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Con este sencillo hábito puede mejorar la memoria, tener más agilidad mental y aprender más rápido

Retomar la costumbre de tomar apuntes con papel y lápiz puede ayudar a mejorar de manera significativa la salud cerebral

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Una mano con guante blanco escribe con una pluma sobre un escritorio de madera. La tinta forma filamentos neuronales dorados que se elevan para delinear un cerebro translúcido brillante.
La escritura a mano estimula áreas cerebrales clave para la memoria y el aprendizaje - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, el predominio de tabletas y computadores en aulas y oficinas ha desplazado la escritura manual, dejando atrás el gesto de trazar letras sobre papel. Sin embargo, la ciencia advierte que este cambio digital no es neutro: la reducción de la escritura a mano conlleva consecuencias tangibles para las capacidades cognitivas y la salud mental de niños y adultos.

La escritura manual no solo consiste en registrar información, sino que activa varios niveles de procesamiento cerebral. La Dra. Catalina Alatorre Cruz, del Instituto de Neurobiología de la Unam, explicó que el acto de escribir requiere codificar información en tres planos: fonológico, grafémico y motor. Esta triple demanda no se replica al teclear, donde el cerebro omite parte de la carga cognitiva.

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Al escribir a mano, la persona transforma el sonido en símbolo y ejecuta el movimiento físico, lo que implica una mayor participación cerebral. Según Alatorre Cruz, el proceso de tomar una foto a los apuntes o copiar texto digital no deja el mismo rastro en la memoria, ya que involucra menos áreas cerebrales. Por ello, la escritura manual facilita la consolidación de información y mejora la retención.

Vista aérea de una persona escribiendo en una libreta con pluma, con una taza de café, gafas y libros abiertos sobre una mesa de madera junto a una ventana.
El hábito de escribir sobre papel ayuda a mantener la agilidad mental en adultos y mayores - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios cognitivos de la escritura a mano

Estudios de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología corroboran que el trazo manual fortalece la conectividad en regiones asociadas a la atención y la integración sensorial. La caligrafía, practicada de manera constante, contribuye al desarrollo de funciones ejecutivas como la planificación, la organización, la coordinación óculo-manual y el control motor fino.

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En la infancia, estas habilidades son especialmente relevantes. Investigaciones en España demostraron que niños de 5 y 6 años que escriben a mano presentan mejor retención de conceptos y mayor activación cerebral en áreas del lenguaje y reconocimiento visual.

La letra cursiva, aunque relegada en muchos programas escolares, aporta un valor particular. Al requerir movimientos continuos y fluidos, este tipo de escritura entrena la concentración y la inhibición cognitiva, aspectos que el teclado no potencia. La cursiva mejora la precisión motriz y refuerza la autorregulación, lo que resulta fundamental en etapas tempranas del aprendizaje.

Vista cercana de un estudiante tomando notas en una libreta con un bolígrafo y escribiendo en un MacBook Air en un escritorio de madera.
Expertos advierten que la digitalización reduce el impacto cognitivo de tomar apuntes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escritura manual como herramienta para adultos y mayores

Entre los adultos y personas de edad avanzada, escribir a mano se convierte en un recurso para mantener la agilidad mental. La práctica regular de la caligrafía alimenta la llamada reserva cognitiva, ayudando al cerebro a enfrentar mejor los efectos del envejecimiento y retrasando el deterioro asociado a enfermedades neurológicas.

Además, los cambios abruptos en la caligrafía pueden funcionar como alerta temprana de afecciones neurológicas progresivas, lo que otorga a la escritura manual un papel preventivo en la salud pública.

Estrategias para recuperar el hábito en casa y en la escuela

Se recomienda que las escuelas implementen tareas manuscritas, incentiven la redacción de diarios y cartas, y fomenten la percepción de lo manuscrito como una herramienta de desarrollo, no como una práctica obsoleta.

Acciones cotidianas como escribir listas de compras o intercambiar notas personales ayudan a mantener activo un proceso que estimula las conexiones neuronales. Un cuaderno y un bolígrafo en una reunión, lejos de ser algo anticuado, pueden significar un mayor grado de atención y capacidad de análisis frente a la dispersión causada por pantallas y notificaciones.

Una lista de mercado escrita a mano en una pizarra magnética en la puerta de un refrigerador de acero inoxidable. Un marcador y un borrador están pegados al tablero.
Redactar listas y diarios a mano contribuye a una vida más organizada y reflexiva - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una reunión, tomar notas a mano obliga a seleccionar y sintetizar información. El ritmo del bolígrafo no permite transcribir cada frase, sino que exige escuchar, resumir y jerarquizar ideas en tiempo real. Esta diferencia respecto al teclado activa procesos de análisis y organización más profundos.

La profesora Naomi Baron, de la Universidad Americana de Washington D. C., resaltó en National Geographic que la mayoría de los estudios coinciden en que quienes escriben a mano recuerdan mejor lo anotado. El esfuerzo físico de sujetar el bolígrafo, formar letras y organizar el espacio en el papel implica una coordinación sensorial y motora que ayuda a fijar la información.

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology, demostró que la escritura manual activa patrones neuronales asociados al aprendizaje, tanto en niños como en adultos jóvenes, en comparación con el tecleo.

La neurocientífica Claudia Aguirre, en la revista Forbes, expuso que existe una vía neuronal específica que solo se activa al escribir físicamente las letras, y que esta ruta está vinculada al éxito en el aprendizaje y la memoria.

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