Perrito que se subió a un bus del Sitp en Bogotá para pedir ayuda al conductor conmovió las redes: “Saluden a Bruno”

La aparición de un perro pitbull en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá desencadenó una ola de reacciones en redes sociales, luego de que el animal fuera acogido por el conductor del vehículo.

La difusión de un video en plataformas digitales permitió que el propietario del can, identificado como Cristian Eduardo, localizara a su mascota, de nombre Rocky, y confirmara su regreso al hogar.

El episodio comenzó cuando Rocky, un pitbull de color café con pecho y patas blancos y una edad aproximada de cuatro años, subió a un vehículo de servicio público en busca de refugio.

El conductor, identificado en las publicaciones como Elías Achury, permitió que el animal permaneciera a su lado mientras intentaban averiguar el paradero de su familia.

En las primeras publicaciones, el perro fue llamado temporalmente ‘Bruno’, hasta que se esclareció su verdadera identidad. La escena quedó registrada en un video difundido por diferentes cuentas digitales, donde se aprecian los instantes en que el canino entra al bus y permanece junto al volante mientras el conductor lo acompaña y cuida.

Las imágenes circularon ampliamente, motivando innumerables comentarios dirigidos a Achury, a quien muchos usuarios agradecieron “por su compasión y humanidad” ante la inesperada situación.

La reacción de la ciudadanía no tardó en materializarse, con cientos de mensajes compartiendo la historia, publicando fotografías y solicitando información para devolver al perro a su hogar.

El relato tomó un giro cuando Cristian Eduardo, dueño real de la mascota, intervino en grupos de Facebook para alertar sobre la desaparición de su perro, al que identificó como Rocky. Según lo informado por el propietario en dichas plataformas, Rocky es un pitbull color café con pecho y patas blancos, de aproximadamente cuatro años.

La búsqueda concluyó de manera satisfactoria tras la ola de solidaridad generada por el video, ya que Rocky regresó a su hogar. El propietario agradeció públicamente la acción del conductor, reconociendo la ayuda que brindó tanto a él como a su mascota al posibilitar su reunificación.

“Que Dios te bendiga y prospere grandemente, gracias por ayudar a este inocente y noble peludito. No lo vayan a abandonar a su suerte, por favor”; “Gracias qué no lo abandone Hasta qué aparezcan sus dueños”; “Bello perrito”; “Elías eres el mejor”; “Gracias por ayudarlo”: fueron algunos de los mensajes.

Conductor de Sitp atropelló y mató a perro en el sur de Bogotá

La difusión de un video en redes sociales generó indignación en Bogotá luego de que se registrara cómo un conductor de un bus del Sitp arrolló a un perro de raza pitbull en la localidad de Usme y prosiguió su marcha.

Según información publicada por la cuenta Pasa en Bogotá, el hecho tuvo lugar en el barrio Compostela durante la mañana del domingo 22 de junio, involucrando al vehículo identificado con el número de serie Z93-4021.

En las imágenes, se observa claramente que el canino transitaba por el costado derecho de la vía en el momento en que el bus amarillo, tipo articulado, lo embistió. El impacto fue mortal para el animal, que quedó tendido en la acera.

Tras detenerse apenas unos segundos, el conductor optó por retomar el trayecto, sin prestarle atención ni buscar auxilio para el perro, lo que intensificó la molestia entre los vecinos que presenciaron la escena.

La rápida circulación del video en plataformas sociales desató una ola de comentarios críticos de internautas, quienes reclamaron la intervención de las autoridades para aclarar los hechos e imponer sanciones al responsable

Residentes del sector y voces en línea coincidieron en pedir investigaciones que establezcan si existió negligencia o dolo por parte del conductor, así como mayor control para prevenir atropellamientos y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias.