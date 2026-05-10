Miguel Uribe Londoño publicó videos de Miguel Uribe Turbay hablando de su mamá: “Quienes lo rodeamos tratamos de darle todo el amor”

Miguel Uribe Londoño recordó la ausencia de Diana Turbay y resaltó el rol materno que rodeó desde niño al precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X - Miguel Uribe Turbay/Facebook

El empresario y candidato presidencial por el partido Demócrata Colombiano, Miguel Uribe Londoño, aprovechó el Día de las Madres para dedicar un mensaje emotivo en redes sociales, recordando la ausencia de la periodista Diana Turbay, madre de su hijo fallecido Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinada durante el conflicto armado en Colombia en enero de 1991.

La publicación, difundida a través de la plataforma X, destacó la importancia de las figuras maternas en el desarrollo personal y familiar, incluso frente a la adversidad.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Uribe Londoño señaló: “A mi hijo Miguel le arrebataron a su mamá a muy temprana edad. Todos quienes lo rodeamos tratamos de darle todo el amor posible para que, a pesar de su pérdida, se sintiera siempre apoyado y protegido”.

El aspirante a la Casa de Nariño subrayó el papel fundamental de las mujeres que acompañaron la infancia de su hijo, afirmando: “Hoy quiero hacerle un especial homenaje a esas mujeres que estuvieron en su vida entregándolo todo para hacer su vida feliz y a todas las madres colombianas que entregan su amor sin condiciones todos los días, a pesar de las adversidades”.

PUBLICIDAD

Miguel Uribe Londoño subrayó el valor de las figuras maternas tras la pérdida de Diana Turbay, madre del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X

Miguel Uribe Londoño recordó video de su hijo asesinado Miguel Uribe Turbay donde mencionaba a su mamá

La publicación incluyó un video donde se recopilaron fragmentos de entrevistas realizadas a Miguel Uribe Turbay, en las que abordó el impacto de la pérdida de su madre y el rol de su entorno familiar.

En uno de los registros, Uribe Turbay aparecía de niño tras el asesinato de su mamá Diana Turbay: “Mamita linda, te mando muchos besos. Te leo pronto”.

PUBLICIDAD

Ya en su vida adulta, Uribe Turbay confesó en entrevista que no conserva recuerdos táctiles de su madre: “No me acuerdo de un beso de mi mamá, no me acuerdo de un abrazo y pues el recuerdo más cercano es este. Me emociona verla feliz conmigo”.

Sobre la figura paterna, añadió: “Mi papá ha sido mi papá y mi mamá desde los cinco años. Me demostró que en las adversidades es donde uno demuestra realmente el talante”.

PUBLICIDAD

La periodista Diana Turbay fue secuestrada y posteriormente asesinada en 1991 por un grupo armado, hecho que marcó profundamente a su familia y a la sociedad colombiana.

Miguel Uribe Londoño destacó la resiliencia familiar y la labor de las madres en Colombia - crédito @migueluribel/X

Durante la entrevista, consultado sobre lo que le faltó aprender de su madre, Uribe Turbay enfatizó: “Mi mamá me enseñó lo más importante en mi vida y es no negociar principios. Además, su entrega, su causa, ese, pues al final es también mi propósito de vida, un país sin violencia. Pero la verdad es que me hubiera encantado vivir con ella. Yo daría todo lo que tengo en mi vida por estar al lado de ella”.

PUBLICIDAD

En cuanto a los referentes maternos presentes en su vida, Uribe Turbay mencionó a su abuela como figura central: “El principal es mi abuela, con quien tuve la oportunidad de vivir. Además, ha sido un gran ejemplo. Pero también está mi hermana, que ha sido una mujer fundamental, mi tía y bueno, y también Delia, la esposa de mi papá, hoy, fue una mujer fundamental también en mi juventud”.

Miguel Uribe Londoño recordó la importancia de las madres en el desarrollo personal y familiar - crédito Capturas de pantalla - @migueluribel/X

El rol compartido de la maternidad dentro de la familia Uribe Turbay se ha extendido a las nuevas generaciones.

PUBLICIDAD

Consultado por el proceso de educar a sus propias hijas, el político asesinado destacó en su momento: “María Claudia (viuda de Miguel Uribe Turbay) ha sido espectacular como mamá. Yo también viví lo que implica tener una figura paterna o materna que no sea su papá o su mamá. Mi papá después se ennovió con una mujer que quiero, que amo mucho, que ha sido como una mamá, que es Delia. La verdad ha sido muy especial conmigo, especial con nosotros, especial con mi hijo. Perdí a mi mamá, pero me gané una supermamá en la vida”.

La publicación de Miguel Uribe Londoño, finalizó con el mensaje: “Soy Miguel Uribe. Les deseo un feliz día a todas las madres de Colombia. Reciban un abrazo lleno de cariño y de amor”.

PUBLICIDAD