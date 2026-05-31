Colombia

Gobernabilidad en disputa: los retos diferenciados de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella para articular mayorías en un Congreso fragmentado

Las trayectorias políticas y las relaciones previas con los partidos determinarán la viabilidad de los proyectos presidenciales, en un contexto donde el papel del Congreso fragmentado adquiere un peso decisivo para la toma de decisiones

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El politólogo Gabriel Clavijo presenta un comentario de experto para Infobae. Se abordan temas relacionados con el Congreso y las negociaciones de propuestas para los siguientes cuatro años. Este contenido corresponde a un análisis político.

La eventual llegada de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia significaría dos relaciones muy distintas con el Congreso y con la política tradicional. En una video columna exclusiva para Infobae, el politólogo Gabriel Clavijo sostuvo que Valencia tendría más facilidades iniciales de gobernabilidad por su arraigo en los partidos, mientras que De la Espriella enfrentaría un escenario más difícil, por su perfil de outsider y por su distancia frente a las bancadas.

La diferencia central, según Clavijo, no estaría en la existencia de una mayoría consolidada para alguno de los dos, sino en la capacidad de cada uno para construir apoyos. Sobre Valencia, Clavijo afirmó que “le tocaría hacer muchísimo lobby político” y tender puentes para ganar gobernabilidad en los próximos cuatro años.

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Para el analista, la senadora tiene el aval de los partidos políticos tradicionales y conserva una buena representación dentro de esas estructuras, un activo que le daría margen para moverse mejor en la negociación legislativa.

Esa ventaja, de todos modos, no eliminaría el principal obstáculo institucional. Clavijo advirtió en su video columna para Infobae que no existiría una mayoría total en las bancadas capaz de respaldar de forma automática las propuestas del próximo gobierno.

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Paloma Valencia tendría más margen para negociar

Ilustración acuarela: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella (izq), Iván Cepeda (der), con Casa de Nariño y bandera de Colombia de fondo. La palabra 'ELECCIONES' y tarjetones flotan.
La eventual llegada de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia significaría dos relaciones muy distintas con el Congreso y con la política tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clavijo sostuvo que un eventual gobierno de Valencia contaría con facilidades relativas en materia de gobernanza y gobernabilidad. Esa lectura se basa en su inserción previa en el mundo político y en el reconocimiento que, a su juicio, ya tiene dentro de los partidos tradicionales.

Ese capital político no implicaría control del Congreso. Para sacar adelante su agenda, Valencia tendría que negociar con fuerza y desplegar una estrategia intensa de lobby para obtener respaldo de las bancadas en cada propuesta.

La tesis del analista es directa: Valencia recibiría un Congreso fragmentado, pero llegaría mejor equipada para operar dentro de esa fragmentación. Su experiencia acumulada durante años de trayectoria política le permitiría, según planteó, un nombre y un reconocimiento que pesan dentro de las fuerzas tradicionales.

La falta de una mayoría obligaría a tender puentes

Con la austeridad como propósito, Paloma Valencia radicó proyecto para reducir el Congreso a casi la mitad. Foto: Colprensa
El problema estructural que Clavijo identificó para Valencia fue la ausencia de una bancada unificada que pudiera apalancar sus iniciativas de gobierno. . Foto: Colprensa

El problema estructural que Clavijo identificó para Valencia fue la ausencia de una bancada unificada que pudiera apalancar sus iniciativas de gobierno. Ese escenario la obligaría a construir acuerdos de manera permanente y no a partir de una base legislativa asegurada.

La consecuencia sería una gobernabilidad apoyada más en la negociación que en la disciplina partidaria. Clavijo planteó que, aun con ventajas comparativas sobre su competidor, la dirigente tendría que buscar apoyo propuesta por propuesta dentro de una posible negociación con el Congreso.

Abelardo de la Espriella partiría con más resistencia

Abelardo de la Espriella no proviene del mundo político y, por eso, no tendría el mismo reconocimiento orgánico dentro de las bancadas ni dentro de los partidos. May 31, 2026. REUTERS/Sergio Acero
Abelardo de la Espriella no proviene del mundo político y, por eso, no tendría el mismo reconocimiento orgánico dentro de las bancadas ni dentro de los partidos. May 31, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Para Abelardo de la Espriella, el panorama sería “totalmente diferente”, según la video columna de Clavijo en Infobae. La razón principal es que no proviene del mundo político y, por eso, no tendría el mismo reconocimiento orgánico dentro de las bancadas ni dentro de los partidos.

Clavijo lo definió como un outsider apoyado más en el golpe de opinión, en el dominio de la imagen personal y en el respaldo de la opinión pública. Ese perfil, en su lectura, serviría para conectar con votantes, pero no para destrabar con facilidad la negociación legislativa.

La diferencia con Valencia se ubicaría en el tipo de poder disponible. Mientras ella podría activar vínculos ya construidos en el sistema de partidos, De la Espriella dependería mucho más del respaldo social y mediático para intentar empujar sus propuestas.

El apoyo popular sería su principal herramienta

Abelardo de la Espriella tendría que apoyarse “muchísimo más dentro de la población”. Esa necesidad lo llevaría a montar una campaña comunicacional más fuerte para intentar sacar adelante sus iniciativas con un apoyo popular Barranquilla, Colombia May 31, 2026. REUTERS/Charlie Cordero
Abelardo de la Espriella tendría que apoyarse “muchísimo más dentro de la población”. Esa necesidad lo llevaría a montar una campaña comunicacional más fuerte para intentar sacar adelante sus iniciativas con un apoyo popular Barranquilla, Colombia May 31, 2026. REUTERS/Charlie Cordero

Clavijo afirmó que De la Espriella tendría que apoyarse “muchísimo más dentro de la población”. Esa necesidad lo llevaría a montar una campaña comunicacional más fuerte para intentar sacar adelante sus iniciativas con un apoyo popular centrado en medios tradicionales y no tradicionales.

La lógica de esa estrategia sería compensar su debilidad frente a las estructuras políticas. En vez de entrar al Congreso con redes previas consolidadas, debería presionar desde fuera con opinión pública favorable.

Ese camino, según el analista, no resolvería el problema de fondo. La resistencia que su figura podría generar dentro de los partidos seguiría siendo un límite para transformar apoyo ciudadano en mayorías legislativas estables.

Su rechazo a la política tradicional complicaría acuerdos

Con cerca del 23% del Senado, el partido que llegaría al gobierno con Cepeda necesita alianzas con al menos tres bancadas adicionales para sacar adelante cualquier iniciativa sustantiva en el Congreso - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La campaña de Abelardo de la Espriella se ha estructurado alrededor del rechazo a la política tradicional, lo que complicaría la construcción de alianzas con esos actores que necesitaría para gobernar. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Clavijo añadió un obstáculo político adicional para De la Espriella: su campaña se ha estructurado alrededor del rechazo a la política tradicional, a las plataformas y a las camarillas políticas tradicionales. Ese discurso, que puede fortalecerlo ante votantes de opinión, complicaría la construcción de alianzas con los mismos actores que necesitaría para gobernar.

La dificultad no sería solo biográfica, sino estratégica. Cuanto más se afirme sobre una identidad enfrentada al sistema de partidos, más costoso resultaría después buscar acuerdos con esas fuerzas dentro del Congreso.

Por eso, Clavijo concluyó que sería “muchísimo más complicado” para De la Espriella sacar adelante propuestas en un posible Congreso durante los siguientes cuatro años.

Gabriel Clavijo Martin
Gabriel Clavijo Martin, politólogo especialista en Gestión pública, Mg en estudios políticos e internacionales Investigador y docente universitario. Infobae.

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