Estudiante universitario fue encontrado con vida, tras permanecer desaparecido por más de 48 horas en el páramo de Santurbán, en Santander

Las labores de búsqueda incluyen a habitantes de Santa Bárbara, grupos de rescate y organismos como la Defensa Civil de Colombia - crédito Colprensa

El hallazgo de Luis Frederick David Escobar, un joven de 21 años estudiante de Biología de la Universidad Industrial de Santander (UIS), puso fin a la intensa búsqueda desplegada en el páramo de Santurbán, específicamente en la vereda Esparta del municipio de Santa Bárbara (Santander).

La noticia se confirmó luego de que el universitario fuera encontrado sano y salvo, tras haber sido reportado como desaparecido durante una práctica académica.

PUBLICIDAD

La desaparición de Escobar se registró el viernes al 8 de mayo, cuando se le perdió el rastro en una zona de monte alto andino. El hecho movilizó a 74 personas, quienes integraron un amplio operativo de localización.

En estas labores participaron miembros del Ejército, Defensa Civil, Ponalsar, expertos en drones, habitantes de la zona, representantes de la Alcaldía de Santa Bárbara y personal de la UIS, todos bajo la coordinación de la sala de crisis de la OGRD.

PUBLICIDAD

Luis Frederic Escobar, estudiante universitario de 21 años, suma más de 48 horas desaparecido en el páramo de Santurbán, en Santander - crédito Redes sociales

Detalles sobre la búsqueda del joven universitario

La líder local Janet Tarazona relató que las labores se intensificaron tras un avistamiento nocturno: “Sobre las 11:30 de la noche se avistó una linterna o una luz en la parte alta de una montaña”.

Según explicó a Blu Radio, el operativo se extendió hasta la madrugada, involucrando a los habitantes del sector y a la Defensa Civil. “Ya inició la búsqueda en volcanes, es una zona muy boscosa y con diversidad de páramos”, añadió.

PUBLICIDAD

La situación se desencadenó durante una salida académica de biología organizada por la Universidad Industrial de Santander. Siete estudiantes, incluido Escobar, recolectaban muestras del ecosistema cuando el joven decidió ascender solo hacia una zona más alta del páramo, según relataron miembros de la comunidad.

Los compañeros aguardaron su regreso en un punto acordado, pero al no obtener respuesta, optaron por regresar y dar aviso inmediato a las autoridades.

PUBLICIDAD

La última comunicación de Luis Frederic con su familia informaba que había alcanzado los 3.600 metros de altitud y buscaba llegar a los 4.000 metros - crédito Observatorio ambiental

Las primeras versiones indican que Escobar habría contactado a su abuela para informarle que había alcanzado los 3.600 metros de altura y que pretendía llegar a los 4.000 metros rumbo a la Laguna de Los Tutos.

Los compañeros aguardaron su regreso en un punto acordado, pero al no obtener respuesta, optaron por regresar y dar aviso inmediato a las autoridades. Las primeras versiones indicaron que Escobar habría contactado a su abuela para informarle que había alcanzado los 3.600 metros de altura y que pretendía llegar a los 4.000 metros rumbo a la Laguna de Los Tutos.

PUBLICIDAD

La comunidad campesina participó activamente en la búsqueda, utilizando pólvora y señales visuales para marcar zonas revisadas y ayudar en la localización del joven. Se sabe que Escobar estaría acompañado por dos perros de la zona.

En respuesta a la pregunta sobre los avances de la búsqueda, hasta el momento las autoridades y voluntarios continúan rastreando sin descanso el extenso y accidentado terreno, enfrentando bajas temperaturas y vegetación densa.

PUBLICIDAD

La líder Janet Tarazona confirmó la llegada de más equipos de búsqueda al municipio y pidió mantener la colaboración: “Ya llegó la Defensa Civil al parque principal del municipio”.

Impacto de un rayo dejó seis heridos, tras tormenta eléctrica en el páramo de Santurbán, Santander

El impacto de un rayo en la zona agrícola del páramo de Santurbán, Santander, durante el fin de semana de San Valentín, alteró la rutina de las familias jornaleras en la vereda El Alizal, municipio de Guaca. El evento dejó seis personas heridas, entre ellas un niño de diez años, mientras recolectaban papa y buscaban resguardo de la tormenta bajo un plástico.

PUBLICIDAD

El saldo de la emergencia meteorológica incluye a un menor y a dos adultos que sufrieron lesiones graves al recibir el impacto mientras realizaban tareas agrícolas en el municipio de Guaca - crédito Javier Etxezarreta/EFE

Los afectados fueron sorprendidos por el fenómeno eléctrico antes de poder llegar a un refugio más seguro. El caso más crítico fue el de Suleima del Carmen Rivas, ciudadana venezolana de 34 años, quien fue remitida al Hospital Universitario de Santander por la gravedad de sus lesiones.

Junto a ella, el menor de edad Leonardo Dugarte, también de nacionalidad venezolana, recibió atención médica especializada.

PUBLICIDAD

El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Guaca y el Hospital Santa Ana lideraron la respuesta inicial, con el respaldo de una ambulancia procedente del Hospital San José de San Andrés. Tres de los heridos fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales debido a la severidad de las quemaduras.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia médica sobre los afectados, mientras el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) coordina el seguimiento del estado de salud de los lesionados. Al mismo tiempo, equipos locales continúan evaluando los daños provocados por la tormenta en la región.