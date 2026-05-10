Un gol de Manuela Vanegas clasificó su equipo por primera vez en la historia a la final de la FA Cup Femenina en Inglaterra

Manuela Vanegas llegó a Inglaterra tras un exitoso paso por el fútbol de España - crédito Brighton & Hove Albion

Brighton & Hove Albion alcanzó su primera final de la Adobe Women’s FA Cup tras una victoria agónica por 3-2 frente al Liverpool, con un gol de Nadine Noordam en el último minuto, resultado que garantiza su presencia en el estadio de Wembley el próximo 31 de mayo, donde enfrentará al Manchester City por el título, según informó The FA.

La clasificación de Brighton adquiere un valor singular: el gol de Noordam marca no solo su primer tanto con el club, sino también el acceso inédito del equipo a la final del torneo más importante del fútbol femenino inglés. Como destaca The FA, la cita será ante un Manchester City que selló su propia clasificación tras remontar y vencer al Chelsea, por lo que ambos finalistas alcanzaron el partido decisivo gracias a anotaciones en los tramos finales de sus respectivos encuentros.

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El espectáculo vivido en el norte de Inglaterra confirmó la naturaleza impredecible de las semifinales. Tanto Denise O’Sullivan como Beata Olsson pusieron en ventaja al Liverpool a los 22 minutos, pero Manuela Vanegas descontó rápidamente, solo 105 segundos después, lo que devolvió la expectativa a las filas de Brighton. Junto con el gol marcado a Alemania en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, este puede ser el gol más importante de la jugadora de la selección Colombia en su carrera profesional.

Este es el primer gol en dos partidos Women's FA Cup de Manuela Vanegas - crédito Brighton & Hove Albion

El empate llegó poco después del inicio del segundo tiempo cuando Madison Haley, ubicada en el segundo palo, remató de cabeza un centro elevado y firmó el 2-2, como detalla The FA. Desde ese momento, las dirigidas por Dario Vidosic asumieron el protagonismo ofensivo. Pese a las oportunidades desperdiciadas por Caitlin Hayes y un intento de Vanegas que fue desviado, el marcador no se movía.

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El desenlace se resolvió en el último minuto del tiempo de descuento. Un tiro libre ganado por Haley derivó en un balón despejado al borde del área, donde apareció Noordam para controlar y definir, sellando así la histórica clasificación para Brighton. Su tanto, el primero que convierte con este club, resultó decisivo para desatar la celebración de los aficionados visitantes.

El partido, caracterizado por su equilibrio ofensivo y la alternancia en el dominio, también incluyó intervenciones notables de las porteras Jennifer Falk y Chiamaka Nnadozie, que evitaron goles clave que pudieron inclinar antes la balanza.

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Estadísticas de Manuela Vanegas en la semifinal de la Women's FA Cup contra Liverpool - crédito Women's FA Cup

Las estadísticas de la jugadora colombiana fueron destacadas por la cuenta de la FA Cup Femenina resaltando que jugó el partido completo, que ganó el 100% de las entradas que intentó, que creó una opción de gol clara y que su precisión en los pases fue del 80%.

La definición del torneo enfrentará, por primera vez en la historia, a Brighton y Manchester City en la final de la Women’s FA Cup. El encuentro se jugará el domingo 31 de mayo en el estadio de Wembley.

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Manchester City remonta sobre Chelsea y busca un doblete nacional

Manchester City derrotó de manera agónica en el tiempo extra a Chelsea de la colombianoa Mayra Ramírez - crédito John Sibley/Reuters

En la otra llave, Manchester City también recurrió a la épica: remontó una desventaja de dos goles ante el Chelsea en Stamford Bridge y se impuso 3-2 en tiempo suplementario. Los tantos de Mary Fowler y Khadija ‘Bunny’ Shaw en los minutos finales del tiempo regular forzaron la prórroga, donde la propia Shaw marcó el gol de la clasificación.

Para llegar a la final, el City dejó en el camino a equipos como AFC Bournemouth, Sheffield United, Birmingham City y Chelsea. El club disputará su primera final de la FA Cup femenina desde 2022 y ahora está en condiciones de lograr el doblete nacional, al continuar en la pelea por el campeonato de liga.

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El cuadro ciudadano ha conquistado previamente la competición en 2017, 2019 y 2020, con varias consagraciones en Wembley, como las victorias ante Birmingham City y West Ham United. En 2020, se impuso 3-1 al Everton en tiempo extra, con goles de Sam Mewis, Georgia Stanway y Janine Sonis.