Laura Tobón y Lina Tejeiro abren el corazón: así celebran la maternidad y el Día de la Madre en redes sociales

Las reconocidas figuras públicas Laura Tobón, La Segura y Lina Tejeiro comparten un emotivo momento celebrando la maternidad, con La Segura y Laura están sus hijos y Lina Tejeiro luciendo su embarazo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Lina Tejeiro utilizó sus redes sociales para conmemorar el Día de la Madre en Colombia, marcando la fecha con un mensaje en el que alineó su embarazo con un cambio personal profundo.

La actriz, referente de la televisión nacional y con más de diez millones de seguidores en Instagram, eligió el 10 de mayo para dar testimonio público sobre la transformación que significa la llegada de la maternidad en su vida.

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A través de una publicación que generó reacciones inmediatas, Tejeiro resumió así su experiencia: “Hay momentos que te cambian la vida y otros, el alma. Este que estoy viviendo, es MI momento deseado”, escribió la artista en la descripción de una fotografía que la muestra en avanzado estado de gestación.

El mensaje acompañó una imagen en blanco que resalta visualmente la etapa que transita, en un gesto habitual en las celebridades que comparten episodios íntimos en sus plataformas.

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El emotivo mensaje de Lina Tejeiro que conmueve las redes sociales - crédito @linatejeiro/IG

La repercusión ante la revelación fue amplia y permitió captar el efecto que producen estos mensajes en la comunidad digital. El comentario central de Tejeiro motivó la reacción tanto de figuras reconocidas como de su base de seguidores anónimos, estableciendo una cadena de apoyo explícito que se reflejó en expresiones directas.

Figuras del entretenimiento colombiano como Luisa Fernanda W y Claudia Serrato sumaron sus voces con mensajes de bienvenida y celebración, como el que señala: “Bienvenida a este hermoso club, amo verte tan radiante, tan feliz tan ilusionada. Qué lindo poder vivir este momento tan cerquita a ti, a ustedes”.

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El gesto de Tejeiro por el Día de la Madre, además de ser un instante personal, resignifica el sentido que adquiere la exposición pública de la maternidad para figuras visibles en redes sociales.

La famosa se ve muy feliz con su embarazo - crédito Lina Tejeiro / Instagram

A diferencia de otras ocasiones, la actriz eligió asociar el acontecimiento con una reflexión de alcance colectivo, que resonó especialmente por la fecha y las circunstancias.

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El testimonio de la maternidad amplificado desde las redes

Fuera del foco puesto en Tejeiro, la jornada del Día de la Madre ofreció a otras figuras la oportunidad de aportar matices propios al relato público de la crianza.

Laura Tobón, modelo y presentadora, compartió un video en el que repasó instantes emblemáticos junto a su hijo Lucca, nacido de su vínculo con Álvaro Rodríguez.

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La modelo revivió el momento en el que Lucca se convirtió en parte de su vida - crédito @laura_tobon/IG

En una carta abierta en formato audiovisual, Tobón abordó las contradicciones y aprendizajes ligados a la maternidad: “Ser mamá es descubrir un amor que no sabía que cabía en mi cuerpo. Desde que llegaste, entendí lo que realmente significa amar sin medida. Eres mi magia en los días simples. Eres mi fuerza cuando el cansancio pesa. Eres mi razón para seguir incluso cuando estoy dudando", expresó a través de Instagram.

El relato incluyó también una perspectiva sobre los desafíos: la modelo reconoció la presencia de dudas y la ausencia de perfección en el ejercicio de la maternidad, afirmando que el aprendizaje es recíproco.

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"Me he dado cuenta de que ser tu mamá no es ser perfecta, es estar para ti, aprender contigo, crecer a tu lado, es sostenerte mientras también aprendo a sostenerme a mí", indicó Tobón en redes.

La creadora de contenido no dudó en mostrarse emocionada por esta celebración en su segundo año - crédito @la_segura/IG

Otras como Natalia Segura, conocida en redes como La Segura, realizaron publicaciones recordando cómo se veían exactamente 10 años atrás antes de pensar en la maternidad que hoy tienen chequeada en su lista de sueños por cumplir.

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“Pense que no podíamos ser mamás... No me digas que no pudimos cumplir ninguno de nuestros sueños", decía La Segura de 2016 a la de 2026; sin embargo, la influencer consiguió explicarle que sin importar lo que pensara en este momento, ha logrado sacar adelante cada uno de los proyectos que se planteó antes de ser madre.