Juan Daniel Oviedo a ciudadanos aún indecisos con su voto: “¿Quieren seguir en la extorción de este Gobierno?

Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia- crédito Catalina Olaya/Colprensa

El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, fórmula de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, lanzó un mensaje dirigido a los ciudadanos que aún no han definido su voto para las próximas elecciones, invitándolos a reflexionar sobre el rumbo que tomará el país en los próximos años.

Oviedo aseguró que los colombianos tienen la oportunidad de decidir qué tipo de nación desean construir y planteó una pregunta que, según él, será clave en el debate electoral: “¿Quieren que durante los próximos cuatro años haya odio y extorsión en la calle, pero también en la política, como lo hemos visto en este gobierno?”.

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El aspirante sostuvo que Colombia atraviesa un momento decisivo y afirmó que existen sectores políticos que, a su juicio, han profundizado la polarización nacional. En ese sentido, cuestionó tanto a los extremos ideológicos de derecha como de izquierda, al considerar que representan modelos políticos basados en la confrontación.

“Los dos populismos de la extrema derecha e izquierda representan eso”, señaló Oviedo, quien defendió la propuesta política que lidera junto a Paloma Valencia como una alternativa distinta para los ciudadanos.

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Según explicó, la apuesta de su campaña busca presentarse como una opción de cambio responsable y con capacidad de ofrecer soluciones concretas a los principales problemas del país. “Aquí Paloma y Oviedo estamos representando una apuesta seria, un gobierno que quiere representar un cambio serio para el país”, manifestó.

Una parte importante de su discurso estuvo dirigida a la juventud colombiana. Oviedo destacó la necesidad de que las nuevas generaciones participen activamente en la construcción del futuro nacional y reflexionen sobre los desafíos que enfrentan actualmente.

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