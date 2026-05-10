Dueto argentino denuncia posible plagio entre su canción y ‘Choka Choka’, el éxito de Shakira y Anitta

El grupo argentino afirma que su canción está debidamente registrada y protegida por derechos de autor, aunque reconocen diferencias sutiles en la melodía - crédito Captura de Video YouTube/Instagram

El grupo musical argentino Sarao ha presentado una denuncia pública argumentando un presunto plagio en el reciente lanzamiento de la canción Choka Choka, la colaboración de las reconocidas cantantes Anitta y Shakira que forma parte del álbum EQUILIBRIVM estrenado en abril de 2026.

Las integrantes de Sarao alegan que existen notables semejanzas entre fragmentos de su propia obra y el exitoso sencillo, lo que ha suscitado un amplio debate en plataformas digitales sobre la naturaleza de esas coincidencias y sus posibles implicaciones en el ámbito de los derechos de autor.

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En un video compartido en sus redes sociales, las artistas argentinas mostraron extractos de ambas canciones, enfatizando que la similitud engloba tanto la letra como la melodía y la estética del lanzamiento de la brasileña y colombiana.

Sarao compara en video fragmentos de su tema y la canción de Shakira y Anitta, apuntando similitudes de letra, melodía y estética - crédito Sarao/Instagram

“Choca, choca cuerpo con cuerpo, boca con boca. Choca, choca cuerpo con cuerpo, boca con boca”, es uno de los fragmentos de la canción de Anitta y Shakira.

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Durante la grabación, interpretaron parte de su propia composición, incluyendo el verso “Boca mi boca con poca ropa y me choca. Loca se posa sobre mi copa y me moja”, y señalaron haber encontrado “una fuerte similitud melódica y estética” al comparar su tema con el de las sudamericanas.

Esta situación se remonta a cinco meses antes del lanzamiento de ‘Choka Choka’, cuando Sarao finalizó la composición en cuestión con frases similares a las usadas por Anitta y Shakira.

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La controversia se amplió tras el señalamiento de seguidores que encontraron paralelismos en la estética visual y la paleta de colores promocionales - crédito Sarao/Instagram

En ese período previo, las integrantes aseguraron que inicialmente consideraron improbable que las artistas internacionales hubieran tenido acceso directo a su material, entendiendo que la coincidencia podía deberse al azar.

“Son muy parecidas. Nosotras al principio como: no hay chance de que Anitta y Shakira escuchen nuestro tema y se hayan inspirado o nos hayan copiado. Tiene que ser una casualidad. Shakira ni nos conoce. Después le mostramos esto a nuestros seguidores y muchos coinciden en que pueden haber sido sus productores”, mencionaron.

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La portada de "Choka Choka" consta de una ilustración donde Shakira y Anitta son representadas como el sol y la luna, al estilo del tarot - crédito @shakira/Instagram

Del mismo modo, las artistas argentinas mencionaron que posiblemente pudo haber sido un error involuntario, por lo que dejaron el beneficio de la duda en que, tanto Shakira como Anitta, hayan conocido su producción musical.

“Capaz Shakira y Anitta ni saben que nos están copiando, porque además hasta la paleta de colores es igual. La única diferencia que hay, vamos a decir la verdad, es pues bueno, nuestro trabajo tiene su calidad”, comentaron.

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Más allá de la polémica, las argentinas optaron por no escalar el conflicto y recurrieron al humor para sugerir públicamente, en el mismo video, la posibilidad de una colaboración con ambas artistas internacionales.

“¿Alguien quiere un sticker de Sarao? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos ahora? Hagamos una cosa, etiquetémoslas acá y mínimo, no sé, que lo vean, se den cuenta y una colabo. Bueno, nos deben un feat. Capaz que les gustamos y la próxima canción es las cuatro”, concluyeron.

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Las integrantes de Sarao proponen abrir el diálogo e incluso sugieren una colaboración o featuring junto a Shakira y Anitta - crédito Sarao/Instagram

Sarao aclaró que su canción cuenta con registro legal y protección de derechos, aunque reconocieron que la melodía “no era exactamente igual”, lo cual podría dificultar la formalización de una demanda por plagio. Además, entre los productores de ‘Choka Choka’ figuran Daramola y Papatinho, y en los créditos de composición aparecen nombres como Daniel Rondón, La Gurú y Essa Gante, además de las propias Anitta y Shakira.

Hasta el momento, Shakira y Anitta no se han pronunciado sobre las acusaciones presentadas por el grupo argentino, ni lo han hecho sus representantes o las disqueras vinculadas al lanzamiento de ‘Choka Choka’.

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Tras su estreno, la canción se posicionó entre las más comentadas del álbum EQUILIBRIVM, integrando elementos de funk carioca, sonidos urbanos y pop latino tanto en español como en portugués. Hasta la fecha, el tema cuenta con más de tres millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Mientras las artistas internacionales mantienen silencio frente al posible plagio musical, la polémica sigue creciendo en redes sociales, donde seguidores y analistas estudian y debaten si las similitudes alegadas constituyen un plagio genuino o corresponden, simplemente, a una convergencia creativa frecuente en la industria musical contemporánea.

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