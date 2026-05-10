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Selección Colombia: Johan Mojica se lesionó en el partido del Mallorca contra Villarreal a pocos días de la convocatoria para el Mundial 2026

A 38 días para el debut contra Uzbekistán en el estadio Azteca de la Ciudad de México, la Tricolor no puede contar con cuatro de los jugadores que ocupan esta posición en el campo de juego

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Johan Mojica, lateral colombiano de 33 años, sufrió una lesión muscular en el minuto 59 durante el empate 1-1 entre Mallorca y Villarreal por LaLiga, lo que generó preocupación inmediata en la Selección Colombia a menos de dos semanas del inicio de la preparación rumbo al Mundial 2026.

El jugador sintió una molestia en la pierna izquierda tras enviar un centro al área, pidió asistencia médica y, pese a intentar seguir en el campo, finalmente solicitó el cambio al no superar el dolor. Imágenes mostraron a Mojica en el banco de suplentes con hielo, intentando aliviar la inflamación de cara a los exámenes médicos.

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Hasta el momento, el RCD Mallorca no ha emitido un parte médico sobre la lesión ni sobre el tiempo estimado de recuperación. La preocupación en el entorno de la selección aumenta porque el defensor es considerado el lateral izquierdo titular y hombre de confianza de Néstor Lorenzo para la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Johan Mojica ha jugado 34 partidos con Mallorca en LaLiga de España en la temporada 2025-2026 - crédito Francisco Ubilla/REUTERS
Johan Mojica ha jugado 34 partidos con Mallorca en LaLiga de España en la temporada 2025-2026 - crédito Francisco Ubilla/REUTERS

La agenda de preparación de la Selección Colombia contempla la llegada de la plantilla al país el 25 de mayo, excepto Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, que disputarán la final de la Conference League con el Crystal Palace, para iniciar entrenamientos en Medellín y luego trasladarse a Bogotá, donde enfrentará a Costa Rica el 29 de mayo.

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El plantel permanecerá en Colombia hasta el 4 de junio antes de partir a San Diego, Estados Unidos, para disputar el último amistoso ante Jordania. Finalmente, el equipo se trasladará a Guadalajara, México, el 10 de junio para instalar su base de preparación para el torneo mundialista.

Las opciones que tiene Néstor Lorenzo en la banda izquierda de la selección Colombia

Álvaro Angulo se perfila como uno de los candidatos a ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA ante la epidemia de lesiones en la selección Colombia - crédtio Eloisa Sanchez/REUTERS
Álvaro Angulo se perfila como uno de los candidatos a ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA ante la epidemia de lesiones en la selección Colombia - crédtio Eloisa Sanchez/REUTERS

Déiver Machado, lateral izquierdo del Nantes y habitual convocado a la Selección Colombia, abandonó el campo por una molestia muscular a los 26 minutos del partido ante el Marsella el 2 de mayo, lo que genera preocupación a pocas semanas del partido amistoso contra Costa Rica, previo al Mundial 2026.

La incertidumbre se incrementa por sus antecedentes físicos recientes: el jugador ha estado ausente en siete de los 32 partidos de la Ligue 1 disputados por el club francés esta temporada debido a lesiones en rodillas y muslos. Machado no es el titular regular en la banda izquierda de la selección dirigida por Néstor Lorenzo, posición que ocupa Johan Mojica, aunque su rol como segunda opción lo convierte en una pieza clave para la defensa nacional.

Otra de las opciones regulares en la banda izquierda es Cristian Borja, descartado para la Copa Mundial de la FIFA tras la lesión en el ligamento colateral medial en la rodilla derecha. Su regreso está programado para el mes de septiembre, por lo que es baja confirmada para la Copa del Mundo.

Juan David Cabal, defensa de la Juventus y que estuvo en los partidos contra Francia y Croacia, es otro de los nombres que han sido considerados por Néstor Lorenzo. Sin embargo, este también ha estado al margen de las últimas cuatro convocatorias del equipo italiano por una lesión muscular.

El único disponible de los que han sido convocados en los últimos años por Néstor Lorenzo es Álvaro Angulo, titular en Pumas de la UNAM de la Liga MX. En la temporada acumula 34 partidos y seis goles. Con la selección Colombia ha jugado cuatro partidos, todos con el entrenador argentino.

Estos son los partidos de la selección Colombia y de sus rivales en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia es junto a Portugal la favorita del grupo K - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images
La selección Colombia es junto a Portugal la favorita del grupo K - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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