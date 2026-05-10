Westcol reveló que le ‘hackeraron’ su cuenta de Instagram antes de su encuentro con Álvaro Uribe: “¿Coincidencia?"

El streamer Westcol confirmó que hackearon su cuenta de Instagram y además, que revelaría su voto por un candidato a la presidencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Westcol ha situado sus redes sociales en el centro del debate nacional tras anunciar que revelará por quién votará en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026.

El anuncio del streamer, hecho desde su cuenta de X, generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores y el público digital, que todavía no ven con buenos ojos que este tipo de personalidades influyan en la política nacional.

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“Mañana voy a decir por quien voy a votar. Me cansé de ocultarlo”, fue el mensaje que replicó el creador de contenido.

Westcol confesó que revelaría por quién daría su voto en las elecciones presidenciales - crédito @WestCOL/X

La publicación superó los 4.000 likes y recibió más de 200 compartidos, reflejando la expectativa ante su decisión. Reconocido por entrevistar a figuras tanto de izquierda como de derecha, el paisa ha sido objeto de especulaciones sobre su inclinación política.

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En su agenda reciente, Westcol ha conversado con candidatos de distintas tendencias. En una de sus últimas transmisiones, dialogó con el presidente Gustavo Petro sobre política internacional, educación, subsidios y oportunidades para jóvenes.

Durante el encuentro, el mandatario le mostró espacios de la sede presidencial y destacó la importancia de una mesa utilizada para recibir a visitantes internacionales como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el expresidente de Chile, Gabriel Boric.

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El creador de contenido y streamer Westcol entrevista en vivo a Álvaro Uribe el 10 de mayo para impulsar el debate político digital en Colombia - crédito Westcol

El anuncio coincide con la expectativa por la transmisión en vivo junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, prevista para el 10 de mayo. La emisión, que será desde el Ubérrimo—residencia de Uribe—, comenzará a las 4:00 p. m. y podrá seguirse en las plataformas habituales de Westcol.

Este encuentro ha incrementado la incertidumbre, ya que parte de la audiencia considera que puede tratarse de una estrategia para aumentar el interés por el ‘stream’ con el líder del Centro Democrático.

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Le ‘hackearon’ sus redes sociales

Pocas horas antes del anuncio, Westcol advirtió sobre intentos de hackeo en sus cuentas, lo que aumentó la expectación en torno a la transmisión. Relató: “Mañana va estar muy caliente ese stream y justo me hackean el Instagram antes de ese directico ahhh seguimos en proceso de recuperación”.

Westcol anunció colaboración en su 'stream' junto a Gustavo Petro y Álvaro Uribe - crédito @WestCOL/X

El creador de contenido Westcol denunció que su cuenta fue vulnerada en la víspera de un esperado stream con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El incidente ocurrió después de que el streamer lograra notoriedad por una transmisión previa con el presidente Gustavo Petro, lo que elevó la atención sobre el caso.

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Westcol expresó asombro por la magnitud del ataque digital y afirmó que nunca antes había enfrentado una situación similar. Al relatar los hechos, indicó que el hackeo ocurrió justo antes de oficializar el encuentro virtual con Uribe, lo que le llevó a preguntarse si se trató de una coincidencia. “¿Coincidencia? Dejémoslo a criterio de cada persona, ¿okay?”, planteó el streamer.

En medio de su desconcierto, sugirió que el Gobierno de Gustavo Petro podría estar detrás del ataque y lanzó una frase que encendió la polémica: “Lo único que yo sé es que el gobierno es una cosa de locos”.

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El hecho se habría presentado horas antes del lanzamiento de su 'stream' junto a Álvaro Uribe - crédito @ruizdiaz_ddhh/X

Su comentario avivó el debate en redes sociales sobre la posibilidad de censura digital y motivaciones políticas, aunque no ofreció pruebas para sustentar sus sospechas.

El streamer ya había realizado semanas atrás una transmisión con el presidente Petro, caracterizada por la llegada tardía del mandatario, situación que Westcol criticó públicamente. Al anunciar la nueva conversación con Uribe y tras el incidente digital, manifestó a su audiencia: “De pronto me estoy metiendo un poco en la grande”.

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Con este episodio, las reacciones no tardaron en aparecer y rápidamente algunos internautas dejaron mensajes como: “Yo creo que de todo puede pasar y que le estén hackeando sus redes es una muestra de que en el poder hay algo mal”; “Yo creo que es pura estrategia del man para romperla en la transmisión”, entre otros.