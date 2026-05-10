Colombia

Carolina Ramírez presumió su embarazo de 37 semanas en la alfombra roja de los premios Platino

La colombiana sorprendió en el escenario a pesar del avanzado estado de gestación y confirmó que hasta el último instante cumplirá con sus compromisos laborales y asumirá nuevos retos

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La actriz vallecaucana deslumbró en la alfombra roja al aparecer con 37 semanas de gestación - crédito @rechismes_oficial/IG

La tarde del sábado 9 de mayo, Carolina Ramírez se robó las miradas en la alfombra roja de los Premios Platino Xcaret 2026. A tan solo unos días de convertirse en madre primeriza, la actriz aceptó el reto de conducir la llegada de invitados junto a Lourdes Stephen.

Desde la semana 37 de su embarazo, bromeó: “Debía haber parido ayer”, mostrando naturalidad y entusiasmo ante la cercanía del nacimiento junto con el cumplimiento de los compromisos de su profesión hasta el último momento.

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La artista, reconocida por su participación en producciones audiovisuales de Colombia como La reina del Flow, apareció con un vestido de seda color vino que resaltaba su figura en este proceso final de gestación. Destacó que la diseñadora supo adaptar la prenda a los cambios de su cuerpo en esta etapa.

El reparto principal de La Reina del Flow está liderado por Carolina Ramírez (Yeimy Montoya), Carlos Torres (Charly Flow) y Juan Manuel Restrepo (Erick). IG
El reparto principal de La Reina del Flow está liderado por Carolina Ramírez (Yeimy Montoya), Carlos Torres (Charly Flow) y Juan Manuel Restrepo (Erick). IG

Ramírez vive en Playa del Carmen, por lo que no necesitó desplazarse en avión para asistir a la ceremonia, un detalle que comentó entre risas, señalando la coincidencia de la fecha con lo avanzado de su gestación.

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Durante la gala, la actriz compartió que tanto ella como su esposo decidieron no conocer el sexo del bebé antes del nacimiento. Reveló, no obstante, que ya han elegido los nombres: “Si es niña, será Paz; si es varón, Sur”. Este dato fue recibido con simpatía por sus seguidores y la prensa presente.

La edición XIII de los Premios Platino, celebrada en el Gran Tlachco del Parque Xcaret, reunió a numerosos representantes del talento latinoamericano y español.

En la alfombra roja se vieron figuras como Natalia Reyes, Manuel Medrano, Carolina Acevedo y Rodrigo Candamil. La cuota musical de la noche estuvo a cargo del colombiano Camilo, quien ofreció el espectáculo central.

La actriz celebró el momento que atraviesa su vida junto a Martín Cornide, ahora que esperan su primer hijo - crédito @carocali/Instagram
La actriz celebró el momento que atraviesa su vida junto a Martín Cornide, ahora que esperan su primer hijo - crédito @carocali/Instagram

Ramírez valoró la importancia del evento para la industria audiovisual, señalando que asistir era un compromiso profesional y personal. Resaltó la emoción de ser parte de un encuentro que une a creadores de distintos países y que, en su caso, marca una etapa especial tanto en lo laboral como en su vida familiar.

Una vez nazca el bebé, la actriz tiene previsto viajar a Buenos Aires para sumarse a un nuevo proyecto. Mientras tanto, la expectativa y la alegría la acompañaron en una noche que quedará registrada como una “tremenda aventura”, como ella misma la definió.

Así confirmó Carolina su embarazo

Uno de los anuncios más sorpresivos del mundo del entretenimiento tuvo que ver con la confirmación de Carolina Ramírez de su embarazo con 42 años de edad.

La vallecaucana hizo el anuncio a la revistaMarie Claire, siendo la portada de su más reciente edición, mostrando su barriga de embarazada y tomando por sorpresa a las redes sociales.

“Querida comunidad, Sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida”, inició el mensaje. “Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon. A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso”, expresó.

La actriz se tomó con cierta gracia los rumores infundados sobre su embarazo - crédito @carocali/Instagram
La actriz se tomó con cierta gracia los rumores infundados sobre su embarazo - crédito @carocali/Instagram

La actriz se refirió al significado personal no solo del embarazo en sí, sino del momento en que llega, afirmando su entereza para afrontar lo que venga. “Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene. Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos”, subrayó.

Recientemente, desmintió que ya hubiera dado a luz a su bebé, por lo que a través de un mensaje mencionó que todavía la cigüeña no ha pedido pista en su casa.

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