Este es el actor de Marvel que aparece en el video musical de la canción ‘Papasito’ de Karol G

La cantante sorprendió con el videoclip de ‘Papasito’, que homenajea al cine mexicano - crédito captura de video en YouTube

Karol G lanzó su quinto álbum de estudio Tropicoqueta, el 20 de junio, un trabajo que no solo explora una amplia gama de géneros latinoamericanos, también presentó el sencillo Papasito, cuyo videoclip ha causado sensación por su homenaje al cine mexicano de los años 50 y la participación estelar del actor estadounidense de origen latino Danny Ramírez.

El estreno simultáneo del álbum y el video ha generado un impacto inmediato en plataformas digitales, donde en menos de 24 horas, el videoclip superó los 2 millones de visualizaciones y se posicionó en el número uno en tendencias de música.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video musical protagonizado por Danny Ramírez se posiciona entre los más vistos, destacando por su estética inspirada en los años 50 y la fusión de géneros latinos en el álbum ‘Tropicoqueta’ - crédito @karolg/Instagram

El videoclip de Papasito destaca no solo por su cuidada estética, sino por la elección de Danny Ramírez como protagonista masculino. Ramírez, nacido el 17 de septiembre de 1992 en Chicago, es hijo de madre mexicana y padre colombiano, y creció en Miami.

Aunque en su juventud aspiraba a una carrera deportiva, varias lesiones lo llevaron a descubrir su vocación por la actuación. Se formó en la prestigiosa Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, donde comenzó a forjar su camino en la industria audiovisual.

El actor de origen colombiano y mexicano acompaña a la artista en una historia de atracción y baile - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

La carrera de Danny Ramírez ha experimentado un ascenso meteórico en los últimos años. Tras sus primeras apariciones en series como The affair, Blindspot y Orange is the new black, su salto a la fama llegó con su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpreta a Joaquín Torres, el nuevo Falcon, en The Falcon and the Winter Soldier (2021).

Su papel se expandirá en la próxima película Captain America: Brave New World (2025) y en Avengers: Doomsday (2026), consolidando su presencia en la industria. Además, su actuación como el teniente “Fanboy” García en Top Gun: Maverick (2022) junto a Tom Cruise lo posicionó como uno de los rostros más prometedores de la nueva generación de actores latinos en Hollywood. Próximamente, también participará en la segunda temporada de The Last of Us (2025), ampliando su versatilidad en la pantalla.

El actor, conocido por su papel en Marvel como el nuevo Falcon y su rol en ‘Top Gun: Maverick’, consolida su presencia en el entretenimiento latino con su participación en el videoclip - crédito Maja Smiejkowska/REUTERS

La elección de Ramírez para el videoclip de Papasito no es casualidad. Su porte cinematográfico y su herencia latina aportan autenticidad a la narrativa visual, que rinde homenaje a los galanes del cine mexicano de los años 50.

En el video, dirigido por el español Pedro Artola, Karol G y Ramírez interpretan a una pareja que se busca con la mirada y se une en un baile cargado de química, evocando la sensualidad y el romanticismo de las películas clásicas.

La colaboración entre la estrella latina y el actor de Hollywood impulsa un videoclip que celebra la diversidad - crédito Darren Yamashita/ USA TODAY Sports via Reuters

La artista paisa, en una publicación en Instagram, destacó la importancia de este homenaje, mencionando que se inspiró en actrices como Amanda del Llano y en la orquesta venezolana Los Melódicos, a quienes dedica el tema como un “techno merengue venezolano, inspirado en una de mis orquestas favoritas Los Melódicos y las vocalistas femeninas que pasaron por ahí”.

El videoclip también incluye un cameo especial de Martha Navarro, madre de Karol G, que aparece al final abanicando a la “Tropicoqueta”, aportando un toque personal y emotivo a la producción.

A través de sus redes sociales, la artista definió el videoclip de ‘Papasito’ como un reflejo visual de las emociones que atraviesan su álbum ‘Tropicoqueta’ - crédito @karolg/Instagram

La dirección de fotografía estuvo a cargo de Uri Barcelona, mientras que el vestuario, diseñado por Stephania Yepes, refuerza la atmósfera de época y el glamour característico del cine de oro mexicano. La producción contó con la colaboración de un equipo multidisciplinario que, según la paisa, “se lucieron todos”, desde los bailarines hasta el equipo de arte, luces y maquillaje.

Papasito representa también un logró lingüístico en la carrera de Karol G, ya que es la primera vez que la artista interpreta un sencillo mayoritariamente en inglés. En una entrevista con la revista Variety, la cantante explicó: “Hice la traducción yo misma porque quería que pareciera fiel a cómo hablo inglés. La historia se trata de ver a un chico en una fiesta y sentirme instantáneamente atraída por él… y tal vez el chico es estadounidense, así que estoy hablando mi mejor inglés para que se enamore de mí”.