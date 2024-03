Español expuso las mayores diferencias a la hora de comer entre los europeos y los colombianos

La cocción de la carne fue uno de los puntos destacados por el europeo - crédito @LaRola/TikTok / DreamStime

Con el objetivo de mostrar cómo es su vida en España, Wendy, una colombiana oriunda de Bogotá, creó una cuenta de TikTok desde la que expone su vida y la de su pareja en Madrid, evidenciando las diferencias que existen entre los europeos y los sudamericanos.

A pesar de que cuenta con más de 300.000 seguidores y varios videos que han sido virales, uno de ellos ha destacado. Esto se debe a que el esposo español de la colombiana expuso los problemas que tiene por hábitos que tienen las personas en su país, pero no en Colombia.

“Un español come la carne poco hecha o en su punto, en Colombia asan tanto la carne que hasta cruje al masticar”, afirmó el europeo que es uno de los problemas que tiene cuando come en el país de su pareja.

En segundo lugar, el español contó una anécdota sobre su primera visita a Colombia y le pidió a un mesero en un restaurante que le pasara un poco de pan, pero recibió un trozo del tajado, por lo que entendió que no compartían la costumbre de acompañar las comidas de esta forma.

Por último, el europeo afirmó que en su país es una costumbre compartir una charla durante varios minutos tras terminar de comer, pero en Colombia las personas simplemente se levantan de la mesa.

“En España nos tiramos tres horas de sobremesa, café, chupito, gin tonic, esto no pasa en Colombia, donde la gente tan pronto acaba de comer, se levanta”.

En los comentarios del video, colombianos y españoles debatieron entre las diferencias culturales, ya que varios europeos afirmaron que en el país sudamericano no saben disfrutar la comida, pero connacionales de Wendy afirmaron que esto dependía de la situación y del tipo de preparaciones.

“Resumiendo, en Colombia no disfrutan de la comida y no saben comer”, “En Colombia si comemos con pan, pero depende la comida” o “En mi familia colombiana hacemos horas de sobremesa. Y de hecho hay una novela colombiana hermosísima llamada “De Sobremesa”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

La colombiana salió en defensa de los sudamericanos al asegurar que a ella no le gustaba la costumbre de permanecer en el mismo sitio tras comer.

“A mí me estresa mucho salir a comer con ellos porque están cinco horas en el mismo lugar y yo me aburro”.

Además de este tipo de diferencias, Wendy también ha destacado las costumbres que ha adoptado viviendo en España, pero también los aspectos que su pareja ha asumido desde que están juntos, resaltando que se ha vuelto fan de la Navidad y que escucha vallenato en todo momento.

Por otra parte, también ha resaltado que recibió múltiples preguntas por parte de europeos que la hacen reflexionar del poco conocimiento que se tiene sobre Colombia en España y de los prejuicios que existen sobre el país.

Entre estas se encuentran si en Colombia hay carreteras, que dónde aprendió a hablar español, por qué no se ha operado los senos, si se hizo pareja de un español por los papeles y varias más sobre la vida de Pablo Escobar.

Esto fue confirmado por los seguidores de la colombiana en los comentarios, ya que varios connacionales radicados en el exterior afirmaron que una de las preguntas más comunes sobre el país es por la referencia del capo.

“Lo primero que preguntan es Escobar”, “Me dijeron que no soy colombiana porque no hablo como en la serie de Pablo Escobar” o “Que pregunten por Escobar es normal, pero hay algunos que piensan que todos vendemos o consumimos coca”.