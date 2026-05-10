La Eaab anunció nuevos cortes de agua por 24 horas en Bogotá entre el 11 y el 15 de mayo de 2026: estas son las localidades afectas

Los cortes de agua en Bogotá y Soacha se deben a trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución hídrica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció un nuevo ciclo de cortes programados de agua en distintas zonas de la ciudad, que se llevarán a cabo entre el 11 y el 15 de mayo de 2026.

Las suspensiones temporales responden a labores de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, con el objetivo de garantizar el suministro continuo y minimizar riesgos de daños mayores en la infraestructura hídrica de la capital.

PUBLICIDAD

Calendario de cortes de agua por localidades y barrios

A continuación, se detalla el cronograma y los sectores afectados, con la fecha, el horario y la duración estimada de cada interrupción del servicio. Las direcciones de los cortes están dispuestas en sentido descendente, siguiendo la normativa vigente para la identificación de calles y carreras.

Lunes 11 de mayo de 2026

Engativá

PUBLICIDAD

Barrios: La Rivera, Marandu, San Antonio

De la Calle 72 a la Calle 63, entre la carrera 114 a la carrera 103

Inicio: 9:00 a. m.

Duración: 24 horas

Puente Aranda

PUBLICIDAD

Barrios: El Ejido, Industrial Centenario

De la avenida calle 20 o avenida Américas a la calle 13, entre la avenida Carrera 50 a la avenida Carrera 39

Inicio: 8:00 a. m.

Duración: 24 horas

El cronograma detalla barrios y horarios de interrupción del servicio, cumpliendo la normativa para la identificación de calles y carreras - crédito Colprensa

Martes 12 de mayo de 2026

San Cristóbal

PUBLICIDAD

Barrio: Los Libertadores

De la calle 62 sur a la calle 54 sur, entre la transversal 12B este a la carrera 10 este

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

Ciudad Bolívar

PUBLICIDAD

Barrio: Barlovento

Por la calle 60A sur a la avenida Calle 72, entre la carrera 72

Inicio: 8:00 a.m.

Duración: 24 horas

Soacha

PUBLICIDAD

Barrio: León XVIII

De la calle 57 a la calle 53, entre la carrera 20 a la carrera 7

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

Soacha

PUBLICIDAD

Barrios: El Cedro, El Cedro I, Juan Pablo I, La Despensa Soacha, La María, León XIII, Los Ocales, Los Olivos (I, II, III, IV), Olivares, Pablo VI, Reina Sofía, Rincón de Santa Fe

De la calle 58 a la diagonal 34, entre la carrera 23B a la carrera 4

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

Usaquén

PUBLICIDAD

Conjunto Hacienda La Estancia Navarra

Calle 170 con carrera 8

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 4 horas

Usaquén

Barrios: El Redil, San Antonio Norte, La Uribe

De la calle 189 a la calle 170, entre la carrera 9 a la carrera 7

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 4 horas

Kennedy

Barrio: Lusitania

De la avenida calle 13 a la avenida Calle 6 o avenida Américas, entre la carrera 68G a la avenida Carrera 68

Inicio: 8:00 a. m.

Duración: 24 horas

Las localidades de Engativá, Suba, Usaquén, Kennedy, Bosa, y Soacha están incluidas en el cronograma de suspensiones temporales de agua - crédito Colprensa

Miércoles 13 de mayo de 2026

Suba

Barrios: San José del Prado, Iberia, Atenas, Santa Helena, Escuela de Carabineros, El Plan

De la calle 153 a la calle 134, entre la carrera 75 a la carrera 54D

Inicio: 8:00 a. m.

Duración: 24 horas

Suba

Barrios: San Carlos Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental

De la calle 144 a la calle 142, entre la carrera 153A a la carrera 136A Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

Suba, Usaquén

Barrios: San Rafael, Prado, Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón, Tarragona, Villa Morena, San José Spring, Los Libertadores

De la calle 144A a la calle 128A, entre la carrera 52 a la Autopista Norte

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 4 horas

Fontibón

Barrio: Puerto de Teja

De la calle 26 a la calle 24, entre la carrera 100 a la carrera 86

Inicio: 9:00 a. m.

Duración: 24 horas

Bosa

Barrios: El Remanso I, Escocia (parcial), Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio, San Martín De la calle 73A sur a la calle 59C sur, entre la carrera 89B a la carrera 88C

De la calle 59C sur a la calle 57A, entre la carrera 89B a la carrera 87K Bis De la calle 57A a la calle 55 sur, entre la carrera 89B a la carrera 87C De la calle 74B Bis sur a la calle 61A sur, entre la carrera 92 a la carrera 89B

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

En cada zona, los cortes de agua tendrán una duración estimada de 4, 8 o hasta 24 horas, según el sector afectado - crédito Colprensa

Jueves 14 de mayo de 2026

Suba

Barrios: Casa Blanca Suba I, Suba Cerros, Suba Urbano

De la calle 152 a la calle 145, entre la carrera 88 a la carrera 76

Inicio: 8:00 a. m.

Duración: 24 horas

Usaquén

Barrios: San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima

De la calle 193 a la calle 180, entre la carrera 18 a la carrera 9

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

Usaquén

Barrios: Toberín, Villa Magdala, Nueva Autopista, Cedritos

De la calle 170 a la calle 129, entre la carrera 45 a la carrera 15

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 4 horas

Kennedy

Barrios: Provivienda, Carvajal

De la avenida Calle 26 sur a la avenida Carrera 72, entre la transversal 72N a la transversal 68F

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

Kennedy

Barrios: San Bernardino, Escocia, Islandia, El Jardín, Gran Colombiano, Paso Ancho, Jiménez de Quesada, Antonia Santos

De la calle 94 sur a la calle 66 sur, entre la carrera 87 a la carrera 77H

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

Kennedy

Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad

De la calle 8 sur a la calle 6, entre la carrera 72 a la carrera 68

Inicio: 8:00 a. m.

Duración: 24 horas

Bosa

Barrios: Caldas, Cañaveralejo Rural, Cañaveralejo, El Corzo, El Corzo Rural, El Recuerdo, La Cabaña, La Parcela, Las Margaritas, Osorio X, Osorio XXIII, San Miguel, Santa Bárbara, Santa Fe Bosa, Santa Fe, Urbanización Caldas

De la calle 59 sur a la avenida Calle 43 sur, entre la carrera 110A a la avenida Carrera 89B

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

Bosa

Barrios: Olarte, Andalucía, Nuevo Chile, Cementerio, Motorista

De la calle 57R sur a la calle 53C sur, entre la carrera 75F a la carrera 71B

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

Usme

Barrios: Bolonia, Bolonia I, Brisas del Llano, El Bosque, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Pedregal II, El Portal del Divino, El Portal Urbano, El Progreso Usme, El Refugio I, El Salteador, El Tuno, El Uval, Fiscala Alta, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Huerta, La Orquídea de Usme, Pepinitos, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Puerta al Llano I, Puerta al Llano Rural, San Felipe de Usme, San Felipe de Usme Rural, Tocaimita Oriental, Tocaimita Oriental I

De la calle 68A sur a la calle 66D, entre la carrera 7H a la carrera 4A De la diagonal 72 sur a la calle 69G sur, entre la carrera 9 a la quebrada Santa Librada

De la calle 89C sur a la calle 87B sur, entre la carrera 7C este a la carrera 9

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 8 horas

La Empresa de Acueducto recomienda llenar los tanques de reserva y almacenar agua antes del inicio de los cortes programados - crédito Acueducto de Bogotá

Viernes 15 de mayo de 2026

Engativá

Barrios: Engativá, Villa Gladys, Sabanas del Dorado, La Faena

De la calle 72 a la calle 63, entre la carrera 127 a la carrera 112

Inicio: 9:00 a. m.

Duración: 24 horas

Recomendaciones para los usuarios

Llene el tanque de reserva de su vivienda antes del inicio del corte de agua.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas siguientes.

Haga uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

El servicio de carrotanques estará disponible con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Solicítelo en la Acualínea 116.

Finalmente, la Eaab invitó a la ciudadanía a estar atenta a los comunicados oficiales y a planear con anticipación el uso del servicio durante las fechas y horarios programados para los cortes, con el fin de minimizar molestias y contribuir al éxito de las labores de mantenimiento en la red hídrica de Bogotá.