Natalia París confirmó que se “autocuró” de un tumor en la columna vertebral: “Somos dioses, somos magos”

La modelo y dj Natalia París, conocida en el mundo del espectáculo por su belleza que trasciende en el tiempo y su cercana relación con la espiritualidad, volvió a sorprender a sus seguidores después de que asegurara que padeció de un tumor que la paralizó durante varios meses.

Sin embargo, la modelo colombiana aseguró en una entrevista con La red que la masa que se formó en su columna vertebral tuvo un final inesperado, según ella, gracias a su conexión espiritual y su capacidad para redirigir las energías de su cuerpo a través de la música.

“Hay muchas maneras de autosanarse. Tengo una experiencia personal de haberme autosanado de un tumor que me apareció en la columna vertebral. Un día estaba tocando en un show y quedé paralizada, luego me metieron en un TAC para ver qué tenía y me apareció un tumor”, aseguró la modelo al programa de entretenimiento.

De hecho, Natalia París entregó detalles de cómo logró ‘autocurarse’ con la ayuda de prácticas tradicionales de la cultura tibetana, que se ha destacado por su presunto poder de sanación a través de sonidos y meditación profunda.

“El médico me dijo: ‘bueno, récele a Dios que ese tumor no crezca, porque llegar a ese punto es imposible’, y pues durante dos años practiqué, precisamente, la sanación con cuencos tibetanos, con tambores, con sonidos binaturales combinados con meditación, y dos años después, el médico mirando esos exámenes aterrado porque ese tumor había desaparecido”, comentó la dj.

De hecho, la modelo también aseguró que no se trata de un caso aislado, pues la técnica que data incluso desde el siglo XI podría ser practicada por cualquier persona para curar sus afecciones de forma autónoma, desafiando a la ciencia médica y a la tecnología. “Lo hice con mucha fe, pero todo el mundo tiene la capacidad de autosanarse”, aseguró.

Pero esta no es la primera vez que Natalia París cuenta su historia. De hecho, en octubre de 2023 la dj de música electrónica compartió más detalles de su enfermedad, asegurando que nadie de su familia, ni sus amigos se enteraron de lo que ocurría con su cuerpo.

Según ella, al comentar este tipo de situaciones a otras personas se extiende el problema y no permite que se sane el cuerpo por una cuestión de energías. “Lo primero que hice fue no contarle absolutamente a nadie porque hay un efecto en el universo, de que lo que tú le pones atención y lo compartes con los demás se expande”, indicó en su cuenta personal.

De hecho, aseguró que compartir los momentos difíciles con personas, aunque sean cercanas y de todo su afecto, es uno de los factores para que la humanidad no tenga el poder absoluto de curarse, pues lo que piensan los demás también influye en la enfermedad.

“Lo que primero que hace la gente cuando tiene una enfermedad es llamar a la mamá, llamar al mejor amigo o a la pareja y contarle que tiene un problema. Entonces, deja de ser un problema y se convierten en dos o cuatro porque lo que están pensando todos los demás influye en tu energía y tu universo”, señaló.

Asimismo, la famosa aseguró que la raza humana tiene capacidades excepcionales que estarían ligadas a la espiritualidad y al uso de instrumentos ‘sanadores’ para sortear las situaciones más difíciles que se presentan en el día a día.

“Somos dioses, somos magos y tenemos el poder de sanarnos. A veces se me olvida, pero cuando vuelvo y me centro, me conecto con mi esencia”, comentó en el video publicado en la red social TikTok.

Natalia París ya ha sido blanco de críticas por los internautas, quienes aseguran que la modelo y dj viven en un mundo paralelo e, incluso, atribuyen su forma de pensar al consumo de sustancias psicoactivas. “La mente sí es poderosa pero Dioses no somos”, y “qué peligroso el mensaje para la gente que cree en todo y está desesperada”, señalan algunos de los comentarios.