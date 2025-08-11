Colombia

Muerte de Miguel Uribe: Fiscalía calificó como magnicidio y afirmó que se trabaja “sin descanso en el caso”

Tras la confirmación del fallecimiento del precandidato presidencial el lunes 11 de agosto, el ente investigador señaló su compromiso de identificar y judicializar a los responsables de este crimen

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
- crédito Colprensa/@MiguelUribeT/X
- crédito Colprensa/@MiguelUribeT/X

Luego de la lamentable noticia sobre el fallecimiento del Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 la Fiscalía General de la Nación se refirió al magnicidio ocurrido en Bogotá.

El sábado 7 de junio de 2025, el congresista del Centro Democrático fue víctima de un atentado en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, de Bogotá, durante un mitín político.

Allí recibió dos disparos en la cabeza y en una pierna, y permaneció internado por más de dos meses en la Fundación Santa Fe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras el fallecimiento del político de 39 años, el órgano de control lamentó el suceso.

“La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, lamenta profundamente el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Tuybay y expresa sentidas condolencias a sus familiares, allegados y seguidores”, expresó la Fiscalía.

Fiscalía lamentó el fallecimiento del
Fiscalía lamentó el fallecimiento del precandidato presidencial y se refirió a la investigación sobre el crimen - crédito @FiscaliaCol/X

Además, el ente investigador indicó que “desde la tarde del sábado 7 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación”.

De igual manera, la Fiscalía detalló que “el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia".

Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso en el caso para “identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”.

Modificación de cargos a los seis capturados por el atentado

Bajo estricta custodia permanecen los seis implicados en el ataque armado contra Miguel Uribe Turbay, mientras las autoridades avanzan con las diligencias judiciales y preparan nuevas etapas del caso.

La Fiscalía General de la Nación prepara una solicitud formal para audiencia, donde imputará el cargo de homicidio agravado a los señalados por el magnicidio. Esta decisión representa un cambio en la calificación del delito, pues hasta ahora enfrentaban cargos por homicidio agravado en grado de tentativa.

Este es el organigrama criminal
Este es el organigrama criminal detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito redes sociales/Policía Nacional

Con el fallecimiento del congresista, la Fiscalía precisó: “el cargo cambiará a homicidio agravado, delito por el cual podrían pagar 40 años de cárcel”.

El rol de los seis capturados por el atentado contra el precandidato presidencial

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha conmocionado al país, pues la víctima era una figura visible dentro del Centro Democrático, partido al que representaba y con el cual aspiraba a obtener la nominación presidencial para las elecciones de 2026.

El crimen ocurrió en la tarde del sábado 7 de junio durante un mitin político realizado en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón. Allí, Miguel Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

Entre los detenidos se encuentra un adolescente, que disparó al congresista y resultó herido durante la persecución policial posterior. El menor de 15 años, es el único en aceptar cargos hasta el momento y está a punto de recibir condena. Según el expediente, “el menor de edad ha sido el único en aceptar cargos y está ad-portas de recibir condena”.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa
- crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

Las autoridades también capturaron a Carlos Eduardo Mora, de nacionalidad colombo-venezolana y 34 años de edad, señalado como conductor del vehículo que transportó al menor sicario y a otros implicados hacia el lugar del atentado. Mora relató que le ofrecieron una suma de 5 millones de pesos por participar y afirmó haber conocido a alias El Costeño a través de un tercero, quien lo invitó a lo que denominó una “vuelta” para “meterle plomo a alguien”.

La tercera aprehendida fue Katerine Martínez Martínez, conocida bajo el alias Andrea, de 19 años. De acuerdo con la Fiscalía, ella habría huido a Florencia, en el departamento de Caquetá, llevando consigo 1.100.000 pesos y dos celulares. Se le atribuye haber entregado el arma homicida al adolescente.

La investigación también condujo a la detención de William Fernando González Cruz, con antecedentes por hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas desde 2012. González Cruz cumplió una condena de 48 meses en la cárcel La Modelo y habría colaborado en la fuga de Andrea y El Costeño, quienes escaparon en otro vehículo.

Por su parte, Elder José Arteaga, apodado Costeño, fue capturado después y está sindicado de organizar toda la logística del magnicidio.

El último arresto fue el de Cristián Camilo González Ardila, señalado de ayudar en la fuga del menor sicario tras el ataque.

La Fiscalía explicó sobre su entrega: “El hombre se entregó voluntariamente en la diligencia de registro y allanamiento adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en una vivienda en el sur de Bogotá, donde fueron incautados elementos que lo vincularían en la investigación”.

Temas Relacionados

Muerte Miguel UribeMiguel Uribe TurbayMagnicidio Miguel UribeInvestigación crimenFiscalía General de la NaciónResponsables crimenSeis capturadosBarrio ModeliaBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Polo Polo responsabilizó al Gobierno actual por la muerte de Miguel Uribe: “Tienes las manos manchadas de sangre”

El congresista expresó su indignación por la muerte del senador y aseguró que el Gobierno desatendió reiteradas peticiones de protección para el precandidato, lo que habría facilitado el trágico desenlace

Miguel Polo Polo responsabilizó al

Así nació el amor entre Miguel Uribe y su esposa María Claudia Tarazona, a la que conquistó con una canción: “Espérame”

La viuda del fallecido senador y madre de su hijo recordó el romántico tema que el político le compuso y lo despidió con emotiva promesa: “Siempre serás el amor de mi vida”

Así nació el amor entre

Otros crímenes de alias el Costeño, uno de los responsables del intento de magnicidio del senador Miguel Uribe

Uno de los testigos que tiene la Fiscalía en contra de este hombre confirmó que alias el Costeño o “Chipi” fue responsable del crimen de uno de sus amigos

Otros crímenes de alias el

Resultados del Sinuano Día y Noche del 10 de agosto de 2025, por si te los perdiste

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora de sus dos sorteos

Resultados del Sinuano Día y

Resultados del Super Astro Luna: signo y números ganadores del 10 de agosto

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de la noche

Resultados del Super Astro Luna:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Así nació el amor entre

Así nació el amor entre Miguel Uribe y su esposa María Claudia Tarazona, a la que conquistó con una canción: “Espérame”

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes quedaron expuestos por los hijos de la actriz: la pareja posó feliz en familia

Exesposa de Luis Alberto Posada denunció que el cantante no le permitió asistir a los 15 años de su hija: “Siento impotencia”

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Amparo Grisales se cayó en pleno desfile de la Feria de las Flores, pero nunca perdió el estilo

Deportes

Pese a ganar el título

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta