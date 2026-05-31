Colombia

Gustavo Petro continúa desatando tormenta mediática por mostrar su voto por Iván Cepeda: gobernador de Antioquia se despachó

El presidente de la República, que sufragó en el puesto habilitado de la Plaza de Bolívar, desató una fuerte ola de críticas por haber mostrado a los medios de comunicación su apoyo por el senador oficialista, en lo que sería una abierta participación en política

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Ilustración en acuarela de Gustavo Petro con anteojos y camisa blanca, sonriendo y sosteniendo un documento con varias fotos; otra persona se ve detrás.
El presidente Gustavo Petro mostró el tarjetón electoral, en el que se pudo ver que votó por la fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La acción del presidente de la República, Gustavo Petro, de mostrar su voto por el senador oficialista Iván Cepeda con miras a la primera vuelta, en la que se elegirá a su sucesor para el periodo 2026-2030, desató fuertes reacciones en las redes sociales. Y todo por lo que sería una abierta participación en política por parte del jefe de Estado; a 68 días para el final de su mandato constitucional, que se extenderá hasta el 7 de agosto, cuando asuma el nuevo mandatario.

El episodio ocurrió en la mesa uno del Capitolio Nacional, en la Plaza de Bolívar, en donde Petro acudió a votar acompañado por su hija Antonella Petro. Tras marcar el tarjetón, lo mostró antes de depositarlo en la urna: en una escena que pasó a ocupar el centro de la discusión pública en una jornada destinada a definir cuál será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, en una contienda en la que participan al menos 11 candidatos de los 13 inicialmente inscritos.

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“He votado y publicado mi voto”, fue el mensaje con el que el líder de izquierda, próximo a terminar su administración, parece haber desafiado a la organización electoral. Con lo que sería la anuencia del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, que calificó el incidente como una decisión personal, pues a su juicio el “secreto del voto es una garantía democrática para que a la persona no la vayan a perseguir; no es una obligación”.

Gustavo Petro reafirmó su voto por Iván Cepeda
Con esta publicación en X, el presidente Gustavo Petro reafirmó su voto por Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X

El primer mandatario no limitó su aparición pública al acto de sufragar. Antes y después de votar, defendió la importancia de la participación ciudadana y pidió que los colombianos acudieran a las urnas sin presiones externas; y aunque defendió la libertad del voto, la exhibición del tarjetón abrió la controversia, en especial entre sus críticos, que esperaban que él, como máxima autoridad de la nación, mantuviera su neutralidad frente al proceso en curso.

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Duras reacciones a la decisión de Gustavo Petro de mostrar su voto

Al igual que la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que fue enfática en indicar que el jefe de Estado cruzó un límite legal al mostrar públicamente su voto durante la jornada electoral de este domingo en Bogotá, porque ese gesto, agregó, no equivale al de un ciudadano común sino al de un jefe de Estado que tiene prohibido intervenir en política, se sumaron otras fuertes apreciaciones sobre lo que fue este suceso en la contienda electoral.

Una de ellas, la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que rechazó este suceso. “Petro siendo Petro hasta el último día de su mandato, fastidiando, respetando, irrespetando las instituciones, irrespetando el certamen democrático, saboteándolo. Pero por eso es muy importante que todos los colombianos votemos copiosamente, mayoritariamente y hagamos un esfuerzo grande por legitimar nuestras instituciones democráticas", afirmó Rendón.

Lina María Garrido y sus críticas a Gustavo Petro
Con este mensaje en X, la representante Lina María Garrido lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro por mostrar su voto - crédito @linamariagarri1/X

Junto al mandatario seccional, otros personajes de la política nacional, como la congresista de Cambio Radical Lina María Garrido, expresaron su indignación frente a la actitud del primer mandatario. “Ni Petro ni ninguno de sus pésimos funcionarios tenía necesidad de mostrar su voto. Hace rato sabemos que están haciendo equipo con las Farc para apoyar a Cepeda. Que lo sigan mostrando y violando la ley si así lo desean", destacó la representante araucana.

A estos señalamientos se sumó el del expresidente del Congreso Ernesto Macías Tovar, que señaló al presidente con pasar por encima de la ley. “No es coincidencia. Mientras los narcoterroristas constriñen a los ciudadanos para que voten por Iván Cepeda, Gustavo Petro viola la ley al exhibir su voto para presionar a los electores en favor del mismo candidato. El propósito es: torcer la voluntad libre de los colombianos”, expresó Macías, hoy con Abelardo de la Espriella.

Ernesto Macías rechazó acciones de Gustavo Petro
En sus redes sociales, el expresidente del Congreso Ernesto Macías rechazó las acciones del presidente Gustavo Petro, que mostró su voto ante todo el país - crédito @ernestomaciast/X

De esta forma, la discusión se amplificó en redes sociales, en las que dirigentes políticos, usuarios y analistas debatieron sobre las implicaciones de que el jefe de Estado revelara el sentido de su voto en plena elección presidencial. En medio de este dilema jurídico, surgieron distintas interpretaciones, en su gran mayoría enfocadas en que la acción de exhibir un tarjetón marcado puede ser considerado una manifestación pública de respaldo electoral.

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