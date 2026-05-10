Colombia

Tiktoker aseguró que trabajó con el “Miranda Priestly colombiano” y expuso el acoso laboral que vivió

Una joven creadora de contenido reveló los episodios de abuso y presión que vivió al estar bajo el mando de un jefe controlador, un relato que reabrió el debate sobre precarización en los trabajos para los jóvenes

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Una joven relató cómo tuvo que lidiar con una situación laboral demandante en la que su trabajo no era reconocido y su jefe la trataba mal - crédito Valentina / TikTok

Una joven, identificada como Valentina Serrano, narró en sus redes sociales una serie de episodios vividos en una empresa bajo las órdenes de un directivo al que apoda el “Miranda Priestly colombiano”, haciendo referencia al personaje de la película El diablo viste a la moda. Su denuncia expone prácticas laborales con exigencias contradictorias y desprecio hacia empleados con cargos menores.

Según relató la joven en su cuenta de TikTok, el trato autoritario del jefe se reflejaba en decisiones incoherentes sobre gastos empresariales y la asignación de tareas, llevando al extremo la presión sobre el equipo para cumplir objetivos. La publicación que se viralizó ampliamente reabre la discusión en Colombia sobre la precarización y el ambiente de hostilidad en ciertos sectores.

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Serrano recordó varias situaciones incómodas en las que su superior la hizo quedar mal frente a los demás trabajadores. En una de las ocasiones le pidió alquilar vehículos costosos para un viaje y posteriormente asegurar que ella los cotizó por su cuenta y calificarla como una inconsciente frente a sus demás compañeros.

“Llega ‘don Mirando’ y me escribe personalmente a mí y me dice: ‘Vale, yo quiero que por favor tú reserves una camioneta BM o X3 o X5′. Y me dice: ‘Mándalo por favor por el grupo para que todos den su ok y nos vamos’. Yo perfecto. Entonces les mando yo esas dos opciones, la X3 y la X5. Listo. No pasaron más de 45 segundos y el señor ‘Mirando’ escribe por el grupo que le parecía una ‘falta de respeto y una falta de conciencia de mi parte alquilar camionetas tan costosas cuando no era necesario. Tenemos que tener en cuenta el presupuesto de la compañía. Alquila un carro cualquiera’“, lo que sorprendió a la joven, pues él mismo se lo había pedido anteriormente.

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La joven contó el infierno que vivió en su empleo - crédito Meryl Streep / Instagram y Valentina / TikTok
La joven contó el infierno que vivió en su empleo - crédito Meryl Streep / Instagram y Valentina / TikTok

Este episodio fue seguido por una situación similar con la compra de tiquetes aéreos para sus invitados: “Me dice: ‘Bueno, tú eres la encargada de comprar todos los tiquetes y esta experiencia es premium. Por si no te queda claro, es experiencia premium, ¿ok? Entonces todos van a salir en primera clase y el hotel tiene que ser mejor dicho”.

Al intentar realizar la compra con la tarjeta de la empresa encontró que no tenía fondos, por lo que le comentó a su jefe que le pidió usar la de él, aunque esta tampoco tenía fondos, lo que ella también informó. Sin embargó, minutos después recibió un correo masivo dirigido a toda la compañía en el que se le reprochó la tardanza en la compra de los tiquetes: “Procede a decir que si era necesario que pusiera yo mi tarjeta personal. Yo me ganaba el mínimo en ese momento”.

Valentina Serrano aseguró que otro hecho ocurrió durante un viaje laboral a Estados Unidos, en el que fue responsabilizada a la distancia cuando los empleados no pudieron retirar un automóvil de alquiler a medianoche porque la sucursal de la agencia estaba cerrada.

La joven aseguró que afirmó que recibió 24 llamadas perdidas a la 1:00 a. m. desde el extranjero y que se esperaba que resolviera el problema desde Bogotá, evidenciando la carga y las demandas desproporcionadas a las que se exponen los trabajadores.

Una mujer sentada en un escritorio en una oficina, con la cabeza en la mano, rodeada por cuatro figuras masculinas y femeninas borrosas que la presionan con sus manos.
El relato demuestra la gravedad de la sobrecarga laboral por realizar funciones que no van con el cargo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La segunda parte del relato se centra en hablar del primer y único viaje de Valentina Serrano como representante de la empresa a Medellín, en el lanzamiento del restaurante El Cielo. Serrano describe que meses antes debió planificar el evento en detalle, incluida la elaboración manual de invitaciones para una lista conformada por figuras mediáticas, modelos y actrices de la farándula nacional, en una clara apuesta de la firma por impresionar externamente.

Durante el evento, el jefe dio el discurso inaugural dedicando la mayor parte de su intervención a sí mismo y omitiendo cualquier mención al trabajo de la joven, pese a haber sido la principal encargada de la logística.

“Me doy cuenta que no había más puestos en esa mesa. O sea, cabía ‘Don Mirando’ y cabía ‘Emily’, pero no había lugar para ‘Andy’ y llega ‘Emily’ y me dice: ‘Vale, tú siéntate afuera en la terraza y te pones a trabajar’”, demostrando que siempre fue relegada de los eventos importantes.

La distribución desigual del reconocimiento también se evidenció al final del evento, cuando el agradecimiento fue dirigido a otros colegas, pero nunca a Serrano.

“‘Emily’ reservó el hotel, ella solo se quedaba una noche, y reservó el hotel más top de tops de todo Medellín. Nos quedamos las dos ahí, efectivamente, pero para la semana que yo me iba a quedar sola imagínense el roto en el que me metió”, asegurando que no solo era su jefe, sino otros compañeros los que aprovechaban su poder sobre ella para hacerla sentir mal.

Mujer con cabello oscuro sentada en un escritorio, con las manos en la cabeza y los ojos cerrados, en una oficina con gente difuminada al fondo.
Las experiencias muestran la desigualdad y el trato hostil hacia aquellos que desempeñan funciones operativas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las publicaciones de la joven se volvieron virales, visibilizando las problemáticas habituales en entornos laborales en los que las empresas descuidan las condiciones laborales de empleados en cargos administrativos y operativos.

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