Colombia reportó altas temperaturas históricas en julio, señalaron en el Ideam

El territorio nacional padeció por las altas temperaturas, de las más calurosas de la historia reciente en el país, durante todo el mes de julio, donde en algunas poblaciones se superaron los 40 grados centígrados, reveló el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en uno de sus más recientes informes.

Los municipios donde más padecieron por el calor durante el mes pasado los encabeza Jerusalén, en el occidente de Cundinamarca, donde alcanzaron los 40,6 grados centígrados; la capital de La Guajira, Maicao, le siguió con 40 °C; Cali fue la tercera población colombiana con la temperatura más alta con 37,7 °C.

El subdirector de Meteorología del Ideam, el coronel Jorge Giovanni Jiménez Sánchez, advirtió que se superaron los promedios históricos no solo en el país, sino a nivel planetario, lo que está directamente relacionado con el cambio climático.

“Desde hace 12 o 13 meses, estamos rompiendo récords de temperaturas a nivel mundial (...) Probablemente (julio) fue el mes más caliente registrado en toda la historia, al menos desde que se tienen registros”, destacaron de sus declaraciones en la emisora La FM Radio.

El funcionario señaló que por esta razón los organismos de emergencia en Colombia se deben preparar, ya que el incremento de las temperaturas incidirá cuando comiencen a sentirse en el territorio nacional los efectos del Fenómeno de la Niña.

“Estas condiciones envolventes a nivel global están cambiando los patrones normales del clima, lo que implica que este fenómeno de La Niña se desarrollará en un marco sin precedentes”, afirmó.

El coronel Jiménez, según recogieron en Blu Radio, indicó que es necesario que en el país se comiencen “a redoblar esfuerzos para mitigar el impacto del cambio climático” en el país y se comiencen a “adoptar prácticas sostenibles”.

Entre tanto, en el informativo de televisión Red+ explicaron que el Ideam se basó en un alarmante informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con el que se prevé que hay un 80 % de posibilidades de que la temperatura media, a nivel global, se incremente en 1,5 % en los próximos cuatro años, así como este año sea más caluroso que el anterior, cuando se superó el promedio en la temperatura.

“(Hay) 95 % de posibilidad de que el 2024 supere a 2023 como el año más cálido desde que comenzaron los registros de la temperatura global de la superficie a mediados del siglo XIX”, citaron de las palabras de Zeke Hausfather.

Por eso la preocupación con La Niña, ya que se está ante un panorama nuevo, ya que en el histórico del fenómeno climático no se tenía un cambio tan drástico en las temperaturas, según explicó en ese noticiero Andrea Devis-Morales, doctora en oceanografía y profesora en la Universidad del Rosario, en el programas de Ciencias del Sistema Tierra.

“Las probabilidades no son tan confiables porque tenemos una condición que no habíamos vivido nunca: cada año es más caliente y no solo en la parte atmosférica, sino también en el océano”, afirmó la docente.

El subdirector de Meteorología del Ideam coincidió con la experta y aseguró que incluso durante el Fenómeno del Niño, que azotó al país en el primer semestre del 2024, hubo anomalías.

“Normalmente, con El Niño se enfría la zona del Atlántico. Sin embargo, esto no ocurrió el año pasado; llegamos al invierno del hemisferio norte con un océano bastante caliente, y comenzamos el verano de 2024 ya con excesos de temperatura”, refirieron de sus afirmaciones en La Fm Radio.

Finalmente el funcionario indicó que con estas nuevas condiciones es posible que se tenga una temporada de huracanes más activa por el “exceso de energía en la superficie del mar”.