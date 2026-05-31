Elecciones presidenciales 2026: Las reglas para el cierre de urnas, qué hacer si son las 4 p. m. y aún está en la fila

El domingo 31 de mayo más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales, con más de 13.000 puestos de votación instalados en el país.
Las urnas abrieron a las 8:00 a. m. y permanecerán disponibles hasta las 4:00 p. m. Al llegar la hora de cierre, los jurados de cada mesa dan paso al proceso de escrutinio, mientras la autoridad electoral difunde boletines periódicos con el avance del preconteo.
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El horario de votación es estricto, pero existen reglas claras para quienes aún intentan sufragar en el último minuto.
La Registraduría Nacional explicó que solo podrán votar después de la hora de cierre quienes hayan entregado su documento de identidad a los jurados y estén en proceso de registro.
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En cambio, aquellos que permanezcan en la fila sin haber entregado el documento no podrán participar en la jornada.
A partir de las 4:00 p. m., el acceso al voto queda limitado para quienes no hayan iniciado formalmente el proceso ante la mesa correspondiente. Sin embargo, la ley permite que quienes hayan iniciado el trámite ante los jurados antes de esa hora puedan terminarlo y depositar su voto, aunque ya haya pasado el cierre formal.
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La única condición es que el ciudadano haya sido recibido por los jurados antes del horario límite.
El mecanismo busca garantizar el acceso de todos los asistentes, aunque suele generar confusiones. Un error frecuente es suponer que estar en la fila basta para asegurar el sufragio. En realidad, lo determinante es haber entregado el documento de identidad antes de las 4:00 p. m.; de lo contrario, no se podrá participar del proceso.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que la cifra de votantes habilitados asciende a 41.421.973, pero más de un millón de personas pueden sufragar en el exterior desde el lunes 25 de mayo, en 253 puestos distribuidos en 67 países.
A pesar del elevado número de habilitados, la estimación oficial prevé que entre 22 y 25 millones de electores participen en la primera vuelta presidencial. Los resultados definitivos se esperan hacia las 6:00 p. m., una vez concluya el proceso de escrutinio.
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