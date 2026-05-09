Murió Germán Vargas Lleras: el exvicepresidente que marcó la política colombiana durante más de tres décadas

El dirigente político nació en Bogotá en 1962 y fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo - crédito Lina Gasca/Colprensa

Germán Vargas Lleras murió el 8 de mayo de 2026, luego de una trayectoria pública que se extendió por más de tres décadas y que lo llevó a ocupar algunos de los cargos más relevantes del Estado colombiano. Su paso por la política incluyó funciones en el nivel local, legislativo y ejecutivo, además de su participación en campañas presidenciales y su liderazgo en el partido Cambio Radical.

Nacido en Bogotá el 19 de febrero de 1962, Vargas Lleras fue hijo de Germán Vargas Espinosa y Clemencia Lleras De la Fuente. Su vida estuvo vinculada desde temprano a la actividad política, tanto por su entorno familiar como por su participación en movimientos partidistas desde su juventud. Fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, figura central del liberalismo colombiano y padre de una hija, Clemencia Vargas Umaña, fruto de su matrimonio con María Beatriz Umaña Sierra.

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A lo largo de su carrera, se desempeñó como concejal, senador, ministro en dos carteras y vicepresidente de la República. También fue candidato presidencial en dos oportunidades y jefe de partido, consolidando una presencia constante en la vida política nacional.

Su fallecimiento marcó el cierre de una trayectoria política que abarcó distintos escenarios del poder público en Colombia, con participación en debates legislativos, ejecución de políticas públicas y procesos electorales de alcance nacional.

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Inicios en la política

El exlíder de Cambio Radical inició su vida política en el Nuevo Liberalismo junto a Luis Carlos Galán - crédito Colprensa

Vargas Lleras inició su vida política en 1981, cuando fue elegido concejal del municipio de Bojacá, Cundinamarca, por el movimiento Nuevo Liberalismo. Su vinculación con esta corriente política estuvo influenciada por el liderazgo de Luis Carlos Galán, que había fundado el movimiento años atrás.

Durante este periodo, fue designado como coordinador político de la localidad de Los Mártires, en Bogotá. Este rol le permitió adquirir experiencia en organización política y trabajo territorial, aspectos que posteriormente influyeron en su proyección dentro del escenario electoral.

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En 1988 decidió aspirar al Concejo de Bogotá, en un contexto político marcado por transformaciones en los partidos tradicionales. Tras el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, Vargas Lleras se integró al Partido Liberal, desde donde continuó su actividad política.

Entre 1990 y 1994 fue elegido concejal de Bogotá en dos periodos consecutivos. Este paso por la política local consolidó su base electoral y le permitió proyectarse hacia el Congreso de la República, donde iniciaría una etapa más prolongada de su carrera pública.

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Trayectoria en el Congreso de la República

Vargas Lleras apoyó la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez en las elecciones de 2002 - crédito Lina Gasca/Colprensa

En 1994, Vargas Lleras fue elegido senador de la República, iniciando un periodo que se extendería durante cuatro periodos consecutivos hasta 2008. Su permanencia en el Congreso estuvo marcada por la participación en debates de control político y la promoción de iniciativas legislativas.

En 1998 asumió una posición crítica frente al gobierno de Andrés Pastrana, especialmente en relación con el proceso de paz adelantado con las Farc. En octubre de 2001 convocó un debate en el Senado en el que expuso denuncias sobre la situación en la zona de distensión. Durante esa intervención, señaló la existencia de “campos de concentración de secuestrados, cultivos ilícitos, construcción de pistas clandestinas y entrenamiento de terroristas”, lo que generó repercusiones en la opinión pública y en el debate político nacional.

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En las elecciones de 2002 decidió apoyar la candidatura de Álvaro Uribe Vélez, alejándose del Partido Liberal. Posteriormente fue elegido senador con el movimiento Colombia Siempre, consolidando su cercanía con el proyecto político uribista.

Ese mismo año fue víctima de un atentado con un libro bomba que le ocasionó la pérdida de varios dedos de su mano izquierda. En 2005 sufrió un segundo atentado con un carro bomba, del cual resultó ileso, en un contexto de denuncias sobre vínculos entre actores armados y sectores políticos.

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En 2004 asumió la dirección del partido Cambio Radical. Bajo su liderazgo, la colectividad obtuvo resultados significativos en las elecciones de 2006, en las que logró 15 senadores y 22 representantes a la Cámara, mientras él alcanzó la votación más alta del país con 223.330 votos. Durante su paso por el Congreso impulsó reformas relacionadas con el fuero militar, la tipificación de delitos como el genocidio y la desaparición forzada, así como iniciativas sobre extradición, estatuto anticorrupción y expropiación administrativa.

Aspiraciones presidenciales y paso por el Ejecutivo

Vargas Lleras fue designado jefe de la cartera del Interior y de Justicia en el gobierno de Juan Manuel Santos en 2010 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En 2009, Vargas Lleras lanzó su candidatura presidencial para el periodo 2010-2014. Durante la campaña recorrió diferentes regiones del país y participó en el debate electoral junto a otros aspirantes.

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En las elecciones de 2010 obtuvo cerca de un millón y medio de votos, lo que lo ubicó en el tercer lugar de la contienda. Tras este resultado, fue convocado por el presidente electo Juan Manuel Santos para integrar su gabinete.

En julio de 2010 fue nombrado ministro del Interior y de Justicia. Durante su gestión lideró iniciativas legislativas y participó en la reorganización institucional del sector, incluyendo la creación del Ministerio de Justicia. También impulsó proyectos como la ley de víctimas y restitución de tierras y la denominada “Ley Lleras”, relacionada con la regulación de derechos de autor en internet.

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En 2012 fue designado ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Desde este cargo lideró programas de acceso a vivienda, incluyendo esquemas de construcción y entrega de casas y apartamentos.

Vicepresidencia de la República

El político colombiano renunció a la Vicepresidencia en 2017 para aspirar a la Presidencia en 2018 - crédito Lina Gasca/Colprensa

En enero de 2014, el presidente Juan Manuel Santos lo eligió como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de ese año. La candidatura resultó ganadora en segunda vuelta y Vargas Lleras asumió como vicepresidente el 7 de agosto de 2014. Durante su gestión, tuvo a su cargo la coordinación de proyectos de infraestructura y vivienda impulsados por el Gobierno nacional.

En distintos escenarios públicos destacó el avance de estas iniciativas. En 2016 afirmó: “Con inversiones nunca antes vistas por cerca de 60 billones de pesos en infraestructura, generamos empleo y progreso en el país”.

Su periodo en la Vicepresidencia se extendió hasta el 21 de marzo de 2017, cuando presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el Congreso de la República. Esta decisión respondió a su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2018, para lo cual debía retirarse del cargo con antelación.

Elecciones de 2018 y últimos años en política

El líder político mantuvo actividad en su partido en los años posteriores, con menor exposición pública - crédito Colprensa

Tras su salida de la Vicepresidencia, Vargas Lleras formalizó su candidatura presidencial en 2018. Encabezó la coalición “Mejor Vargas Lleras”, con el aval principal del partido Cambio Radical. Durante la campaña, centró sus propuestas en temas como infraestructura, vivienda y gestión pública, basándose en su experiencia en el Ejecutivo y el Legislativo.

En la primera vuelta electoral obtuvo 1.407.441 votos, equivalentes al 7,42% del total, resultado que lo ubicó en el cuarto lugar y lo dejó fuera de la segunda vuelta. Tras el escrutinio, su campaña anunció que no respaldaría oficialmente a ninguno de los candidatos finalistas. Este resultado representó su segunda participación en una elección presidencial.

En los años posteriores, mantuvo presencia en la vida política a través de su partido, aunque con menor exposición pública en comparación con etapas anteriores de su carrera.

Estado de salud

En los últimos años de su vida, Vargas Lleras enfrentó diversos problemas de salud que lo mantuvieron alejado de la actividad política en varios periodos. Según información conocida, padecía un meningioma benigno, un tumor que se desarrolla en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, el cual le fue detectado en 2016 tras un episodio de desmayo.

Fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, incluyendo procedimientos realizados en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en un centro médico especializado en Houston, Estados Unidos, donde decidió continuar su tratamiento. Además del meningioma, presentó antecedentes como apendicitis y un quiste hepático.

Estas condiciones médicas motivaron su reducción en la participación pública durante algunos periodos. En los meses previos a su fallecimiento se mantuvo alejado de la vida pública, aunque realizó una reaparición el 3 de marzo de 2026 en un video relacionado con el proceso electoral en Colombia.

Con el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, desaparece una de las figuras de herencia política proyectada y extendida por varias generaciones, en un contexto en el que ese tipo de liderazgos ha ido disminuyendo en el escenario nacional.