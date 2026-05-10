La Eaab anunció nuevos cortes de agua por 24 horas en Bogotá entre el 11 y el 15 de mayo de 2026: estas son las localidades afectas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció un nuevo ciclo de cortes programados de agua en distintas zonas de la ciudad, que se llevarán a cabo entre el 11 y el 15 de mayo de 2026.
Las suspensiones temporales responden a labores de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, con el objetivo de garantizar el suministro continuo y minimizar riesgos de daños mayores en la infraestructura hídrica de la capital.
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Calendario de cortes de agua por localidades y barrios
A continuación, se detalla el cronograma y los sectores afectados, con la fecha, el horario y la duración estimada de cada interrupción del servicio. Las direcciones de los cortes están dispuestas en sentido descendente, siguiendo la normativa vigente para la identificación de calles y carreras.
Lunes 11 de mayo de 2026
Engativá
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- Barrios: La Rivera, Marandu, San Antonio
- De la Calle 72 a la Calle 63, entre la carrera 114 a la carrera 103
- Inicio: 9:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Puente Aranda
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- Barrios: El Ejido, Industrial Centenario
- De la avenida calle 20 o avenida Américas a la calle 13, entre la avenida Carrera 50 a la avenida Carrera 39
- Inicio: 8:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Martes 12 de mayo de 2026
San Cristóbal
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- Barrio: Los Libertadores
- De la calle 62 sur a la calle 54 sur, entre la transversal 12B este a la carrera 10 este
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Ciudad Bolívar
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- Barrio: Barlovento
- Por la calle 60A sur a la avenida Calle 72, entre la carrera 72
- Inicio: 8:00 a.m.
- Duración: 24 horas
Soacha
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- Barrio: León XVIII
- De la calle 57 a la calle 53, entre la carrera 20 a la carrera 7
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Soacha
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- Barrios: El Cedro, El Cedro I, Juan Pablo I, La Despensa Soacha, La María, León XIII, Los Ocales, Los Olivos (I, II, III, IV), Olivares, Pablo VI, Reina Sofía, Rincón de Santa Fe
- De la calle 58 a la diagonal 34, entre la carrera 23B a la carrera 4
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Usaquén
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- Conjunto Hacienda La Estancia Navarra
- Calle 170 con carrera 8
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 4 horas
Usaquén
- Barrios: El Redil, San Antonio Norte, La Uribe
- De la calle 189 a la calle 170, entre la carrera 9 a la carrera 7
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 4 horas
Kennedy
- Barrio: Lusitania
- De la avenida calle 13 a la avenida Calle 6 o avenida Américas, entre la carrera 68G a la avenida Carrera 68
- Inicio: 8:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Miércoles 13 de mayo de 2026
Suba
- Barrios: San José del Prado, Iberia, Atenas, Santa Helena, Escuela de Carabineros, El Plan
- De la calle 153 a la calle 134, entre la carrera 75 a la carrera 54D
- Inicio: 8:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Suba
- Barrios: San Carlos Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental
- De la calle 144 a la calle 142, entre la carrera 153A a la carrera 136A Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Suba, Usaquén
- Barrios: San Rafael, Prado, Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón, Tarragona, Villa Morena, San José Spring, Los Libertadores
- De la calle 144A a la calle 128A, entre la carrera 52 a la Autopista Norte
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 4 horas
Fontibón
- Barrio: Puerto de Teja
- De la calle 26 a la calle 24, entre la carrera 100 a la carrera 86
- Inicio: 9:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Bosa
- Barrios: El Remanso I, Escocia (parcial), Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio, San Martín De la calle 73A sur a la calle 59C sur, entre la carrera 89B a la carrera 88C
- De la calle 59C sur a la calle 57A, entre la carrera 89B a la carrera 87K Bis De la calle 57A a la calle 55 sur, entre la carrera 89B a la carrera 87C De la calle 74B Bis sur a la calle 61A sur, entre la carrera 92 a la carrera 89B
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Jueves 14 de mayo de 2026
Suba
- Barrios: Casa Blanca Suba I, Suba Cerros, Suba Urbano
- De la calle 152 a la calle 145, entre la carrera 88 a la carrera 76
- Inicio: 8:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Usaquén
- Barrios: San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima
- De la calle 193 a la calle 180, entre la carrera 18 a la carrera 9
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Usaquén
- Barrios: Toberín, Villa Magdala, Nueva Autopista, Cedritos
- De la calle 170 a la calle 129, entre la carrera 45 a la carrera 15
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 4 horas
Kennedy
- Barrios: Provivienda, Carvajal
- De la avenida Calle 26 sur a la avenida Carrera 72, entre la transversal 72N a la transversal 68F
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Kennedy
- Barrios: San Bernardino, Escocia, Islandia, El Jardín, Gran Colombiano, Paso Ancho, Jiménez de Quesada, Antonia Santos
- De la calle 94 sur a la calle 66 sur, entre la carrera 87 a la carrera 77H
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Kennedy
- Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad
- De la calle 8 sur a la calle 6, entre la carrera 72 a la carrera 68
- Inicio: 8:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Bosa
- Barrios: Caldas, Cañaveralejo Rural, Cañaveralejo, El Corzo, El Corzo Rural, El Recuerdo, La Cabaña, La Parcela, Las Margaritas, Osorio X, Osorio XXIII, San Miguel, Santa Bárbara, Santa Fe Bosa, Santa Fe, Urbanización Caldas
- De la calle 59 sur a la avenida Calle 43 sur, entre la carrera 110A a la avenida Carrera 89B
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Bosa
- Barrios: Olarte, Andalucía, Nuevo Chile, Cementerio, Motorista
- De la calle 57R sur a la calle 53C sur, entre la carrera 75F a la carrera 71B
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Usme
- Barrios: Bolonia, Bolonia I, Brisas del Llano, El Bosque, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Pedregal II, El Portal del Divino, El Portal Urbano, El Progreso Usme, El Refugio I, El Salteador, El Tuno, El Uval, Fiscala Alta, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Huerta, La Orquídea de Usme, Pepinitos, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Puerta al Llano I, Puerta al Llano Rural, San Felipe de Usme, San Felipe de Usme Rural, Tocaimita Oriental, Tocaimita Oriental I
- De la calle 68A sur a la calle 66D, entre la carrera 7H a la carrera 4A De la diagonal 72 sur a la calle 69G sur, entre la carrera 9 a la quebrada Santa Librada
- De la calle 89C sur a la calle 87B sur, entre la carrera 7C este a la carrera 9
- Inicio: 10:00 a. m.
- Duración: 8 horas
Viernes 15 de mayo de 2026
Engativá
- Barrios: Engativá, Villa Gladys, Sabanas del Dorado, La Faena
- De la calle 72 a la calle 63, entre la carrera 127 a la carrera 112
- Inicio: 9:00 a. m.
- Duración: 24 horas
Recomendaciones para los usuarios
- Llene el tanque de reserva de su vivienda antes del inicio del corte de agua.
- Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas siguientes.
- Haga uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- El servicio de carrotanques estará disponible con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Solicítelo en la Acualínea 116.
Finalmente, la Eaab invitó a la ciudadanía a estar atenta a los comunicados oficiales y a planear con anticipación el uso del servicio durante las fechas y horarios programados para los cortes, con el fin de minimizar molestias y contribuir al éxito de las labores de mantenimiento en la red hídrica de Bogotá.
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