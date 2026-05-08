Alcaldía de Briceño pidió no buscar al periodista Mateo Pérez: la comunidad denuncia que fue sepultado cerca de un colegio y hallaron su moto y pertenencias

Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Antioquia - crédito @ISAZULETA/X y @FLIP_org/X

La Alcaldía de Briceño advirtió a la familia del periodista Mateo Pérez Rueda que no es seguro intentar buscarlo, ante la grave situación de orden público que persiste en la zona rural del municipio.

De acuerdo con la administración local, la vereda Palmichal —donde habría sido visto por última vez— continúa bajo influencia de enfrentamientos armados, lo que impide cualquier intervención de las autoridades o de organismos humanitarios.

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El joven, de 25 años, pudo haber sido enterrado detrás de un colegio del sector, según versiones de habitantes de la comunidad citadas por Blu Radio.

El pronunciamiento se realizó a través de un comunicado oficial difundido el 7 de mayo de 2026 por la Alcaldía de Briceño, en el que lamentó la desaparición y el posible asesinato de Mateo Pérez Rueda.

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En el documento, la administración también pidió a los familiares y residentes abstenerse de ingresar a la zona rural debido a los riesgos que representan los enfrentamientos entre actores armados ilegales y la limitada presencia de la fuerza pública.

Comunicado oficial de la Alcaldía de Briceño en el que se advierte sobre las graves condiciones de seguridad en la vereda Palmichal y se solicita a familiares y comunidad no ingresar a la zona donde desapareció el periodista Mateo Pérez - crédito Alcaldía de Briceño

La Alcaldía de Briceño reiteró que cualquier intento de ingreso no autorizado a la zona podría poner en riesgo la vida de civiles y miembros de la familia, insistiendo en que la intervención debe esperar a que existan condiciones mínimas de seguridad.

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Hallazgos en la zona y primeras pistas del caso

En medio de la incertidumbre, familiares de Mateo Pérez Rueda han informado sobre hallazgos que refuerzan la hipótesis de su desaparición forzada.

Según relató Jorge Rueda, primo de la víctima, en declaraciones recogidas por medios como Noticias Caracol y El Colombiano, en la vía de acceso a la vereda Palmichal fueron encontrados la motocicleta de Pérez, su billetera, las llaves y su teléfono celular. Estos elementos fueron localizados en las inmediaciones del trayecto rural que conecta el casco urbano con la zona donde ocurrió la desaparición, lo que ha sido interpretado por la familia como un indicio de que el periodista fue interceptado en ese punto.

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Testimonios recopilados por allegados y reportados por la prensa regional señalan que varios habitantes habrían presenciado cómo un grupo de hombres armados lo obligó a descender de su vehículo y lo condujo hacia un área boscosa cercana.

Dificultades de acceso y operaciones suspendidas

Desde el momento de la desaparición, las autoridades han enfrentado serias limitaciones para ingresar a la vereda Palmichal.

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Tanto el Ejército como la Policía Nacional, así como representantes de la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional, han señalado que no han podido acceder al territorio debido a la presencia de disidencias armadas del frente 36 de las antiguas Farc.

La situación de seguridad ha impedido la realización de operativos de búsqueda en la zona, lo que ha generado frustración entre los familiares del periodista. “Es muy triste que en el país todavía tengamos lugares donde sabemos que una persona desaparecida podría estar y nadie puede ingresar por ella”, expresó Jorge Rueda en declaraciones difundidas por Noticias Caracol.

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Integrantes de las disidencias del frente 36 de las Farc son señalados por las autoridades como presuntos responsables de la desaparición del periodista Mateo Pérez en zona rural de Briceño, Antioquia - crédito AFP

Las hipótesis

Aunque oficialmente el caso de Mateo Pérez Rueda sigue registrado como desaparición, las autoridades locales y algunos organismos han reconocido que los indicios apuntan a un posible homicidio.

La comunidad de Palmichal sostiene que el periodista habría sido asesinado y enterrado en las cercanías del centro educativo de la vereda, versión que aún no ha sido verificada por las autoridades debido a la imposibilidad de acceso.

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La familia del comunicador ha establecido contacto con una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), con el fin de explorar mecanismos humanitarios que permitan la recuperación del cuerpo sin poner en riesgo nuevas vidas. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado ninguna operación de recuperación debido a la situación de seguridad en el terreno.

Los familiares temen que la demora prolongada dificulte aún más la localización del cuerpo, lo que podría afectar tanto la posibilidad de una sepultura digna como el esclarecimiento de los hechos.

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¿Quién era Mateo Pérez Rueda?

Mateo Pérez Rueda, de 25 años, era fundador del medio digital El Confidente de Yarumal, un proyecto periodístico independiente enfocado en la denuncia de problemáticas sociales, corrupción administrativa y violencia en el norte de Antioquia.

Su trabajo se caracterizaba por la investigación directa en zonas de conflicto y la cobertura de hechos que involucraban a actores armados ilegales.

Mateo Pérez Rueda, asesinado en Antioquia, presuntamente, por las disidencias de las Farc - crédito @NilsonJavierB/X

Además de su labor periodística, Pérez cursaba estudios en Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín, donde era reconocido por su interés en los temas de conflicto armado y participación ciudadana.

Según allegados, había construido su medio con recursos limitados, financiando parte de sus actividades con trabajos informales.

En los días previos a su desaparición, el periodista había realizado visitas a distintas instituciones en Briceño, incluyendo la Personería, la Policía y el hospital local, con el objetivo de documentar la situación de seguridad en la zona rural.

De acuerdo con su familia, recibió advertencias explícitas sobre los riesgos de desplazarse fuera del casco urbano, las cuales decidió no acatar.