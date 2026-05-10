Colombia

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

A través de su cuenta de Instagram, el paisa compartió una publicación que emocionó a sus millones de seguidores, dos años después de la llegada de su hija París

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Maluma y su pareja, Susana Gómez, disfrutaron de la playa en las Bahamas acompañada de su hija París - crédito @maluma/Instagram
Maluma y su pareja, Susana Gómez, disfrutaron de la playa en las Bahamas acompañada de su hija París - crédito @maluma/Instagram

Maluma anunció que será padre por segunda vez al compartir una emotiva foto en blanco y negro junto a Susana Gómez y su hija París. En la imagen, ambos besan el vientre de Susana, que exhibe un avanzado estado de gestación.

El artista colombiano acompañó la publicación con un corazón azul, lo que muchos interpretan como la llegada de un niño y la conformación de la pareja en su familia. La noticia generó miles de reacciones y felicitaciones en redes sociales, donde sus seguidores celebraron el crecimiento del hogar del cantante.

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Con este anuncio, Maluma confirmó que su familia sigue ampliándose, sumando ahora un hermano para París.

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Maluma confirmó que será padre por segunda vez - crédito @maluma/IG

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