Brutal pelea entre vendedor de ‘perros calientes’ y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en la carrera Séptima quedó en video

La discusión se dio en medio de un operativo adelantado por funcionarios de la administración distrital - crédito Captura de Pantalla Tik Tok

En redes sociales se conoció un video en el que se muestra un enfrentamiento entre un vendedor ambulante y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá junto a la Policía Metropolitana que adelantaban un operativo en la carrera Séptima, ubicado en el centro de la ciudad.

En las imágenes, que ya superan las 398.000 reproducciones, se observa cómo el comerciante reacciona con vehemencia ante la intervención de las autoridades, denunciando que le arrojaron al suelo los insumos con los que prepara sus productos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La usuaria @luzbel840 fue quien compartió varios fragmentos del operativo, en los que se aprecia el despliegue de funcionarios para retirar los puestos informales del tradicional ‘Septimazo’.

Pelea Vendedor Ambulante Y Funcionarios Alcaldia En La Carrera Septima - crédito @luzbel840/TikTok

En uno de los videos, el vendedor se niega a acatar las órdenes de desalojo y rechaza mostrar su identificación a los agentes presentes, lo que intensifica la tensión en el lugar.

“¿Por qué me la están botando? Si yo estaba comprando $10.000 de queso porque se me acabaron. Vengo y vea donde me están botando la comida. ¿Cree que esto es justo?”, exclamó el comerciante informal, con voz eufórica, tras el operativo policial.

Posteriormente, el vendedor increpa a las autoridades sobre como encontró los alimentos. “¿Dónde está la comida? La comida está en el piso”, expresó, mientras un uniformado intenta calmar al comerciante.

Luego, el policía le solicita al ciudadano su documento de identificación, a lo que el hombre sostiene que no lo porta en el momento. “Nada de eso, yo soy colombiano”, comentó, mientras recoge varios alimentos que, según él, le fueron arrojados al piso.

Durante la campaña en la calle de la capital, funcionarios fueron amenazados por vendedores informales - crédito @DadepBogota/X

La publicación ha dividido opiniones entre quienes respaldan a los trabajadores informales que buscan su sustento diario y quienes consideran prioritario recuperar el orden en el espacio público.

Entre los comentarios más destacados figuran posturas como “Se debe recuperar la séptima”, “Ahí no se puede hacer y punto”, y críticas a la gestión municipal: “Así es Colombia, persiguen a los trabajadores y a los ladrones los sueltan”. Otros usuarios señalan el desorden que se vive los domingos en el centro de la ciudad y cuestionan la efectividad de los procedimientos: “El Centro los domingos es todo un caos, un desorden sin control y el alcalde no pone orden”.

Operativo policial en la Séptima

La polémica entre el vendedor informal y los funcionarios del Distrito se suman a los recientes operativos de la Policía en la carrera Séptima (centro de Bogotá) con el fin de restablecer el espacio público en esta zona de la ciudad.

El más reciente se registró el 9 de julio, las autoridades desplegaron un dispositivo en dos sectores comerciales estratégicos de la ciudad. El balance presentado por la Secretaría Distrital de Seguridad detalló que se decomisaron 23 prendas de uso exclusivo militar, cinco estuches para revólver, 29 armas blancas, nueve tasers, seis cilindros de gas pimienta y más de una docena de dosis de alucinógenos.

Estos elementos se encontraban ocultos en puntos que simulaban ventas ambulantes, especialmente en las inmediaciones del Parque Santander. Las inspecciones incluyeron la revisión de carretas, tubos de sombrillas, costales y neveras de icopor, donde se hallaron los objetos ilegales. Además, se produjo la captura de una persona en flagrancia por posesión y venta de estupefacientes.

Operativos en Bogotá dejan incautación de armas, prendas militares y celulares hurtados en sectores comerciales clave - crédito Secretaría de Seguridad

El secretario de Seguridad, Cesar Restrepo, subrayó la continuidad de los operativos en el corredor de la Carrera Séptima y la importancia de la denuncia ciudadana para transformar este sector en un espacio más seguro y ordenado.

Restrepo afirmó: “Todos estos objetos hoy se encuentran bajo la custodia de las autoridades competentes. No vamos a parar de hacer operativos de seguridad en el corredor de la Carrera Séptima. Con la denuncia ciudadana y la intervención de las autoridades vamos a lograr que este emblemático sector de la ciudad sea más seguro y ordenado”.

Previo a estas acciones, la Secretaría General había desarrollado jornadas de sensibilización dirigidas a los vendedores informales, informándoles sobre la prohibición de comercializar armas blancas y contundentes, conforme a la Ley 1801.

Estas jornadas forman parte de una estrategia más amplia para convertir el espacio público en territorios seguros. Paralelamente, se implementaron iniciativas como la siembra de plantas junto al Jardín Botánico, la recuperación de andenes con el IDU y campañas de sensibilización ciudadana sobre el cuidado del espacio público, en colaboración con la Defensoría del Espacio Público y las Alcaldías Locales.