captura video

La aparición de un perro pitbull en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá desencadenó una ola de reacciones en redes sociales, luego de que el animal fuera acogido por el conductor del vehículo.

La difusión de un video en plataformas digitales permitió que el propietario del can, identificado como Cristian Eduardo, localizara a su mascota, de nombre Rocky, y confirmara su regreso al hogar.

El episodio comenzó cuando Rocky, un pitbull de color café con pecho y patas blancos y una edad aproximada de cuatro años, subió a un vehículo de servicio público en busca de refugio.

El conductor, identificado en las publicaciones como Elías Achury, permitió que el animal permaneciera a su lado mientras intentaban averiguar el paradero de su familia.

Un perro pitbull perdido se subió a un bus del SITP, Bogotá, buscando refugio y cariño - crédito @PlataformaALTO/X

En las primeras publicaciones, el perro fue llamado temporalmente ‘Bruno’, hasta que se esclareció su verdadera identidad. La escena quedó registrada en un video difundido por diferentes cuentas digitales, donde se aprecian los instantes en que el canino entra al bus y permanece junto al volante mientras el conductor lo acompaña y cuida.

Las imágenes circularon ampliamente, motivando innumerables comentarios dirigidos a Achury, a quien muchos usuarios agradecieron “por su compasión y humanidad” ante la inesperada situación.

La reacción de la ciudadanía no tardó en materializarse, con cientos de mensajes compartiendo la historia, publicando fotografías y solicitando información para devolver al perro a su hogar.

El relato tomó un giro cuando Cristian Eduardo, dueño real de la mascota, intervino en grupos de Facebook para alertar sobre la desaparición de su perro, al que identificó como Rocky. Según lo informado por el propietario en dichas plataformas, Rocky es un pitbull color café con pecho y patas blancos, de aproximadamente cuatro años.

El conductor del Sitp fue
El conductor del Sitp fue identificado en las publicaciones como Elías Achury - crédito Alcaldía de Bogotá

La búsqueda concluyó de manera satisfactoria tras la ola de solidaridad generada por el video, ya que Rocky regresó a su hogar. El propietario agradeció públicamente la acción del conductor, reconociendo la ayuda que brindó tanto a él como a su mascota al posibilitar su reunificación.

“Que Dios te bendiga y prospere grandemente, gracias por ayudar a este inocente y noble peludito. No lo vayan a abandonar a su suerte, por favor”; “Gracias qué no lo abandone Hasta qué aparezcan sus dueños”; “Bello perrito”; “Elías eres el mejor”; “Gracias por ayudarlo”: fueron algunos de los mensajes.

