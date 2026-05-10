Colombia clasificaría segunda en su grupo a la fase final del Mundial 2026, según estadísticas de NYT: esta sería la ciudad en la que jugaría y sus rivales

Toronto sería la ciudad a la que se tendrían que desplazar miles de colombianos para un eventual partido de dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

El sorteo y el calendario de la Copa Mundial 2026 han delineado un escenario inédito: 32 selecciones avanzarán a los octavos de final tras una fase de grupos extensa, definiendo su destino en una geografía que abarca 15 ciudades en Norteamérica y donde un solo resultado puede desplazar a un equipo varios miles de kilómetros entre sedes, según revela The New York Times.

La logística para aficionados y delegaciones resulta tan imprevisible que una anotación en los minutos finales podría cambiar completamente el itinerario de un país, como lo ilustra el hecho de que ―según simulaciones estadísticas― una clasificación ajustada puede modificar el recorrido de una selección hasta en 4.800 kilómetros

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Con la participación récord de 48 equipos en la primera ronda, la edición de 2026 se configura como la más compleja en la historia del torneo. Analistas del medio The New York Times realizaron cientos de miles de simulaciones digitales utilizando probabilidades de casas de apuestas y mercados de predicción para medir las posibilidades de avance de cada conjunto y determinar los escenarios geográficos de sus partidos posteriores.

La selección Colombia debuta contra Uzbekistán, sigue su camino con la República Democrática del Congo y cierra ante Portugal en Miami, el único partido programado en Estados Unidos, por ahora - crédito FCF

Para dimensionar el impacto: ocho selecciones clasificadas en tercer puesto accederán a la fase eliminatoria, un cambio reglamentario que introduce volatilidad estratégica y logística, pues el cruce y la sede en que dispute cada equipo su primer partido a eliminación directa dependerán de su posición exacta al final del grupo y de los resultados en otras zonas.

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Por ejemplo, si Estados Unidos termina primero de su grupo, iniciará su recorrido en Santa Clara, California, pero si avanza como segundo, partirá en Arlington, Texas. Una tercera plaza podría deparar un debut en Boston, Nueva York, Kansas City, Misuri o, inclusive, la eliminación.

El modelo predictivo del New York Times apunta a que Colombia terminará segunda del grupo K por detrás de Portugal - crédito New York Times

En el caso de la selección Colombia, según el análisis del diario americano, la probabilidad de terminar en el segundo puesto del grupo K conformado además por Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo es del 87%. Esto significa que la ronda final para Colombia iniciaría en Toronto, el 2 de julio, a 2.400 kilómetros de la sede del último partido de la fase de grupos (Miami) y a 6.421 kilómetros de la base de entrenamientos elegida por la Federación Colombiana de Fútbol (Guadalajara).

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Si Colombia es segunda de su grupo, en los dieciséisavos de final se enfrentaría a la selección que termine en el mismo puesto del grupo L, que está conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. El camino de la Tricolor hasta una eventual final se cita en Dallas para los octavos de final (6 de julio), Los Ángeles para cuartos de final (10 de julio) y nuevamente Dallas en la semifinal de la Copa del Mundo (14 de julio).

La única probabilidad de que Colombia juegue en Nueva York es de un 4% el 19 de julio, cuando se jugará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Brasil y España con el 99% de probabilidad de ser líderes en su grupo

Mar 26, 2026; Foxborough, Massachusetts, USA; Brazli head coach Carlo Ancelotti applauds before their friendly against France at Gillette Stadium. Mandatory Credit: Winslow Townson-Imagn Images

Los porcentajes de clasificación reflejan el modelo de fuerza ajustado por datos de casas de apuestas, con actualizaciones en tiempo real. Así, España concentra una de las mayores probabilidades de avanzar de fase en toda la tabla, con 99% en su grupo, al igual que Francia (99%) y Brasil (99%). En la vereda opuesta, equipos como Haití, Uzbekistán y Jordania se sitúan en el rango más bajo de probabilidad para llegar a octavos, según el análisis publicado por The New York Times.

Según las proyecciones, para países como Países Bajos, la chance de iniciar los cruces de octavos en Houston es del 56%, mientras que equipos tradicionalmente fuertes como Alemania, Brasil o Francia pueden ver alterado su trayecto por detalles mínimos de la fase preliminar.

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En la ronda de dieciseisavos, el modelo interactivo apunta que la selección de Estados Unidos tiene un 41% de probabilidad de disputar su primer partido de eliminación en Levi’s Stadium de Santa Clara, el número más alto de todas las sedes posibles para ese equipo en esa instancia, según The New York Times. Dallas aparece como segunda ciudad más factible, con el 29%, seguida por Seattle (23%) y Atlanta (17%).