María Fernanda Cabal empieza a dar pistas sobre su voto en las elecciones de 2026: “Requiere la firmeza absoluta de las convicciones”

María Fernanda Cabal fijó postura para las elecciones de 2026 - crédito Visuales IA

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, pone el foco en el escenario electoral colombiano previo a los comicios presidenciales del 31 de mayo de 2026.

La congresista confirmó su respaldo a un proyecto de derecha “real”, con liderazgo firme y sin concesiones ante el avance del progresismo y el fortalecimiento de visiones opuestas a los valores tradicionales. Así lo manifestó en una columna publicada en Semana, en la que expuso de manera directa su posición ante la coyuntura política nacional y los desafíos de la próxima elección.

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Según describió la senadora, la coherencia es el eje de su accionar político. “La coherencia no es solo una postura, es el refugio de quienes decidimos no negociar con la verdad”, sostuvo. Además, destacó su negativa a ceder ante la “corrección política” y subrayó que su mayor orgullo radica en “no haber claudicado jamás” frente a las presiones o circunstancias adversas.

La senadora anunció que culminará su labor parlamentaria con “la satisfacción del deber cumplido” y con el mismo compromiso que ha guiado su trayectoria.

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María Fernanda Cabal explicó que los enemigos a derrotar el 31 de mayo son Iván Cepeda y Gustavo Petro - crédito Colprensa

“No me debo a los cálculos políticos ni a componendas burocráticas; mi compromiso es con los ciudadanos que ven en mi voz una defensa de sus valores más profundos”, declaró. El llamado de Cabal se dirigió especialmente a quienes han acompañado el proyecto político del Centro Democrático, asegurando que no dará lugar a la “confusión” ni a la “tibieza” en la coyuntura actual.

Sobre la definición del voto para la elección presidencial, la senadora fue enfática al señalar que el país enfrenta “una encrucijada determinante” y que su apoyo recaerá en un candidato que “no venga a prometer, sino que se comprometa con el alma con este país”.

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Según la legisladora, Colombia requiere un liderazgo capaz de sostener los “cinco pilares que sostienen a toda sociedad civilizada: la vida, la familia, la propiedad privada, la libertad económica y la libertad individual”. En palabras de la propia Cabal, “mi decisión se basa en principios innegociables y mi respaldo será para quien tenga el carácter de defender, sin un solo matiz”, esos valores.

La senadora rechazó cualquier planteamiento de negociación con la criminalidad. “Al criminal se le persigue o se le da de baja. Punto”, escribió, dejando claro que su visión sobre la seguridad y la justicia descarta medidas consideradas “blandas” o de conciliación.

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María Fernanda Cabal respalda un proyecto de derecha “real” y rechazó la continuidad del progresismo - crédito @mariafernandacabal/Instagram

Para la representante del Centro Democrático, el país necesita “un liderazgo que tenga la valentía de restablecer el orden perdido, de garantizar la seguridad ciudadana en cada rincón del territorio y de hacer respetar la ley con todo el peso de la autoridad”.

En su análisis, la congresista responsabilizó al “progresismo” y a quienes, según ella, “odian la libertad”, de asfixiar la institucionalidad colombiana.

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“Rescatar a una nación que ha sido asfixiada por el progresismo y sometida al relato de quienes odian la libertad exige mucho más que fuerza; requiere la firmeza absoluta de las convicciones”, apuntó.

Insistió en que Colombia debe “abrazar un proyecto de derecha real, una derecha con determinación”, y puso el acento en la necesidad de “enfrentar a los grupos armados ilegales con firmeza dentro del marco del Estado de derecho, asegurando que la justicia prevalezca sobre la impunidad”.

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La senadora también reiteró su desacuerdo con las políticas que, a su juicio, “imponen visiones ideológicas en las aulas” y “persiguen a los empresarios que son los que generan empleo”. Además, rechazó “el crecimiento desbordado de un Estado que devora la riqueza de los ciudadanos mediante impuestos confiscatorios”.

María Fernanda Cabal aseguró que su voto estará guiado por principios innegociables y defensa del orden social - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Cabal afirmó: “Aquí no hay espacio para la confusión. El enemigo tiene nombre propio: se llama Gustavo Petro y su heredero designado, Iván Cepeda. Son dos comunistas que están dispuestos a destruir este país por el que hemos luchado de día y de noche”.

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En el cierre de su mensaje, la senadora advirtió que Colombia se enfrenta a “dos caminos excluyentes: el modelo del supuesto ‘cambio’ que ha despedazado la seguridad y la economía, o el camino de quienes queremos recuperar el orden y la libertad”. Indicó que su voto estará guiado únicamente por el compromiso con la defensa de la ley, la empresa privada y la libertad individual, conceptos que, en su criterio, deben prevalecer ante cualquier “pretensión colectivista”.

La postura de María Fernanda Cabal anticipó el clima de polarización y alta expectativa para los comicios presidenciales de 2026, donde la definición entre dos proyectos antagónicos marcará el rumbo político del país. “Todo por Colombia, ni un paso atrás”, concluyó la senadora en la columna.

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