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Luis Díaz y los jugadores de la selección Colombia que estrenarían parche especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las camisetas de los jugadores que no han estado anteriormente en una copa del mundo tendría un elemento distintivo, que podría ser deseado más adelante por los coleccionistas

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Ilustración digital de Luis Díaz, jugador de fútbol de piel morena, vistiendo la camiseta amarilla de Colombia con un parche de 'FIFA DEBUT' en la manga.
Luis Díaz aunque ya tiene una amplia carrera en la selección Colombia se enfrenta al debut en la Copa Mundaik de la FIFA 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los futbolistas que participen por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA 2026 portarán un parche distintivo en sus camisetas durante el torneo, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, según información de Dazn que no ha sido confirmada por la FIFA.

Entre los jugadores que tendrán este reconocimiento figuran Luis Díaz, de la selección Colombia, Lamine Yamal, que debutará con la selección española con 18 años, y otros nombres destacados como Erling Haaland, Pau Cubarsí, Armando González, Gilberto Mora, Estevao, Michael Olise y Arda Güle.

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Esta medida, impulsada por la FIFA, convierte cada camiseta usada por los debutantes en su primer partido en una pieza única de memorabilia registrada para tarjetas coleccionables. El Mundial 2026 marcará, además, dos novedades: será el primer torneo de la FIFA organizado simultáneamente en tres países y contará por primera vez con 48 selecciones repartidas en 12 grupos.

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
La selección Colombia contaría con al menos 17 debutantes en una Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

Estos serían los otros jugadores de la selección Colombia que portarían el parche de debutante, con base en la última convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos contra Croacia y Francia:

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  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG).
  • Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA).
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG).
  • Déiver Machado – FC Nantes (FRA).
  • Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP).
  • Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG).
  • Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS).
  • Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA).
  • Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA).
  • Jorge Carrascal – Flamengo (BRA).
  • Juan David Cabal – Juventus (ITA).
  • Kevin Castaño – River Plate (ARG).
  • Luis Diaz – Bayern Múnich (GER).
  • Luis Suárez – Sporting Club (POR).
  • Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA).
  • Richard Ríos – S.L. Benfica (POR).
  • Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA).
  • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG).

Este es el plan de trabajo de la selección Colombia previo al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia jugará por séptima vez la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF
La selección Colombia jugará por séptima vez la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

La Selección Colombia definió el plan de preparación previo al Mundial 2026, que incluye amistosos y sesiones de entrenamiento en Medellín, Bogotá y San Diego. La programación contempla la llegada de los futbolistas el 25 de mayo al país, con excepción de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, ocupados con la final de la Conference League el 27 de mayo con el Crystal Palace.

La agenda oficial inicia en Medellín, donde el equipo permanecerá varios días antes de viajar a Bogotá, sede del partido de despedida ante Costa Rica el 29 de mayo, última presentación en Colombia antes del viaje internacional. Finalizado este compromiso, el plantel regresa a Medellín hasta el 4 de junio, cuando partirá rumbo a San Diego, Estados Unidos, para medirse el mismo mes frente a Jordania en su último encuentro de preparación.

Posteriormente, el contingente de la tricolor tiene programado un traslado a México el 10 de junio, donde llegará a la ciudad de Guadalajara para establecer su base de entrenamiento en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos son los partidos de la selección Colombia y sus rivales en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia es junto a Portugal la favorita del grupo K - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images
La selección Colombia es junto a Portugal la favorita del grupo K - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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