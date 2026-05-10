David Alonso, con una lesión en el hombro, terminó quinto en el GP de Francia y ganó posiciones en la clasificación general del Moto2

David Alonso, durante el Gran Premio de Francia, donde alcanzó el quinto lugar pese a molestias físicas en el hombro - crédito Aspar Team

El ascenso de David Alonso en el campeonato mundial de Moto2 se consolidó tras su desempeño en el Gran Premio de Francia, donde, pese a molestias físicas, logró finalizar en la quinta posición y sumar 11 puntos clave para la clasificación general.

Este resultado le permite acercarse a los líderes y superar a su compañero de escudería, Daniel Holgado, en una competencia marcada por el dominio de los pilotos españoles y la resiliencia del piloto colombiano, que ha sufrido caídas y ahora esta reciente lesión en el hombro.

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Alonso enfrentó el fin de semana con incertidumbre, tras haber sufrido un golpe en el hombro durante una caída en los entrenamientos previos a la carrera. El propio David Alonso reconoció el viernes, luego de las prácticas, que no tenía seguridad de poder participar: “No sabía si iba a venir o no, tuve una pequeña caída entrenando, un pequeño golpe en el hombro y no estaba claro si podía coger la moto”, declaró. Esta situación no impidió que completara la competencia y recuperara posiciones tras partir desde el séptimo lugar.

David Alonso reconoció la incertidumbre sobre su participación, tras un golpe en el hombro durante los entrenamientos - crédito Aspar Team

La carrera, celebrada en el Circuito Bugatti de Le Mans, fue dominada por el español Izan Guevara, quien partió desde la pole position y aseguró su segunda victoria en la categoría con un tiempo de 14:14.987. Las siguientes tres posiciones también fueron ocupadas por corredores españoles: Manuel González, Iván Ortolá y Alonso López.

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La posición de Alonso se vio beneficiada por las cambiantes condiciones climáticas, la aparición de una bandera roja y dos recortes en la carrera, factores que incidieron en el desarrollo de la competencia.

Con este desempeño, Alonso se ubica a 31,5 puntos del líder Manuel González, una distancia significativa pero aún recuperable a esta altura del año. La actuación del piloto colombo-español resultó más positiva de lo esperado, habida cuenta de las dificultades físicas y la igualdad competitiva que caracteriza a la categoría intermedia del motociclismo.

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El Gran Premio de Francia ratificó el dominio de los pilotos españoles, que ocuparon los primeros cuatro puestos de la competencia en Le Mans. Izan Guevara cimentó su victoria de punta a punta y sumó los 25 puntos reservados para el ganador, mientras que Manuel González defendió su posición en la cúspide de la clasificación general.

Esta será la próxima carrera y así va la clasificación general de la temporada 2026 en Moto2

David Alonso sumó 11 puntos clave en Le Mans y superó a su compañero de equipo, Daniel Holgado, en la tabla general - crédito MotoGP

La siguiente prueba del campeonato mundial de Moto2 se realizará el fin de semana siguiente en Cataluña. Las prácticas libres darán inicio el viernes 15 de mayo a las 2:50 a.m., mientras que la carrera, pautada a 21 vueltas, se llevará a cabo el domingo 17 desde las 5:15 a. m.

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En el saldo general del campeonato mundial de Moto2, el líder sigue siendo Manuel González, quien acumula 79,5 puntos, seguido de cerca por Izan Guevara con 70 puntos. El australiano Senna Agius completa el podio con 59 unidades. Con los 11 puntos alcanzados en Le Mans, David Alonso suma 48 puntos en lo que va de la temporada, superando por cinco unidades a su compañero de equipo en el Aspar Team, Daniel Holgado, y quedando a sólo cinco puntos de la cuarta casilla, en poder del italiano Celestino Vietti. Con lo sumado en Francia, el colombiano mejoró un puesto en la general.

David Alonso ha tenido una temporada 2026 difícil por las caídas y las lesiones - crédito EFE/ Javier Cebollada

Manuel González (España - Kal): 79.5 puntos. Izan Guevara (España - Boscoscuro): 70 puntos. Senna Agius (Australia- Kalex): 59 puntos. Celestino Vietti (Italia- Boscoscuro): 53 puntos. David Alonso (Colombia- Kalex): 48 puntos. Daniel Holgado (España - Kalex): 43 puntos. Iván Ortola (España - Kalex): 39.5 puntos. Daniel Muñoz (España - Kalex): 36 puntos. Alonso López (España - Kalex): 31.5 puntos. Alex Escrig (España - Forward): 30 puntos.