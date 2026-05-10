Gustavo Petro vinculó la violencia en Antioquia al oro y denunció fines electorales tras el asesinato del periodista Mateo Pérez

El presidente Petro sostuvo que “la minería en Antioquia y las mafias del oro son las que están controlando a los grupos armados” - crédito Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, relacionó la persistente violencia en Antioquia con la explotación de oro y las políticas mineras aplicadas desde el siglo XIX.

En una publicación en su cuenta oficial de X, el mandatario sostuvo que la región más violenta del país, en el valle antioqueño del río Cauca, está determinada por la presencia del oro. Petro afirmó que “la peor violencia de Colombia, que se desarrolla en Antioquia”, requiere un análisis objetivo y desde “diversas miradas”.

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Según el jefe de Estado, la violencia se concentra en el valle del río Cauca, desde Buriticá hasta Caucasia.

Gustavo Petro aseguró que la violencia se concentra en el valle del río Cauca, desde Buriticá hasta Caucasia- crédito @petrogustavo/X

El presidente señaló que la mina ubicada en Buriticá configuró a Antioquia durante la colonia y que, en ese periodo, “España solo buscaba oro”. Añadió que “es esa mina la que trae la esclavitud a Colombia con pueblos del África forzados a trabajar y que es uno de los peores crímenes de la historia humana”.

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Petro resaltó que la capital de Antioquia se ubicó al sur del cerro de Buriticá, en Santa Fe de Antioquia. Respecto a los periodos de control estatal, explicó: “Mientras el oro fue monopolio de la corona y luego de la república no se suscitó violencia”.

El presidente recordó que existió oposición a la libertad de los esclavos. “A pesar de la oposición blanca antioqueña y caucana, esclavista, que juntó ejércitos compuestos incluso por esclavos negros, para derrotar al general José María Melo en Bogotá, último general del ejército de Bolívar”, expresó.

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En la misma línea, Petro señaló: “Derrotaron a Melo pero ya se había declarado la libertad de esclavos por el partido liberal que se fundó para ello. El partido conservador quiso prolongar la esclavitud”.

El presidente Gustavo Petro recordó que existió oposición a la libertad de los esclavos. - crédito @petrogustavo/X

El mandatario vinculó el aumento de la violencia a reformas económicas de finales del siglo XX. Señaló: “En 1992, con la llegada del neoliberalismo al poder, se liberó el mercado del oro, y se quitó el monopolio de compra del oro al Banco de la República. Desastrosa ley”.

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Sostuvo que a partir de ese momento “el narcotráfico se ligó al oro para lavar activos, al principio de manera débil por el bajo precio”. Petro mencionó la expansión de los grupos armados: “Los paramilitares nacidos de las convivir de Uribe coparon todo el territorio de valle del rio Cauca desde Buriticá hasta su desembocadura en el Magdalena en la Mojana”.

En referencia al reciente asesinato del periodista Mateo Pérez, Petro afirmó: “Ahora buscan, brutalmente, usar el asesinato del joven periodista Mateo, sacar dividendo electoral en favor de quienes han hecho las normas que permiten esa violencia”. El mandatario insistió en que la minería y las mafias del oro son las que están controlando a los grupos armados en la región.

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Petro atribuyó un agravamiento del problema a leyes mineras aprobadas en años posteriores. “Con la ley minera de Andrés Pastrana el problema se agravó. El código minero, al que voté en contra y dije porqué, entregó los títulos mineros a multinacionales y la gran minería del grupo empresarial antioqueño. Los pequeños mineros tradicionales fueron criminalizados”. Según el mandatario, “aquí apareció el caldo de cultivo para la actual situación”.

Gustavo Petro atribuyó un agravamiento del problema a leyes mineras aprobadas en años posteriores - crédito @petrogustavo/X

El presidente afirmó que organizaciones derivadas del paramilitarismo y de las Farc se involucraron en el lavado de dólares de la cocaína a través del oro, especialmente tras el aumento de los precios internacionales del mineral desde 2008.

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En su pronunciamiento, el mandatario cuestionó la gestión de la minería por parte de las autoridades regionales: “La minería en Antioquia fue manejada por gobiernos departamentales silenciosos ante el paramilitarismo y el narcotráfico”.

Gustavo Petro calificó de desastroso el manejo departamental de la minería y mencionó que decidió nacionalizar la política minera en Antioquia. Explicó: “Mi objetivo era entregar títulos a miles de mineros antioqueños, chocoanos, nariñenses sobre una explotación del oro racional sin depredación natural”.

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El jefe de Estado informó que presentó un proyecto de reforma del código minero, el cual no ha sido discutido en el Congreso. Según Petro, “las mafias del oro controlan parlamentarios suficientes para no dejar reformar el código minero”. Además, consideró urgente restablecer el monopolio de la compra de oro en Colombia.

Gustavo Petro calificó de desastroso el manejo departamental de la minería y mencionó que decidió nacionalizar la política minera en Antioquia - crédito @petrogustavo/X

Finalmente, Petro señaló: “Ante la renuncia del congreso a debatir la ley de reforma minera adelantada por el uribismo y seguida por la mayoría del congreso, cogimos dos empresas”. El pronunciamiento presidencial conecta la historia minera de Antioquia con prácticas que han tenido impacto en la configuración de la violencia regional y nacional.

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