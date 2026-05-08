Colombia

Hombre murió tras sufrir un accidente en un ascensor del centro comercial Nuestro Bogotá: esto es lo que se sabe

El cuerpo de un ciudadano de 29 años fue hallado sin signos vitales al interior de un elevador de un restaurante del centro comercial, en la localidad de Engativá

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Un trabajador de 29 años murió tras caer al vacío en un ascensor del centro comercial Nuestro Bogotá, en la localidad de Engativá - crédito revistashopping
Un trabajador de 29 años murió tras caer al vacío en un ascensor del centro comercial Nuestro Bogotá, en la localidad de Engativá - crédito revistashopping

El accidente, ocurrido hacia las 8:30 a. m., generó alarma en el complejo comercial más cercano al Aeropuerto Internacional El Dorado, según reportó la Policía Metropolitana de Bogotá. De acuerdo con información conocida hasta el momento, la víctima era empleado de uno de los restaurantes del centro comercial, ubicado en el barrio Álamos.

Uniformados de la Policía Nacional y personal médico acudieron al lugar tras recibir la alerta. El cuerpo del trabajador fue hallado en la parte superior de la cabina del ascensor, en el área donde prestaba sus servicios. Las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas y se desconoce si existieron fallas en los sistemas de seguridad o en el funcionamiento del equipo de transporte vertical.

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El caso quedó bajo investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que asumió las labores de policía judicial para esclarecer los hechos. Hasta el momento, el centro comercial Nuestro Bogotá no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.

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