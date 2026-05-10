Así respondió Jhorman Toloza a la demanda de Alexa Torrex de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Eso se quita con agua y con jabón”

El creador de contenido compartió con La Corona TV lo que piensa tras las declaraciones de su ex en redes sociales - crédito @lacoronatv/IG

El conflicto entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza sumó un nuevo episodio cuando el creador de contenido respondió públicamente a las acusaciones sobre el estado del apartamento que compartían.

La disputa, viralizada en redes sociales, escaló tras la publicación de imágenes donde la influencer detalló los daños en varias áreas del apartamento y mostró mensajes ofensivos escritos en las paredes, además de la presencia de residuos que denominó “desechos biológicos”.

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También denunció la desaparición de pertenencias y sugirió una posible infidelidad de su expareja durante su ausencia en La casa de los famosos Colombia.

Alexa compartió en redes que encontró su apartamento destrozado luego de regresar de 'La casa de los famosos' y su ex Jhorman Toloza fue señalado por los daños - crédito Canal RCN - @alexatorrexcontreras / Instagram

Decidida a formalizar las acusaciones, la creadora de contenido acudió a la Fiscalía y comunicó por sus redes que busca esclarecer los hechos y que se determine la responsabilidad correspondiente. Allí documentó el estado en que fue hallada la vivienda tras su regreso.

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Jhorman Toloza minimizó las acusaciones y respondió a la demanda

En medio de la controversia, Jhorman Toloza intervino a través del programa La Corona TV, ya que en un audio difundido por el presentador Ariel Osorio, Toloza enfrentó las denuncias sobre el apartamento.

Declaró: “Eso se quita con agua y con jabón, la verdad, pero pues, qué podemos esperar de una muchacha que hace semejante espectáculo por unos dulces y ustedes se dieron cuenta en televisión nacional”.

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Aura Cristina opinó sin filtros sobre algunos participantes, en particular sobre Alexa Torrex - crédito cortesía Canal RCN

Respecto al proceso legal iniciado por Alexa Torrex, Toloza calificó la denuncia como excesiva.

“Sobre la demanda, eso me parece una tontería más grande aún porque en la Fiscalía hay casos más importantes a los que prestarle atención o darle prioridad a una influencer malcriada que solamente se le dañó el maquillaje, la verdad y lo digo con toda la sinceridad del mundo”, afirmó en el mismo audio difundido por el programa de entretenimiento.

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La reacción de Toloza provocó una nueva oleada de réplicas en plataformas digitales. Mientras algunos seguidores defendieron la postura de Alexa Torrex y reclamaron por los daños a la propiedad, otros calificaron el caso como un enfrentamiento mediático: “Los dos tienen la culpa, ninguno respetó la relación”; “Lo peor que pudo hacer Jhorman fue dejar esos mensajes, él tampoco la respetó a ella”, entre otros.

La creadora de contenido Alexa Torrex denunció en redes sociales que su vivienda fue encontrada en estado de destrucción, con muebles dañados, maquillaje roto y palabras ofensivas escritas en varias superficies - crédito @szaira1714/ TikTok

Por el momento, las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso legal iniciado por Alexa Torrex.

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Así encontró Alexa Torrex su apartamento

En las imágenes difundidas por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se observa que el cuarto de maquillaje fue una de las áreas más afectadas.

En el espejo hay daños visibles y la palabra “Ramera” escrita en diferentes partes del mueble. Además, el video muestra que varios productos de maquillaje, como paletas, estaban rotos y esparcidos, evidenciando el nivel de destrucción en el espacio personal de Alexa.

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En el video publicado por Alexa, la creadora de contenido señaló que no solo encontró daños materiales en su apartamento, sino que también notó la ausencia de varias de sus pertenencias. Alexa aseguró que algunas cosas habían sido sustraídas de la vivienda.

Prometido de Alexa Torrex lanzó comentario sobre las regalías que pedirá por la viralización del sencillo 'Santo cachón' - crédito @jhormantol/IG

Entre los mensajes que generaron señalamientos directos hacia Jhorman, destacó uno escrito en una pequeña pizarra: “Felicidades, te ganaste a Colombia para perderme a mí”.

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Durante una conversación con sus seguidores a través de una transmisión en vivo, Torrex confirmó que su expareja le estrelló la camioneta y encontró otros daños en la vivienda que no se vieron en el primer video que compartió.

Por ahora, los seguidores de la desarticulada pareja tras el paso de la cucuteña por la competencia tendrán que esperar a que se tome una decisión sobre si liman asperezas o finalmente se encuentran en los tribunales para llegar a un acuerdo por los daños que se hubieran efectuado previo a la separación.

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