Ministro de defensa anunció millonaria recompensa por alias Chejo, responsable del atentado al helicóptero en Amalfi que dejó 13 policías muertos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el país activó una recompensa millonaria con el objetivo de dar con el paradero de “Chejo”, presunto cabecilla insurgente vinculado al ataque más letal contra la policía en Antioquia

Juan David Botia Méndez

El Gobierno colombiano ofrece hasta
El Gobierno colombiano ofrece hasta 2.000 millones de pesos por información que lleve a la captura de alias Chejo, señalado como responsable del ataque - crédito Ministerio de Defensa

El jueves 21 de agosto, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado con explosivos en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, en el nordeste de Antioquia.

El ataque, ejecutado con un dron cargado de artefactos explosivos, dejó un saldo de 13 policías muertos.

Tras la explosión, los uniformados sobrevivientes fueron atacados con ráfagas de fusil por hombres armados que operan en el área, resultado de la disputa territorial entre facciones ilegales como las disidencias del Frente 36 de las Farc y el Clan del Golfo, que buscan el control de ese sector estratégico.

La región de Amalfi ya había sido señalada como un epicentro de creciente inseguridad. Según alertó el secretario de Seguridad de Antioquia, el general (r) Luis Eduardo Martínez, desde finales de mayo se han presentado enfrentamientos continuos entre estos grupos, además de amenazas, desplazamientos y la desaparición del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda.

El ataque en Amalfi, Antioquia,
El ataque en Amalfi, Antioquia, dejó más de 60 heridos - crédito Colprensa y X

Las autoridades reconocieron que la capacidad de respuesta policial y militar en la zona está sobrepasada frente a la gravedad del problema.

En respuesta a la gravedad del atentado y la persistencia de la violencia en la zona, el Gobierno colombiano anunció una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias Chejo, identificado como presunto responsable del ataque que cobró la vida de los uniformados en Amalfi.

La decisión, comunicada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez tras una reunión de seguridad en la base aérea de Rionegro, busca incentivar la colaboración ciudadana y acelerar las acciones de persecución contra los responsables. Las fuerzas de seguridad han intensificado operativos en la región para capturar a los autores materiales e identificar las estructuras armadas que continúan amenazando la tranquilidad de la población civil en Antioquia.

El ministro anunció desde el
El ministro anunció desde el Gobierno una recompensa de hasta $2.000 millones por "Chejo" - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Comandante del Ejército promete justicia tras el atentado en Amalfi que dejó 13 policías muertos en Antioquia

El comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Luis Emilio Cardozo, se pronunció tras el atentado terrorista que provocó la muerte de 13 policías en la zona rural de Amalfi, Antioquia, el jueves 21 de agosto.

El ataque, ejecutado con un dron cargado de explosivos que derribó un helicóptero y fue seguido por ráfagas de fusil disparadas por hombres armados, elevó la alarma en torno a la seguridad en la región y expuso la capacidad letal de los grupos criminales presentes en el nordeste antioqueño.

El general Cardozo aseguró que
El general Cardozo aseguró que el crimen "no quedará impune" - crédito @COMANDANTE_EJC/X

“Seguimos en Antioquia junto al comandante de la Séptima División del Ejército y la Policía Nacional, en el planeamiento y desarrollo de operaciones militares para enfrentar a los grupos terroristas que atentan contra la vida y la tranquilidad de los colombianos”, manifestó el general Cardozo a través de sus canales oficiales.

El comandante reiteró la solidaridad del Ejército con las familias de los uniformados asesinados y aseguró que el crimen “no quedará impune”. Informó que las fuerzas militares se mantendrán desplegadas en la región y en todo el país “hasta neutralizar a quienes pretenden sembrar dolor y muerte”.

El director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana, confirmó que entre las víctimas se encontraba el capitán Francisco Javier Merchán Granados y detalló que los uniformados pertenecían a un grupo de profesionales dedicados a la erradicación de cultivos ilícitos en el nordeste de Antioquia.

Según Triana, el ataque fue ejecutado por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc mediante “artefactos explosivos, uso de drones y tatucos”. Tras el hecho, cuatro policías heridos fueron trasladados a Montería y desde allí remitidos a Bogotá para recibir atención médica especializada, mientras que los cuerpos de los fallecidos se encuentran bajo custodia judicial en Antioquia.

El general Carlos Fernando Triana
El general Carlos Fernando Triana reiteró su rechazo a las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo por fomentar la violencia mediante narcotráfico y minería ilegal - crédito Ministerio De Defensa Nacional

Triana expresó el “repudio y rechazo contundente” a los grupos armados ilegales y subrayó que organizaciones como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo utilizan el narcotráfico y la minería ilegal para intensificar la violencia en la región. El alto oficial agradeció la colaboración de las Fuerzas Armadas, autoridades regionales, la academia, la prensa y organismos internacionales como Naciones Unidas, que extendieron mensajes de solidaridad a la Policía Nacional y las familias de las víctimas.

Las autoridades continúan con operaciones militares y policiales en la zona con el objetivo de contrarrestar la actividad de las estructuras armadas ilegales y restablecer la tranquilidad en las comunidades rurales de Antioquia. Las investigaciones avanzan para identificar y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales de este atentado que enluta a la institución policial y al país.

