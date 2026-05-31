Colombia

Juan Daniel Oviedo a ciudadanos aún indecisos con su voto: “¿Quieren seguir en la extorción de este Gobierno?

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia ejerció su derecho al voto sobre el mediodía de este 31 de mayo en Bogotá, después de hacerlo, envió un mensaje a quienes aún están indecisos en a quién elegir

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Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia- crédito Catalina Olaya/Colprensa
Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia- crédito Catalina Olaya/Colprensa

El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, fórmula de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, lanzó un mensaje dirigido a los ciudadanos que aún no han definido su voto para las próximas elecciones, invitándolos a reflexionar sobre el rumbo que tomará el país en los próximos años.

Oviedo aseguró que los colombianos tienen la oportunidad de decidir qué tipo de nación desean construir y planteó una pregunta que, según él, será clave en el debate electoral: “¿Quieren que durante los próximos cuatro años haya odio y extorsión en la calle, pero también en la política, como lo hemos visto en este gobierno?”.

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El aspirante sostuvo que Colombia atraviesa un momento decisivo y afirmó que existen sectores políticos que, a su juicio, han profundizado la polarización nacional. En ese sentido, cuestionó tanto a los extremos ideológicos de derecha como de izquierda, al considerar que representan modelos políticos basados en la confrontación.

Los dos populismos de la extrema derecha e izquierda representan eso”, señaló Oviedo, quien defendió la propuesta política que lidera junto a Paloma Valencia como una alternativa distinta para los ciudadanos.

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Según explicó, la apuesta de su campaña busca presentarse como una opción de cambio responsable y con capacidad de ofrecer soluciones concretas a los principales problemas del país. “Aquí Paloma y Oviedo estamos representando una apuesta seria, un gobierno que quiere representar un cambio serio para el país”, manifestó.

Una parte importante de su discurso estuvo dirigida a la juventud colombiana. Oviedo destacó la necesidad de que las nuevas generaciones participen activamente en la construcción del futuro nacional y reflexionen sobre los desafíos que enfrentan actualmente.

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