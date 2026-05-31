Elecciones presidenciales 2026: ya votaron los demás candidatos presidenciales; incluyendo a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia ejercieron su derecho al voto - crédito Esteban Vega/@YesidLancheros - X/Colprensa

Más de 41 millones de colombianos se han acercado este domingo 31 de mayo de 2026 a las más de 13.480 mesas instaladas en el país sudamericano donde se elegirán al nuevo presidente y vicepresidente de la nación que sucederán a Gustavo Petro y Francia Márquez en la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026.

Para este proceso, doce dirigentes políticos se encuentran en el tarjetón, con la consigna de lograr más del 50% más uno de los votos válidos o ser de los dos aspirantes que podrán disputar una segunda vuelta presidencial, que se llevaría a cabo en tres semanas; es decir, el domingo 21 de junio, respectivamente.

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Los doce aspirantes presidenciales se han acercado a sus puestos de votación designados en los que han depositado sus votos correspondientes, e incluso, algunos han mostrado sus marcaciones en sus casillas.

El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, del movimiento político de derecha Defensores de la Patria, votó en Barranquilla - crédito Sergio Acero/Reuters

Los candidatos que ‘madrugaron’

Inicialmente, el primer candidato que reportó su sufragio fue Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, que llegó al Colegio La Enseñanza de la ciudad de Barranquilla a ejercer su derecho constitucional, acompañado por su esposa y sus hijos, así como de varios seguidores de su campaña.

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Allí, el candidato agradeció el respaldo de los ciudadanos y aguarda su esperanza para ser el nuevo mandatario de los colombianos. “Mi familia y yo llevaremos siempre en el corazón el cariño que nos han brindado durante estos meses (...) ha sido un privilegio recorrer esta patria maravillosa y encontrarnos con millones de colombianos que sueñan con un país mejor”, indicó De la Espriella a los medios de comunicación.

El candidato presidencial votó en Medellín - crédito Prensa Sergio Fajardo

Otro de los aspirantes que madrugaron a su puesto de votación fue el candidato presidencial Sergio Fajardo, que se acercó a la mesa ocho de la Institución Educativa Inem José Félix de Restrepo, ubicado en la ciudad de Medellín, en el que hizo un llamado a los colombianos para que, independientemente de su postura, puedan elegir una propuesta alejada de la polarización.

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“Al que madruga Dios le ayuda. El mensaje que le estamos dando es acabemos con esta polarización, ya saben como lograr una Colombia distinta. Nosotros somos la campaña de la alegría, aquí el reto es un presidente para toda Colombia, no para media Colombia. Voten por quien quieran, pero voten”, indicó.

La candidata presidencial votó en Bogotá - crédito @ClaudiaLopez/X

Así mismo, la candidata Claudia López también acudió a su puesto de votación en las primeras horas de la jornada, donde no solo mostró su tarjetón, sino que extendió la invitación para que todos los colombianos acudan a las urnas.

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“He votado con felicidad, con ilusión, por la Colombia que va a avanzar, por la nación que va a construir sobre lo construido, por el país que va a garantizar el desarrollo, las escuelas, las manzanas del cuidado y las oportunidades para los jóvenes y las mujeres”, recalcó.

Mauricio Lizcano ejerció su derecho al voto en Manizales acompañado por su esposa y sus cinco hijos - crédito Prensa Mauricio Lizcano

Así votaron Cepeda, Valencia y Lizcano

En el Colegio LANZ de Manizales, el exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, acompañado de su familia, ejerció su derecho al voto y expresó su confianza a las autoridades electorales para que desarrollen el proceso. “Confío en la registraduría y voy a respetar los resultados que se den en esta jornada”, indicó.

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Horas después, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se acercó a la mesa siete del Colegio San Lucas en Kennedy Central (Bogotá), junto con varios dirigentes de su campaña como el exgobernador de Nariño Camilo Romero y la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal y aclamado por varios asistentes de su campaña.

Iván Cepeda votó en Kennedy, sur occidente de Bogotá - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En su intervención a la ciudadanía, Cepeda señaló la necesidad de fortalecer la democracia durante este proceso electoral y llamó a la ciudadanía a participar activamente en el país.

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A su turno, la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, llegó a su puesto de votación ubicado en la Carrera 11 con Calle 97, en la localidad de Chapinero (norte de Bogotá) para depositar su tarjetón.

La dirigente, acompañada de su hija Amapola y su esposo Tomás Rodríguez, y reconoció que su campaña “representa los valores éticos y morales que necesita Colombia, que nuestra campaña representa la honestidad y el trabajo que le corresponde a quien quiere ser presidente”.

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La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, votó en el norte de Bogotá - crédito Enea Lebrun/Reuters

Otros candidatos que votaron

De otro lado, el candidato Roy Barreras se acercó a su puesto de votación en el parque Las Orquídeas de Cali, en el que apeló a un mensaje de cohesión nacional y pidió mantener su propuesta política como un símbolo de acuerdo: “Cada voto hoy por Roy es un voto, porque hay que mantener viva la llama de la unidad de la nación”.

A su vez, el aspirante Miguel Uribe Londoño llegó a la Universidad EAN en Bogotá, junto con su esposa y su equipo de trabajo. Sin embargo, en sus redes sociales, rememoró a su hijo, Miguel Uribe Turbay, que falleció el 11 de agosto en un atentado sicarial en Bogotá, por lo que reiteró su compromiso de enaltecer sus banderas.

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El candidato presidencial votó en Cali - crédito Prensa Roy Barreras

Sondra Macollins, candidata independiente, junto con su fórmula vicepresidencial, Leonardo Karam Helo, llegaron a su lugar de votación en Bogotá, pero denunció que no le permitieron registrar el momento en que marcaba el tarjetón. Sin embargo, aguarda por un resultado favorable.

Tanto el candidato Santiago Botero como Gustavo Matamoros también sufragaron en sus puestos de votación correspondientes.