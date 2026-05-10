Cayó abusador de menores que buscaba sus víctimas en inmediaciones de los colegios de Medellín

Las autoridades colombianas y extranjeras colaboraron en la captura del señalado, que actuaba en inmediaciones escolares utilizando identidades falsas - crédito Policía Nacional

La explotación sexual infantil en entornos escolares de Medellín tiene en alerta a los padres y cuidadores, por lo que las autoridades trabajan por evitar nuevos casos de riesgo con operativos de inteligencia. Uno de ellos se confirmó durante la jornada del domingo 10 de mayo de 2026, cuando se revelaron los detalles de la captura de un ciudadano extranjero señalado como principal responsable de agresiones sexuales contra menores.

El operativo, que involucró a la Policía Nacional, la Unidad Investigativa de Crímenes Transnacionales, Homeland Security Investigations y Migración Colombia, permitió neutralizar al implicado y activar protocolos de protección para las víctimas.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, el presunto depredador sexual transnacional atacaba a estudiantes en las comunas 12 (La América) y 13 (San Javier). Hasta el momento, cinco menores fueron identificados como víctimas, por lo que se pusieron en marcha acciones integrales de atención y protección en el ámbito escolar, mientras las autoridades revisan otros posibles casos.

El grupo operativo localizó y capturó al señalado atacante cerca de instituciones educativas de Medellín, tras meses de labores investigativas especializadas que permitieron detectar un patrón específico de agresión y activar medidas de acompañamiento inmediatas para los afectados.

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Las autoridades identificaron 5 víctimas y reforzaron medidas protectoras en el entorno escolar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así operaba el criminal para captar a sus víctimas

Las investigaciones revelaron que el implicado utilizaba perfiles falsos en redes sociales y suplantaba identidades para acercarse a estudiantes de secundaria. Aprovechaba su vulnerabilidad mediante propuestas engañosas y ofrecía dinero en efectivo para evitar que las transacciones pudieran ser rastreadas.

Asimismo, empleaba el alquiler de vehículos para transportar a los menores a distintos puntos y dificultar el seguimiento de las autoridades. Este método, junto con la alteración constante de rutinas, fue clave para evadir controles durante un periodo prolongado.

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Activación de rutas de atención para las víctimas

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que 5 menores de edad fueron atacados por este delincuente y continúan verificando la posible relación con otros casos. La identificación del patrón de ataque permitió habilitar de inmediato rutas integrales de protección y atención especializada para los menores afectados y su entorno escolar.

El acompañamiento oficial contempla vigilancia reforzada en las inmediaciones de centros educativos y la promoción de medidas preventivas dirigidas a alumnos y personal docente. Estas acciones están orientadas a impedir nuevas vulneraciones y asegurar un entorno seguro para la infancia.

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Las autoridades piden estar atentos en entornos personales y escolares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional, explicó que el detenido era un era extranjero con condición migratoria legal, que se aprovechaba de no tener los registros oficiales para llevar a cabo actividades ilícitas y dificultar su rastreo.

Ante este escenario, la cooperación internacional resultó decisiva para agilizar la investigación y asegurar su captura para que responda ante la justicia por los delitos cometidos durante su estadía en el país.

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Y es que la colaboración entre autoridades nacionales y organismos internacionales permitió compartir información y optimizar la actuación conjunta, lo que se convirtió en ejemplo de la importancia del trabajo conjunto en la lucha contra los delitos sexuales que afectan a menores a escala transnacional.

Las autoridades resaltaron la importancia de la detección temprana y las rutas de denuncia para consolidar un entorno seguro y digno para los niños - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras la captura, las autoridades reiteraron el llamado a los padres, docentes y la comunidad a mantenerse atentos frente a cualquier indicio de riesgo en ámbitos escolares o familiares. Para este fin, se instó a utilizar las líneas de atención institucional para denunciar posibles situaciones que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes entre las que se encuentran:

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Línea de emergencias: 123

Línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf): 141

El mensaje institucional sostiene que la protección activa de la niñez depende tanto de la respuesta de las autoridades como del compromiso social para resguardar el bienestar y la dignidad de las nuevas generaciones.