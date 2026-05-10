Colombia

Secretaria de Minas de Cundinamarca se pronunció tras la tragedia en la mina Las Quintas, que dejó cuatro mineros muertos

El accidente se produjo al finalizar la tarde del sábado, cuando una explosión atrapó a los trabajadores en la vereda Pueblo Viejo, en Cucunubá. Las autoridades investigan las causas y evalúan las condiciones legales de la operación minera

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La explosión en la mina Las Quintas de Cucunubá, Cundinamarca, dejó cuatro trabajadores muertos y puso en foco la seguridad minera en la región - crédito Bomberos Cundinamarca
La explosión en la mina Las Quintas de Cucunubá, Cundinamarca, dejó cuatro trabajadores muertos y puso en foco la seguridad minera en la región - crédito Bomberos Cundinamarca

La Secretaría de Minas de Cundinamarca confirmó la muerte de cuatro trabajadores tras una explosión en la mina Las Quintas, ubicada en el municipio de Cucunubá .

El hecho reavivó la preocupación por la seguridad en las explotaciones mineras de la región, marcada por episodios previos de similares características. La titular de la cartera, Milena Fonseca , ofreció detalles sobre la situación de la mina, la atención a las familias y los pasos que seguirán las autoridades.

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Así ocurrió el accidente en la mina Las Quintas

El accidente tuvo lugar al finalizar la tarde del sábado 9 de mayo, cuando una explosión en la mina Las Quintas, situada en la vereda Pueblo Viejo de Cucunubá , dejó atrapados a cuatro trabajadores.

Equipos de emergencia, entre ellos bomberos de los municipios de Ubaté y Cucunubá, el Grupo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM) , personal médico y la Policía, se desplazaron al lugar para llevar a cabo las labores de rescate. A pesar de los esfuerzos, los mineros fueron hallados sin vida el domingo 10 de mayo, según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey .

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la emergencia a través de sus redes sociales. - crédito @JorgeEmilioRey/X
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la emergencia a través de sus redes sociales. - crédito @JorgeEmilioRey/X

La mina contaba con título minero y licencia ambiental, otorgados en diciembre de 2025. Sin embargo, las autoridades analizan si la boca de mina donde ocurrió la explosión se encontraba dentro del área legalmente autorizada para operar. La Agencia Nacional de Minería está a cargo de las investigaciones para establecer el origen exacto del siniestro.

Pronunciamiento de la Secretaría de Minas de Cundinamarca

En una declaración pública, Milena Fonseca , secretaria de Minas de Cundinamarca, informó que el programa de trabajos y obras, requerido por la ANM para autorizar las operaciones, estaba completamente aprobado y modificado conforme a la normativa vigente.

Fonseca subrayó que la causa precisa del accidente aún se encuentra bajo investigación y que el acceso a las instalaciones solo se permitirá cuando existan condiciones de seguridad para el personal encargado del peritaje.

La funcionaria explicó que la Secretaría de Minas dispone de un equipo interdisciplinario para brindar asistencia técnica, aunque su intervención depende de la autorización voluntaria de los titulares mineros.

La intervención técnica en minas por parte de la Secretaría depende de la autorización voluntaria de los titulares mineros, según la normativa - crédito Bomberos Cundinamarca
La intervención técnica en minas por parte de la Secretaría depende de la autorización voluntaria de los titulares mineros, según la normativa - crédito Bomberos Cundinamarca

“Nosotros lo que hacemos es la asistencia técnica hasta donde nos lo permiten porque la legislación colombiana tiene muy claro los roles y solamente, de manera voluntaria, los titulares que quieran aceptar esta asistencia técnica nosotros podemos hacer este ingreso a la boca minas”, precisó Fonseca.

Medidas de apoyo a las familias y futuras acciones

La Secretaría de Minas anunció la activación de su equipo psicosocial para atender a los familiares de las víctimas, tanto desde el acompañamiento psicológico como, en la medida de lo posible, mediante apoyo económico destinado a mitigar el impacto del accidente.

“Estaremos acompañando, en caso de ser necesario, para poder mitigar un poco este impacto que tiene sobre el tema psicológico, pero también si podemos hacer un poco más para equilibrar este impacto económico”, señaló la secretaria.

La Secretaría de Minas de Cundinamarca evalúa acciones para mejorar la seguridad tras incidentes previos en explotaciones mineras del departamento - crédito @SecEnergia / X
La Secretaría de Minas de Cundinamarca evalúa acciones para mejorar la seguridad tras incidentes previos en explotaciones mineras del departamento - crédito @SecEnergia / X

Fonseca destacó que el informe definitivo de la Agencia Nacional de Minería será determinante para conocer la causa de la explosión y adoptar medidas concretas para reducir los riesgos en el resto de explotaciones mineras del departamento.

“Va a ser muy útil revisar el informe final sobre la causa exacta para revisar si ha sido una falla humana, un fallo en los equipos de medición o si es un fallo en la ventilación para poder implementar estas acciones sobre el resto de los titulares mineros que tenemos presentes en el departamento”, puntualizó la funcionaria.

Identidad de las víctimas y reacción de las autoridades locales

Los cuatro trabajadores fallecidos fueron identificados como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López , todos originarios del municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá .

Las víctimas, originarias de San Pablo de Borbur, Boyacá, recibieron homenajes y condolencias por parte de autoridades locales y toda la comunidad minera - crédito Alcaldía de San Pablo de Borbur
Las víctimas, originarias de San Pablo de Borbur, Boyacá, recibieron homenajes y condolencias por parte de autoridades locales y toda la comunidad minera - crédito Alcaldía de San Pablo de Borbur

El alcalde de esa localidad, Carlos Castellanos Gómez , expresó sus condolencias a las familias y destacó la dedicación de los mineros, que se desplazaron a Cucunubá en busca de mejores oportunidades laborales.

“La Administración Municipal de San Pablo de Borbur lamenta profundamente el fallecimiento de cuatro mineros borbureses que, con esfuerzo y dedicación, ejercían su labor en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca”, expresó la alcaldía en un comunicado oficial. El mensaje añadió: “Su partida deja un profundo dolor en sus familias, amigos y en toda nuestra comunidad”.

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