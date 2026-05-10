Colombia

Murió Germán Vargas Lleras: Juan Manuel Santos destacó cómo logró hacer llave con el exvicepresidente, pese a sus grandes diferencias

El exmandatario recordó cómo tras enfrentarlo en las elecciones presidenciales de 2010, apostó por sumar al líder de Cambio Radical a su gabinete; primero como ministro del Interior y de Justicia, luego como ministro de Vivienda y finalmente como vicepresidente

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Ilustración a lápiz en blanco y negro de Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, ambos hombres de mediana edad en camisas claras, mirándose mutuamente.
El expresidente Juan Manuel Santos destacó la labor hecha junto al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que falleció a sus 64 años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Colprensa

El país político sigue lamentando a muerte del exvicepresidente, exministro y exsenador Germán Vargas Lleras, registrada el viernes 8 de mayo. Uno de los que se pronunció sobre el legado que dejó el político bogotano, líder del partido Cambio Radical, fue el expresidente Juan Manuel Santos, que reveló cómo logró transformar una rivalidad electoral entre ambos en una sociedad política estratégica y duradera durante su gobierno.

Santos, en diálogo con Noticias RCN, explicó que, pese a las diferencias iniciales tras la contienda presidencial de 2010, identificó en Vargas Lleras un “gran ejecutor” cuyo temperamento fue clave para impulsar reformas y acciones de gobierno. Y agregó que la unión fue el resultado de una valoración pragmática de capacidades y coincidencias políticas, incluso después de haber sido contrincantes directos.

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Germán Vargas Lleras fue vicepresidente de la República entre 2014 y 2017, tras la salida de Angelino Garzón - crédito REUTERS
Germán Vargas Lleras fue vicepresidente de la República entre 2014 y 2017, tras la salida de Angelino Garzón - crédito REUTERS

Según el exjefe de Estado, Nobel de Paz en 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), esa determinación se justificó por la solidez de sus resultados en gestión pública y por el impacto nacional que generaron en la comunidad. De hecho, el recorrido de Vargas Lleras en el gobierno de Santos incluyó tres cargos estratégicos durante los ocho años de la era Santos.

El paso de Germán Vargas Lleras por el gobierno de Juan Manuel Santos

En primer lugar, encabezó el Ministerio del Interior y de Justicia entre 2010 y 2012, en el que lideró la agenda legislativa en el Congreso y promovió leyes como el Estatuto Anticorrupción y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Más tarde, en la cartera de Vivienda, diseñó e implementó el programa de las 100.000 viviendas gratis y estructuró la iniciativa Mi casa ya, que aun en medio de las dificultades existe.

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Y finalmente ocupó la vicepresidencia de la República entre 2014 y 2017, cargo en el que coordinó proyectos de infraestructura clave como las autopistas 4G, aeropuertos, puertos marítimos y redes de acueducto. Por ello, el exmandatario describió el perfil profesional de Vargas Lleras y su impacto en la gestión del Estado, con lo que supo, según él, aprovechar sus habilidades para mostrar resultados.

Germán Vargas Lleras fue candidato presidencial en dos ocasiones: en 2010 y 2018, pero no logró avanzar a segunda vuelta - crédito Camila Díaz/Colprensa
Germán Vargas Lleras fue candidato presidencial en dos ocasiones: en 2010 y 2018, pero no logró avanzar a segunda vuelta - crédito Camila Díaz/Colprensa

Tenía mucho carácter, fue un gran ejecutor, buen amigo, leal funcionario (...) un poco cascarrabias, eso sí, pero muchas veces ese temperamento ayudó muchísimo para que las cosas funcionaran”, dijo Santos. Y puntualizó los logros conjuntos en materia de políticas de vivienda, al destacar que hizo “una labor extraordinaria con un programa, a su juicio, ”muy exitoso", que ayudó a cumplir con el sueño de miles.

El que fuera presidente de los colombianos relató que el vínculo con el entonces ministro se forjó sobre la base de la “pasión con que él asumió sus responsabilidades, su trabajo y los resultados maravillosos que obtenía”. Por tal motivo, no dudó en usar toda clase de adjetivos para describir la labor efectuada por el exvicepresidente, que murió tras una intensa lucha contra un meningioma, un tumor cerebral.

El exvicepresidente, exministro y exsenador está siendo velado en el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería - crédito Colprensa
El exvicepresidente, exministro y exsenador está siendo velado en el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería - crédito Colprensa

La decisión de sumar a un rival: de la competencia electoral a la gestión conjunta

Así pues, Santos compartió detalles inéditos sobre la evolución de su relación con Vargas Lleras, una de las transformaciones políticas más notorias en la historia reciente de Colombia. Y es que luego de enfrentarlo en la primera vuelta de 2010, el expresidente optó por integrar a su adversario directo en varios de los cargos más poderosos del gabinete, con lo que reconoció la eficacia y disciplina que distinguieron al político.

Siempre luchó con entusiasmo y con pasión por lograr sus objetivos”, remarcó Santos, en relación con esta alianza que no solo impulsó reformas legales esenciales y programas sociales de alcance nacional, sino que también evidenció la capacidad de ambos dirigentes para superar diferencias personales en beneficio de objetivos institucionales; lo que también mereció comentarios de respeto de conocidos contradictores.

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