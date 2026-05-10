Colombia

Ideam advierte sobre ola de calor en Colombia: Caribe, San Andrés y Boyacá serán las más afectadas

El Ideam reportó temperaturas máximas inusuales en el país y un aumento considerable en las alertas por incendios de cobertura vegetal durante la primera semana de mayo de 2026

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Primer plano de un termómetro blanco con mercurio rojo que indica alta temperatura, con palmeras, techos de teja y montañas al fondo.
La entidad reportó anomalías térmicas y eventos extremos en varias regiones, acompañados por alzas en las alertas por incendios, en un contexto de lluvias por debajo de lo habitual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la primera semana de mayo de 2026, Colombia experimentó un incremento considerable en las temperaturas, con valores cercanos o superiores a los registros históricos en distintas zonas del país, según informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Las regiones Caribe, San Andrés y el municipio de Chiscas, en Boyacá, encabezaron la lista de áreas impactadas por eventos térmicos extremos de acuerdo con el reporte oficial.

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El Ideam detalló que los primeros días de mayo presentaron aumentos generalizados en las temperaturas máximas del aire, lo que configuró un escenario de ola de calor especialmente marcado en la región Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En estas áreas, los valores de temperatura máxima superaron el promedio mensual histórico, alcanzando niveles considerados excepcionales para esta época del año.

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El análisis del Ideam incluyó a la región Andina, donde se identificaron diferencias notables en la temperatura, sobre todo en valles interandinos y zonas de menor altitud. Allí, las variaciones respecto al promedio mensual resultaron más marcadas, lo que reflejó la expansión de las condiciones cálidas hacia el interior del país.

Primer plano de un termómetro digital mostrando 40°C, sostenido por una mano, con un campo seco y soleado en el fondo.
El análisis del Ideam incluyó a la región Andina, donde se identificaron diferencias notables en la temperatura, sobre todo en valles interandinos y zonas de menor altitud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la región Pacífica, la ciudad de Quibdó registró un valor máximo de 34,2 °C (93,6 °F) el 5 de mayo, con una diferencia de +3,15 °C respecto a su promedio mensual habitual. Además, entre el 2 y el 5 de mayo, la temperatura aumentó de 26,2 °C (79,2 °F) a 34,2 °C (93,6 °F), según los datos del Ideam.

Leticia, en la región Amazónica, reportó temperaturas entre 27,9 °C (82,2 °F) y 32,4 °C (90,3 °F) durante los días 2, 6 y 7 de mayo, superando el promedio mensual de 30,28 °C (86,5 °F). Por su parte, la Orinoquía presentó incrementos persistentes en varios municipios, con diferencias superiores a 3 °C en comparación con los registros históricos.

La región Caribe concentró cerca del 65% del total de municipios con alertas activas por incendios, seguida por la región Andina. Departamentos como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre y Norte de Santander reportaron las mayores concentraciones y recurrencias de alertas, situación atribuida a la persistencia de condiciones atmosféricas secas y altas temperaturas diurnas. El Ideam señaló que el fortalecimiento de condiciones cálidas sobre el norte del país y la presencia de vientos en el Caribe contribuyeron al aumento de la amenaza por incendios de cobertura vegetal.

Primer plano de un termómetro marcando más de 40 grados Celsius, o 100 Fahrenheit, en un paisaje desértico con plantas como cactus y agave.
La región Caribe concentró cerca del 65% del total de municipios con alertas activas por incendios, seguida por la región Andina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto al pronóstico, el Ideam indicó que el sistema anticiclónico en niveles intermedios de la atmósfera para el mar Caribe permaneció activo. Se estimó que el cielo despejado y las altas temperaturas continuarían al menos hasta el inicio de la tercera semana de mayo en el norte del país. Hacia el 12 y 13 de mayo, se proyectó que el sistema migraría hacia el centrooriente del mar Caribe y se debilitaría, lo que favorecería el aumento de la nubosidad y un descenso paulatino de las temperaturas máximas.

Respecto a las precipitaciones, el Ideam pronosticó para mayo de 2026 una disminución de las lluvias en la mayor parte del país, sobre todo en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Departamentos como Antioquia, los del Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, junto con sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar, figuran entre los más susceptibles a esta reducción, lo que podría afectar los niveles de humedad y favorecer nuevos eventos de calor extremo.

El Ideam explicó que la disminución de lluvias en la región Caribe estaría influenciada por fenómenos atmosféricos de escala sinóptica, como el fortalecimiento del sistema de alta presión del Atlántico Norte, que propicia estabilidad atmosférica y refuerza los vientos alisios, limitando el ascenso de humedad y la formación de nubosidad.

A esto se suma una menor actividad de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el Caribe colombiano, lo que contribuye a mantener condiciones más secas de lo habitual en departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico y Cesar.

Durante los primeros siete días de mayo de 2026, el país estuvo expuesto a un incremento generalizado y sostenido de las temperaturas máximas del aire, con anomalías positivas en la mayoría de las regiones.

El Ideam destacó que la región Caribe y San Andrés Islas presentaron calentamientos persistentes de hasta cinco días consecutivos, favoreciendo condiciones asociadas a olas de calor y eventos térmicos extremos.

Un termómetro blanco muestra una temperatura alta, con el mercurio rojo marcando casi 40°C y más de 100°F, frente a un paisaje árido borroso.
El Ideam destacó que la región Caribe y San Andrés Islas presentaron calentamientos persistentes de hasta cinco días consecutivos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las alertas ambientales por incendios de cobertura vegetal aumentaron de manera considerable, en paralelo con la expansión de las condiciones cálidas hacia el interior. Regiones como la Orinoquía y algunos valles interandinos experimentaron anomalías superiores a 3 °C, lo que evidenció la extensión de este fenómeno en el país.

El Ideam concluyó que este comportamiento implicó un evento térmico generalizado con mayor severidad en la región Caribe y el área Insular, un incremento en la probabilidad de olas de calor y un aumento de las alertas por incendios de cobertura vegetal, manteniendo la vigilancia sobre la evolución de las condiciones atmosféricas durante el mes de mayo.

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